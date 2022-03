Polémica por la posible retirada de la fuente de la carretera de Agost

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha presentado varias alternativas técnicas para remodelar la actual rotonda de la carretera de Agost y la fuente que lo corona. El área de Parques y Jardines ha abierto un proceso de participación ciudadana a través de internet, aunque la polémica está servida. En la oposición no están conformes, por un lado critican que se "vista" de proceso participativo una decisión que "ya ha tomado" el equipo de gobierno. Y al hilo de que una de las propuestas es que la fuentes que hay en el centro se elimine debido a su mal estado de conservación, PP, Ciudadanos y Vox han presentado una moción conjunta en la que plantean el mantenimiento, conservación y puesta en valor de los elementos ornamentales de San Vicente del Raspeig.

“Solicitamos que se haga un estudio técnico y la elaboración de un inventario con los elementos considerados como ornamentales en la localidad para llevar a cabo sobre ellos un plan de mantenimiento, conservación y puesta en valor este patrimonio, evitando así su deterioro y degradación” expone el concejal Popular, Cristian Gil. Para el edil de Ciudadanos, Ricardo Bernabeu, "es evidente que hay muchos espacios de San Vicente que presentan un estado lamentable de conservación, por ejemplo algunas rotondas, esculturas, monumentos y zonas ajardinadas, por lo que queremos que el tripartito haga un plan para conservarlas y ponerlas en valor, mejorando su iluminación, su mantenimiento y la reparación de estos elementos que tienen un valor no solo patrimonial sino también afectivo para muchos vecinos".

La fuente de la carretera de Agost se puso en funcionamiento en 2004, pero con los años ha dejado de funcionar por falta de mantenimiento y ahora, hay varias propuestas encima de la mesa. En el informe encargado a la mercantil SingularGreen ya se advierte del elevado coste de restaurar la fuente y también de su mantenimiento. La primera de sus tres propuestas es la recuperación de este ornamento, pero advierten que "el estado actual de la fuente es inadecuado, dado que solamente existe un vaso y los restos de lo que fue una fuente y sus instalaciones. Además el vaso de la fuente presenta fugas y filtraciones, por lo que se hace urgente la toma de decisiones acerca del futuro del conjunto. En la actualidad, la fuente no cumple su objetivo fundamental ornamental, ya que solo mantieneuna lámina de agua con una recirculación mínima", indican. La segunda propuesta es mantener la rotonda con una zona ajardinada; y la tercera, una rotonda accesible "tipo trébol" accesible y con zonas verdes.

El portavoz del PP, Óscar Lillo, acusa al tripartito de "intentar confundir a la ciudadanía y hacerles responsables de una decisión que ellos quieren tomar pero que no se atreven a decir claramente que es eliminar una de las fuentes más importantes la comarca, incluso me atrevería a decir que de la Comunidad Valenciana, y que puesta en valor y con un mantenimiento adecuado sería un gran referente para San Vicente”. Y advierte que además de las tres propuestas municipales, hay al menos otros dos, una hecha por su partido, que no aparece en la web.

Por otro lado, la moción presentada pretende defender el escaso patrimonio del que dispone San Vicente y consideran importante que se mantengan y conserven todos aquellos elementos susceptibles de ser puestos en valor. “Con el término elementos ornamentales nos referimos a todos aquellos que contribuyen al embellecimiento y mejora de la imagen de nuestra ciudad, haciéndola más atractiva tanto para quienes habitamos en ella, como para los visitantes o futuros residentes, inversores o empresarios que quieran instalar sus negocios en la localidad”, explica el concejal Cristian Gil.

El objetivo último de la propuesta es mejorar el aspecto de estos elementos, garantizar su conservación y proporcionar la mejor imagen de la ciudad, además de ponerlos en valor desde el punto de vista turístico, promocional e incluso didáctico. En la propuesta de indica que entre los elementos a contemplar podrían estar la fuente de la Plaza de España, como uno de los iconos más emblemáticos de la localidad, así como las fuentes ubicadas en la plaza del Maestro, en el parque Lo Torrente, o en las rotondas de la calle Alicante o la carretera de Agost.

Estatuas como las que rinden homenaje a los músicos en la calle General Prim, la de la Bordadora en la calle Mayor, los dos monumentos dedicados a la mujer en barrio Santa Isabel y en la Plaza del Pilar, la Dona Lluna en la rotonda del parque Lo Torrente o el monumento a Adolfo Suárez situado en el parque que lleva su nombre. También consideran incluir zonas ajardinadas o las pérgolas de los auditorios en los Parques Juan XXIII y Lo Torrent. "Muchos de ellos se encuentran visiblemente degradados y deteriorados en la actualidad, con falta de iluminación, etc”, destacan en el PP.