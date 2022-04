Dos cofradías de Sant Joan renuncian a procesionar el Viernes Santo al no salir de la iglesia como han hecho siempre

Dos cofradías de la Semana Santa de Sant Joan d'Alacant, Nuestra Señora de la Caridad y Santísima Soledad de María han anunciado que renuncian a participar en la Semana Santa santjonaera y no saldrán en procesión el próximo Viernes Santo. Todo a raíz de un conflicto que va a hacer dar al traste con la ilusión contenida durante los dos años de pandemia en la que no ha habido procesiones. Consideran que se ha acabado con una arraigada tradición como es congregarse el Viernes Santo en el templo para hacer los arreglos florares de los pasos y salir de la iglesia.

En la Semana Santa santjoanera procesionan seis cofradías y dos hermandades. Siete de ellas lo hacen en la procesión del Santo Entierro del viernes. Y salían de la iglesia parroquial hasta este año. Las cofradías que han renunciado a procesionar recuerdan que en febrero el párroco anunció "que los pasos no saldrán de la iglesia y tampoco serán arreglados dentro de la misma, como se viene haciendo desde hace más de 100 años. A excepción de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz, la cual si podrá hacerlo dentro de la iglesia", indican las presidentas de La Soledad, Sara Zuano y de La Caridad, Mercedes Sabaniego. Y evocan lo que supone para las hermandades "uno de los momentos de más emoción, que se vive con mayor intensidad y devoción por los cofrades y fieles, es la salida y entrada de los pasos de la Iglesia, y eso es algo a lo que quieren poner fin".

Ambas "mostramos nuestro descontento ante la decisión tomada unilateralmente por el párroco Roque Carlos Jiménez Jiménez, puesto que ha sido comunicada a pocas semanas del inicio de la Semana Santa, no ha sido consultada con los miembros de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades y tampoco ha aceptado ninguna de las alternativas para llegar a un acuerdo y salir desde dentro de la iglesia", explica la presidenta de La Soledad.

A pesar de lo que supone dejar de procesionar, máxime tras la pandemia, mantienen firme su decisión basada en su apego a la tradición. "Nos entristece profundamente que se quiera acabar con estas costumbres, y que uno de los motivos sea la falta de espacio, cuando el espacio lleva siendo el mismo desde 1992 cuando se fundó la Cofradía de la Santa Mujer Verónica, e incluso llegó a ser menor debido a que la Capilla del Rosario no se utilizaba para albergar algunos de los pasos que ahora son arreglados allí", y explican que además, muchos de los vecinos que acuden a los oficios del Viernes Santo lo hacen para ver los pasos arreglados.

No consideran motivos de peso la falta de espacio para que los feligreses puedan disfrutar de los oficios el Viernes Santo y que se quiera evitar estropear los bancos al moverlos. Y advierten que para hacer los arreglos florales al Santísimo Cristo de la Paz para la procesión del Santo Entierro, como para el resto de pasos que participan en la procesión del Domingo de Ramos, la procesión del Silencio y del Domingo de Resurrección, los bancos deben ser retirados para que puedan salir los tronos.

"Creemos que se le está dando más valor a los bancos que al hecho de que 6 imágenes de incalculable valor histórico (cabe recordar que las imágenes de nuestras dos cofradías no fueron quemadas durante la Guerra Civil, siendo las más antiguas que se conservan) sean sacadas de la Iglesia y deban permanecer una noche fuera, con el riesgo que ello conlleva, ya que, debido al paso de los años, algunas están deterioradas y deben ser conservadas en unas condiciones adecuadas y no expuestas a posibles corrientes de aire y humedades, entre otras", añaden.

Tengo la sensación de que te han tirado de casa después de haber trabajado durante tiempo por la igualdad de todos", resume la presidenta de La Caridad. Mientras que la representante de La Soledad advierte que "no queremos que el Cristo de la Paz esté fuera, sino que todas las hermandades estemos dentro"

Ambas Cofradías abogan por mantener las tradiciones "tan arraigadas de nuestro pueblo, tradiciones que llevan manteniéndose desde hace más de 100 años, tal y como afirman los mayores de nuestras Cofradías, los cuales recuerdan historias de sus abuelos y abuelas, quienes afirmaban que todos los pasos se llevan arreglando dentro de la Iglesia y saliendo de la misma desde al menos 1920". Recalcan su desconcierto a que únicamente el Santísimo Cristo de la Paz pueda hacerlo. "Conocemos la devoción que el pueblo de Sant Joan d’Alacant tiene hacía el Cristo de la Paz, y es por ello por lo que las fiestas mayores de nuestro municipio se celebran en torno a él, pero durante la Semana Santa todos los pasos tienen la misma relevancia y no se le debe dar más importancia a una cofradía en detrimento de las demás".

Las hermandades consideran que estas decisiones dañan a la Semana Santa santjoanera "y echan por tierra todo el trabajo y dedicación de años atrás, rompiendo con las tradiciones de nuestros municipio" por ese motivo las Cofradías han decido no participar en ningún acto de la Semana Santa. "Con esta decisión estamos sacrificando la celebración del 50 aniversario de La Caridad, pero consideramos que no se pueden romper de este modo las tradiciones y costumbres de Sant Joan d’Alacant. Confían en que la situación vuelva a la normalidad la próxima Semana Santa.

La Junta Mayor defiende los cambios

El presidente de la Junta Mayor, Mario Senabre, explica que el cambio "ha venido para quedarse" y advierte de que esta medida llevaba varios años barajándose. Hace hincapié en que se han hecho esfuerzos previos para evitar que fuera esta Semana Santa en concreto. Pero considera que la alternativa es la mejor solución, tanto para las hermandades como para los vecinos. Los arreglos florales y la salida de los pasos se van a hacer desde el cercano colegio Carmelitas de Sant Joan. Se trasladarán los pasos a primera hora del Viernes Santo y se vestirán de flores para a las 11 abrir las puertas al público a modo de exposición. Una solución que defiende al considerar que más personas van a poder contemplar los tronos sin necesidad de molestar a los feligreses en la iglesia.

Senabre explica que los argumentos del párroco se basan en las reducidas dimensiones de la iglesia que impide a los fieles poder seguir los oficios del Viernes Santo, ya que se tienen que quitar los bancos y el templo está ocupado por los siete tronos."La iglesia se llena y el párroco dice que no se puede poner en riesgos que los feligreses no tengan cabida. Lo que hay es una reacción al cambio de estas dos cofradías", sentencia. Y recalca que la Junta Mayor ha intentado buscar soluciones incluso acudiendo al Obispado.

"Esta decisión viene a quedarse, no solo es para este año" Mario Senabre - Presidente de la Junta Mayor de Hermandes y Cofradías

El presidente de la Junta Mayor afirma su respeto por la decisión de ambas hermandades e insiste que "la exposición de tronos va a ser mucho mejor". "Esta decisión viene a quedarse, no solo es para este año. Está respaldado por el Obispado. He intentado que no fuera este año, pero la parroquia ha hecho reformas y el espacio que teníamos antes para arrumbar los bancos ya no está", justifica. Senabre lamenta que las dos cofradías que no van a salir en procesión, tampoco están participando en los actos "y han dejado de colaborar". Y recalca que el sentimiento actual "es agridulce. Aunque estoy muy contento por los que se han "reinventado" en un año difícil, pero algo triste porque no hayamos sido capaces o querido cumplir con nuestra obligación o misión. Uno de nuestros leitmotiv es la hermandad, la fraternidad y evitar los conflictos y no lo hemos logrado".

El concejal de Fiestas, el socialista Jaime Albero, huye de polémicas y advierte que la concejalía no tiene capacidad decisoria en este caso, "es un tema de organización e interno de la Junta, hemos hablado, pero se trata de una decisión de la parroquia". Y las hermandades destacan que el alcalde, Santiago Román, tambén ha tratado de mediar en el conflicto.

Sea como sea, este Viernes Santo habrá dos huecos en la procesión del Santo Entierro. Saldrán el Santísimo Cristo de la Paz, el Nazareno, La Verónica, Nuestra Señora de los Dolores y el Santo Sepulcro. Y faltarán La Soledad y La Caridad, ambas además, las únicas tallas que sobrevivieron a los estragos de la Guerra Civil en Sant Joan. Por ello hay un guiño año tras año de La Soledad que a la vuelta de la procesión entra en la iglesia de espaldas, mirando a la casa donde estuvo escondida.