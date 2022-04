El Campello triplica los rodajes y se afianza como un gran set para grabaciones

El Campello se consolida como un gran set de grabaciones y triplica los rodajes autorizados con respecto a 2021. El canal 4 de la televisión británica ha sido uno de los últimos en elegir la localidad para filmar varios capítulos del programa “A place in the sun”. Si el pasado año se autorizaron 6 rodajes, este año son ya 22 los permitidos, y la cifra no para de crecer, ya que en enero eran 16.

La cantidad de proyectos que llegan desde diferentes productoras nacionales e internacionales a la sede de la concejalía de Turismo, concretamente el departamento “El Campello Film Office”, evidencia que los espacios naturales e inmuebles públicos y privados que se ofrecen a las productoras para acoger grabaciones de películas, serie de televisión y anuncios tienen muy buena acogida en el sector, según destacan desde esta área municipal que dirige Marisa Navarro (PP). En los últimos días la productora Freeform Productions, encargada de la serie de TV británica “A place in the Sun” que se emite desde hace más de 20 años en el Channel 4 de Reino Unido, se ha traslado a El Campello para grabar varios episodios. El Campello oferta en Madrid todo su territorio para la grabación de películas y series de televisión Se trata de un programa que se dedica a hacer realidad los sueños de parejas o familias británicas que buscan en el extranjero el hogar que tanto desean. En esta ocasión, los posibles compradores han visitado lugares como el paseo marítimo de El Campello, la Avenida de la Generalitat o el Hotel Jova. Las propiedades visitadas se localizan en la Urbanización Júpiter (Calle Joan d’Austria) y en la Urbanización Pueblo Español (Avenida de l'Almadrava). Y es que a través de la Film Office de El Campello hay más de un centenar de propiedades de inmobiliarias y particulares a disposición de las grabaciones. Desde grandes chalés y fincas hasta casas de campo o apartamentos. Uno de los objetivos de la concejalía de Turismo desde que accedió a la misma la edil popular en 2019 es atraer proyectos audiovisuales. La localidad cuenta con 23 kilómetros de costa, un gran contraste de paisajes, enclaves naturales e históricos de gran valor... y a ello está sumando desde 2020 propiedades particulares. Además de campañas promocionales por parte de Turismo, se renovó por completo el portal de la Film Office, que estaba obsoleto, para que allí los particulares puedan ofertar sus propiedades, ya sea un chalé, un campo o un vehículo susceptibles de poder aparecer en una película, serie o anuncio. Los capítulos de esta nueva grabación que desembarca en El Campello se estrenarán en el plazo de tres meses. 'A Place in the Sun' es una serie de televisión de estilo de vida del canal 4 británico sobre el intento de encontrar una "propiedad perfecta" en el mercado del Reino Unido y en el extranjero. La mayoría de las veces se enfoca en áreas del sur de Europa , pero en los últimos años también ha presentado varios lugares en otras áreas del mundo, como Florida y el Caribe. En general, cada episodio del programa muestra a una pareja británica que desea comprar una propiedad en un país extranjero soleado, y se le muestran de tres a cinco propiedades dentro de su presupuesto encontradas por los investigadores del programa. El presentador brinda a la pareja información local útil relacionada con la compra, el funcionamiento y el mantenimiento de una propiedad en este lugar en particular. Después de ver cada propiedad, se le pide a la pareja su opinión. Al final del espectáculo se les pregunta si tienen una propiedad favorita y finalmente se nos dice si pasaron a comprar la propiedad. Fue una respuesta al crecimiento de los británicos que compraban propiedades en el extranjero.