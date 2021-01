El grupo municipal de Guanyar Alcoi ha pedido al equipo de gobierno "que reclame con vehemencia" a la Generalitat "medidas más restrictivas" para hacer frente al coronavirus, "y que abandone las indecisiones e incoherencias que han caracterizado su gestión de la pandemia". A través de un comunicado, la concejal de la plataforma municipalista Sandra Obiol ha considerado que las administraciones "han llegado tarde a cumplir su deber de proteger a la población", al tomar decisiones como el cierre perimetral de Alcoy con unas cotas de incidencia del virus "elevadísimas, más altas que nunca desde que empezó la pandemia".

Por ello, Guanyar reclama "que se actúe y se ponga en primer lugar la salud de las personas, no la economía", y que "no se olvide que en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica la salud y la vida de las personas también peligra". Sandra Obiol ha exigido que el presupuesto municipal "se ejecute cuanto antes mejor", y que "tenga un elevado contenido social, dirigiendo todos sus recursos a los sectores económicos y laborales más afectados", como la hostelería, los gimnasios, el pequeño comercio o la cultura, "pero también a los colectivos sociales que están sufriendo más las consecuencias de esta situación", caso de niños y jóvenes, familias monoparentales o trabajadores poco cualificados, entre otros. La edil ha recordado que "no se puede permitir que nadie pase frío ni hambre, ni que ningún joven abandone los estudios, ni que la soledad perjudique, todavía más, el ánimo de las personas".

Ante esto, la plataforma municipalista insiste en demandar "mayores restricciones" y "medidas que ayuden a paliar la precariedad económica y social" que previsiblemente se producirá. Obiol recalca que "a nosotros tampoco nos gusta el confinamiento domiciliario o el cierre de las escuelas, porque sabemos que esto afectará gravemente a la situación económica de las personas y también a su salud mental, pero si es necesario no nos tiene que temblar el pulso para tomarlas". "No se pueden permitir más personas enfermas ni, por nada del mundo, más muertos. Es inconcebible que nuestros gobiernos hayan permitido llegar a esta situación. Ahora hay que posar solución”, ha reiterado. Además, ha criticado que el equipo de gobierno, semanas atrás, "pedía por un lado responsabilidad a la ciudadanía y medidas a la Generalitat, y al mismo tiempo se fomentaban actividades sociales".