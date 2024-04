La sentencia del TSJ rompe la unidad frente a los macrodepósitos en el Pleno de Alicante

DIRECTO DEL PLENO MUNICIPAL DE ALICANTE DEL JUEVES 25 DE ABRIL.

El Ayuntamiento de Alicante celebra este jueves, 25 de abril, el pleno ordinario del mes. Una sesión que tiene lugar horas después de INFORMACIÓN adelantase que el Tribunal Superior de Justicia había concedido a la promotora de los macrodepósitos del puerto la licencia ambiental por silencio administrativo pese a la negativa del Consistorio. Sin embargo, dicha sentencia ha roto la unidad mostrada hasta ahora por el Pleno municipal: ni se ha alcanzado un acuerdo para una iniciativa conjunta, ni se ha aprobado la que planteaba Esquerra Unida.

El pleno ha comenzado puntual, a las 9:30 horas, celebrando un minuto de silencio por las mujeres víctimas de violencia machista. Tras ello, el primer punto del día ha sido la aprobación definitiva de la modificación de crédito anunciada la pasada semana por el equipo de gobierno: 1,3 millones de euros que se extraen de las partidas de Personal y de los sueldos aún no invertidos en los futuros altos cargos del Ayuntamiento para destinarlos a subvenciones a las fiestas de Alicante, el traslado de Torre Placia e iniciativas para el comercio local.

Modificación de créditos

Tras la defensa del expediente por parte del edil de Hacienda, Toni Gallego, el portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, ha agradecido al concejal popular "las informaciones y las facilidades" para conocer el contenido de la propuesta. "No vamos a votar en contra porque entendemos que tiene varios apartados con los que estamos de acuerdo", ha anunciado Copé.

El tono conciliador que había anunciado Copé ha durado más bien poco. "Se le acabó la fiesta, señor Barcala", señaló el portavoz de Compromís, Rafa Mas. El edil valencianista criticó el "desgobierno" del Partido Popular mientras el alcalde "se pasea por todos los saraos", como los actos relativos a la Elección de la Bellea del Foc, las fiestas de Semana Santa o las de Navidad.

Vox, por su parte, el concejal Mario Ortolá justificó su voto a favor en la inclusión de diversas medidas introducidas a propuesta de la formación de ultraderecha, varias de ellas relacionadas con el comercio de barrio. Mientras que el PSOE considera que esta modificación se debe a una falta de previsión en los presupuestos de 2024, que se aprobó "sin tener en cuenta las obligaciones ya comprometidas". La edil Silvia Castell ha cargado contra Barcala por acusar a Pedro Sánchez por aplicar la regla de gasto a los Ayuntamientos cuando, según la socialista, se trata de una medida ya anunciada por Europa en marzo de 2023.

Finalmente, la modificación se ha aprobado con los 26 votos a favor de PP, el PSOE y Vox y las 3 abstenciones de Compromís y EU-Podemos.

Reforma de los Aba 6

El siguiente punto del día ha sido el cambio de inversiones en el Plan de Financiación de la Diputación Provincial de Alicante, del que el Ayuntamiento apuesta por "posponer" le remodelación del entorno de Eusebio Sempere, la avenida de Loring y Óscar Esplá y lo sustituyen por la reforma de los antiguos cines Aba 6 para dotarlos de un uso cultural.

Una decisión que, según un informe firmado por la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y su jefa de servicio se justificaba en la previsión de que "en la planificación propuesta por la Conselleria no se incluye la línea de TRAM prevista" en la zona, lo que levantó las críticas de la izquierda por temor a que la línea nunca se ejecute.

Después de las intervenciones de los grupos de la oposición, que han acusado al equipo de gobierno de no tener un plan de ciudad, el alcalde ha tratado de dar el turno de palabra a la edil de Urbanismo, Rocío Gómez: "Por el grupo popular, señora Gómez...", pero ella ha negado con la cabeza. "¿Seguro?", ha insistido Barcala, que ha arrancado algunas risas en la sala. Ante la negativa de su compañera de partido, el alcalde no ha querido perder la oportunidad de responder, y ha tomado personalmente la palabra para afear a la oposición que no acudiese al pasado foro internacional MedCity, en el que el dirigente popular expuso su hoja de ruta para los próximos años.

En esta ocasión, el cambio ha salido adelante con los 18 votos favorables del PP y Vox, 8 en contra del PSOE y las abstenciones de EU y Compromís.

Comparecencia del vicealcalde

En uno de los momentos más esperados del día, el PSOE ha reclamado la comparecencia de vicealcalde, Manuel Villar, para responder sobre las cuestiones relativas al conflicto del ruido en la ciudad. En el turno de preguntas, el edil socialista Raúl Ruiz ha defendido que "la gestión de la red acústica municipal es una verdadera estafa", puesto que, según afirma, no se llevan a cabo verificaciones periódicas de los sonómetros desde el año 2020. Además, Ruiz recuerda que, la última vez que se llevó a cabo dicho mantenimiento "se lo adjudicaron a dedo a una empresa que nunca ha estado incluida entre las reconocidas por el ministerio", requisito obligatorio de acuerdo con lo expuesto por el socialista.

Un asunto en el que el vicealcalde no ha podido contar ni con el apoyo de sus socios habituales, los ediles de Vox. Mario Ortolá ha advertido de que "si es cierto que hay medidores vacíos que están emitiendo datos nos parece un misterio que hay que aclarar porque alguien tendrá que tener alguna responsabilidad". Además, el concejal ha recordado al concejal que "estamos esperando la ordenanza contra el ruido y la de la Zona de Bajas Emisiones".

A la hora de responder, Villar ha defendido que "se han dicho muchas injusticias", pero ha advertido que él no va a "hacerse la víctima" como otros a nivel estatal, en una clara alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sobre el conflicto de los sonómetros, Villar insiste en que se trata de un problema "concreto" que se está reparando actualmente. "Ni ha habido ocultamiento ni se ha falseado nada" algo que, según Villar, los demás grupos políticos saben porque, de lo contrario, habrían emprendido acciones legales. "No ha habido nada más que un fallo en unos aparatos que se han retirado para su reparación".

El vicealcalde ha adelantado que la Ordenanza del Ruido es "más que probable" que se traslade su votación al próximo pleno y ha respondido que "se ha estado haciendo mucho" por la convivencia de los vecinos y que se está elaborando un "mapa acústico municipal". Además, Villar ha insistido en que los sonómetros funcionan "24 horas al día y 7 días a la semana" y en que "no ha habido transmisión de datos" en aquellos sonómetros que estaban desmontados, sino que "se ha mantenido la última medición de forma errónea".

"Espantada municipal"

Tanto se han extendido las explicaciones del vicealcalde, Manuel Villar, que algunos concejales de la Corporación, alcalde incluido, estaban esperando que pusiera punto final a su declaración como agua de mayo. Al concluir la intervención de Villar y darse paso al turno de ruegos y preguntas, casi la mitad de los concejales presentes han salido del salón de plenos, pese a que la sesión seguía adelante. Un total del 12 ediles han protagonizando la "espantada", dejando únicamente a 17 miembros de la Corporación atentos al debate.

El salón de plenos, con buena parte de los asientos vacíos, este jueves. / Jose Navarro

Entre los puntos del día que se han perdido los ausentes, una petición de Vox para rehabilitar la pista de petanca de Ciudad de Asís o la solicitud de Compromís para realizar un estudio de impacto económico y social de los cruceros en la ciudad. A este último requerimiento, la concejala de Turismo, Ana Poquet, ha advertido a Rafa Mas de que llegaba tarde: "Un informe no, dos", le ha espetado, asegurando que los técnicos del Patronato de Turismo ya están trabajando en un modelo de participación ciudadana para medir el impacto del turismo y otro documento "fruto de una alianza estratégica e histórica entre el Ayuntamiento y la Universidad de Alicante".

Contaminación del mar

Mientras continuaban llegando los concejales con cuentagotas, el edil de EU-Manolo Copé, ha planteado un ruego para que el Ayuntamiento publique el informe de seguimiento del estado de las aguas residuales de la EDAR Rincón de León. Sin embargo, el documento ya había sido publicado por el equipo de gobierno la pasada semana. "No quería pensar que fueran ustedes tan cínicos de publicarlo justo cuando saben que voy a preguntar sobre ello", ha lamentado Copé.

Sobre el contenido de los análisis, Copé ha puesto de manifiesto que el resultado es "malo" en cuanto al análisis de nitritos, nitratos amonio y orofosfatos, así como que el estado de la posidonia es "deficiente". Unos datos que para el concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, son mejores que los del año anterior, cuando se consiguieron cinco banderas azules: "Algo tendrá nuestro mar".

Protesta de funcionarios

Como viene siendo habitual, varias decenas de empleados municipales han acudido al Salón Azul para reivindicar la aplicación "digna" de la Carrera Profesional. Una medida para conceder complementos salariales a los trabajadores públicos de acuerdo a criterios como su antigüedad o productividad y que fue prometida por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, antes de la elecciones de 2019.

Un momento de la protesta de funcionarios municipales en el pleno de Alicante. / Jose Navarro

Sin embargo, hasta ahora no se había puesto en marcha, aunque los funcionarios insisten en que las cantidades incluidas en este sentido por el gobierno municipal son insuficientes y no cumplen con lo que se acordó entre los sindicatos y el Ayuntamiento.

Licencias "paralizadas"

La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, también ha dado respuesta a una pregunta planteada por la socialista Trini Amorós en el pasado pleno. La edil del PSOE se interesaba en marzo por las licencias urbanísticas en tramitación "paralizadas" por el equipo de gobierno.

"Es un proceso complejo", ha reconocido Gómez, aunque ha destacado que en los años del tripartito se tramitaban 147 expedientes anuales mientras que, ahora, con el PP en el gobierno, la cifra asciende a unos 200. En concreto, en estos momentos el Ayuntamiento cuenta con 140 expedientes aún por cerrar en obras mayores y 120 de primera ocupación, que consisten en una declaración responsable.

Unión por el pueblo gitano

El Pleno de Alicante se ha unido para presentar una propuesta conjunta de todos los grupos municipales para acordar que se nombre una plaza o calle como "del Pueblo Gitano".

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha explicado que en 2025 se cumplen 600 años de su entrada en España y ha pedido que se les trate "con la dignidad y el valor que se merecen" rompiendo estereotipos en una ciudad donde viven 7.000 personas gitanas, siendo la quinta localidad de España con mayor población romaní. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad.

Memoria histórica vs. Ley de Concordia

Tras un breve receso, la izquierda ha planteado de forma conjunta una Declaración Institucional para reclamar al Consell que se mantengan los principios de "verdad, justicia, reparación y no repetición", así como para rechazar la denominada Ley de Concordia impulsada por el PP y Vox en la Generalitat Valenciana.

Un punto en el que ha intervenido el portavoz de la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica, Miguel Ángel Mauri, quien ha señalado que la Ley de Concordia "reescribe la historia e incluso trata de borrarla; equipara democracia y dictadura; y expresa la intención de hacer 'tabula rasa' con todo lo preexistente en la Comunidad Valenciana", lo que supondría, a su juicio, "un enorme retroceso en reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo".

Tras la intervención, ha sido el turno de las acusaciones cruzadas: como las de Rafa Mas, que ha tildado a los ediles de Vox de "franquistas" y ha pedido al alcalde que condene abiertamente la dictadura para no ser igualmente catalogado. También Copé, de EU-Podemos, ha defendido que "negar y ocultar la realidad de una dictadura de cuarenta años es un disparate que carece de rigor". Por su parte, Trini Amorós (PSOE) ha argumentado que el PP y VOX "pretenden blanquear un golpe de Estado y las consecuencias de que triunfara", además, ha incidido en que "no puede haber concordia sin reparación, memoria, justicia y verdad".

En el lado contrario de la balanza, los de Abascal han acusado a la izquierda de "mentir" y su portavoz, Carmen Robledillo, ha defendido la importancia de reconocer "a todas las víctimas", centrando buena parte de su discurso en el terrorismo de ETA pero obviando por completo cualquier alusión al Franquismo. "Yo también tengo derecho a que se reparen mis víctimas", ha señalado.

En la misma línea, la edil de Cultura, Nayma Beldjilali, también ha centrado su discurso en la importancia de "impedir el blanqueamiento de los herederos de ETA" aunque, en esta ocasión, sí ha condenado el franquismo. Eso sí, con un matiz dirigido al PSOE: "Franco fue un dictador y la época franquista fue una dictadura, pero Franco ya no existe. El único que queda es el que está sentado en la ejecutiva del PSPV", en referencia al ex senador socialista Ángel Franco, que controla la agrupación política en Alicante desde hace décadas.

La iniciativa ha sido aprobada una vez más con los votos del PP y Vox, frente a la oposición de la izquierda.

Unión para reconocer a la Peregrina

En otra de las iniciativas conjuntas de todos los grupos municipales, el Pleno ha acordado que el Ayuntamiento de Alicante apoye el inicio de trámite para declarar la romería de la Santa Faz como Bien de Interés Cultural inmaterial.

Una propuesta que se aprueba por unanimidad un día después de que la Conselleria de Cultura iniciara de oficio el expediente para que la Peregrina cuente con tal reconocimiento. Ya se aprobó un texto similar en los años 2002 y 2016, que nunca llegaron a puerto. En este caso, los planes de la Generalitat pasan por concluir la tramitación a principios de 2025.

Los presupuestos, según Barrio Sésamo

En una Declaración Institucional del Partido Popular para instar al Gobierno central a proporcionar "información detallada y transparente sobre la financiación municipal", el alcalde ha excusado que el Ayuntamiento tenga 130 millones de euros sin gastar en los bancos, señalando a Pedro Sánchez como culpable: "A alguno le hace falta ver Barrio Sésamo, el Gobierno prohíbe gastar los remanentes de tesorería en algo que no sea deuda, por lo que de esos 130 millones que tenemos, el gobierno nos condena a mantenerlos en el banco y no poder utilizarlos, no es un capricho".

Sin embargo, esas explicaciones no han convencido a la concejala del PSOE Silvia Castell, que ha puesto el foco en el bajo cumplimento de los presupuestos locales, gastando solo 4 de cada 10 euros que se prometen en inversiones: ¿Le ha obligado el gobierno a no ejecutar su presupuesto? Si los hubiera utilizado, no necesitaría usar los remanentes", ha respondido la concejala socialista a Barcala, que no ha podido escuchar la respuesta porque había abandonado el salón de plenos.

Testimonio de la prostitución

Antes de debatirse una propuesta del PSOE en defensa de la abolición de la prostitución en Alicante, Vanessa Silva, una mujer que sufrió explotación sexual, ha intervenido ante el Pleno: "Me gustaría expresar nuestra absoluta decepción ante el incumplimiento del Ayuntamiento de Alicante de los compromisos que se adquirieron como municipio libre de trata".

Para Silva, "solo las políticas abolicionistas responden al objetivo de erradicar la violencia sexual y garantizar la igualdad", aunque Alicante "no ofrece ninguna salida a las personas que están presas en situación de prostitución" ni cuenta con "recursos para que puedan salir de ahí".

En cuanto al trabajo de las distintas asociaciones que ayudan a estas mujeres, Silva afea al gobierno municipal que las entidades "están actuando sin apoyo de este Ayuntamiento", lo que está "condenándoles a una situación de explotación y violencia". Pese al testimonio de Vanessa, la iniciativa ha sido rechazada por la derecha.

"Descanse usted en paz"

Encarando el final del pleno, el cansancio por la duración de la sesión (hasta entonces casi seis horas) ha empezado a hacer mella en los ediles. El momento más "surrealista" de la sesión se ha vivido a la hora de debatir y votar una iniciativa de Vox en la que se planteaba "instar al tanatorio La Siempreviva que retome el horario pre-pandemia", abriendo en horario nocturno.

Una discusión en la que la izquierda y la ultraderecha han protagonizado un "cambio de papeles" en el que los ediles de EU y Compromís han acusado irónicamente a los de Vox de "comunistas", por querer interferir en el funcionamiento de una empresa privada. Durante el debate, que se ha desarrollado en tono jocoso, el portavoz de los valencianistas, Rafa Mas, ha sufrido un lapsus al finalizar su turno de palabra y se ha despedido con un "¡Hasta luego!" al que el alcalde (siempre rápido en estos momentos) ha respondido: "Que descanse usted en paz".

Aunque la verdadera "sorpresa" de este punto del orden del día se la ha llevado el propio alcalde a la hora de la votación. Pese a que la concejala Cristina García había rechazado los motivos de Vox en su defensa de la iniciativa, los populares han terminado absteniéndose. Sin embargo, los concejales de ultraderecha han sumado el apoyo del PSOE, lo que supone un total de 12 votos a favor, frente a solo 3 en contra (los de EU y Compromís). "Queda aprobada la Declaración Institucional", se ha resignado a decir Barcala, mirando con reproche a su bancada. A alguien en el PP le ha fallado la calculadora. Un error que ha permitido que no se rompa la "costumbre" ya conocida en el salón de Plenos de que, cuando una iniciativa la presenta Juan Utrera, siempre sale adelante: lleva nueve de nueve en este mandato.

Sin acuerdo por los macrodepósitos

Para cerrar el pleno, la iniciativa más estrictamente relacionada con la actualidad de la ciudad ha sido la última: la Declaración Institucional de EU-Podemos para "instar a la Autoridad Portuaria a revocar la modificación de la concesión a la empresa XC Business 90 para la construcción de 18 macrodepósitos". Una cuestión que se ha debatido escasas horas después de que INFORMACIÓN adelantase ayer que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana había concedido a la promotora de los macrodepósitos del puerto la licencia ambiental por silencio administrativo pese a la negativa del Consistorio.

Antes del debate, ha intervenido la portavoz de la asociación de vecinos Gran Vía Sur, Sol Garcín, que considera el proyecto "irracional, insostenible y compatible con la ciudad". Garcín ha recordado el rechazo público de Autoridad Portuaria, Ayuntamiento y Generalitat a la construcción de los macrodepósitos y ha planteado como solución que se modifique la concesión otorgada a la mercantil, algo para lo que considera que hay "sobrados" motivos legales.

El concejal precursor de la iniciativa, Manolo Copé, ha pedido al alcalde Barcala y al presidente Carlos Mazón "que se arremanguen" para "luchar contra esta barbaridad" que, además, se instalaría junto a la ubicación del futuro Palacio de Congresos. Tras ello, ha protagonizado un encontronazo con el alcalde después de que el dirigente popular llamase al orden al público por aplaudir las palabras de Copé: "Está teniendo una actitud caciquil", le ha espetado el de EU. Una iniciativa que no comparten los ediles de Vox, quienes no consideran "tan fácil" revocar la concesión y piden "no dar falsas esperanzas a los alicantinos".

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha afeado a Barcala que haya estado "bien callado esperando la sentencia" y "siempre de lado de las empresas". Además, ha pedido a Copé que se exija al Gobierno central que legisle para impedir este tipo de instalaciones. Desde el PSOE, su portavoz, Ana Barceló, ha criticado la actitud del alcalde ante este asunto y le acusa de "claudicar" siempre ante Carlos Mazón.

Mientras que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, ha adelantado que "el Ayuntamiento ya está estudiando la sentencia y cómo se puede actuar" mientras que reclama "tiempo para contemplar alternativas y abrir la puerta a negociaciones". Además, los populares afirman que "ya se ha solicitado una reunión a tres bandas con Generalitat y Puerto, y nos parece inoportuno manifestar ahora este debate".