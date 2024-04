El TSJ da la razón a la promotora de los macrodepósitos en el puerto de Alicante

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha estimado el recurso presentado por la promotora del proyecto de macrodepósitos en el puerto de Alicante, XC Business 90, que recurrió la negativa del Ayuntamiento de Alicante de conceder la licencia ambiental para la primera fase, con seis macrodepósitos de combustible en el puerto de Alicante.

Así figura en la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, fechada el 23 de abril, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo: "Estimamos el recurso planteado por XC Business 90 contra la sentencia dictada por el Juzgado contencioso-administrativo número 2 de Alicante que desestimaba el recurso frente a decreto del Ayuntamiento de Alicante de 5 de septiembre de 2019, que resolvía denegar la solicitud vía silencio administrativo positivo".

El tribunal revoca esa sentencia de primera instancia y reconoce en consecuencia a la empresa demandante la licencia ambiental por silencio administrativo.

El asunto llegó al TSJ hace ahora dos años, con el recurso de la empresa promotora, tras la sentencia que falló a favor de los intereses del Ayuntamiento de Alicante, avalando la denegación de la licencia urbanística por silencio administrativo.

Según el recurso ahora estimado, la empresa promotora de la iniciativa sostenía que la sentencia recurrida no tuvo en cuenta, entre otras cuestiones, "los derechos y garantías del administrado en el procedimiento administrativo de referencia". "El Juzgador de instancia no ha interpretado de forma ajustada a derecho los Fundamentos de Derecho de nuestra demanda, ni se ha pronunciado sobre la totalidad de los mismos, ni ha valorado correctamente la prueba documental practicada, dicho sea en términos de defensa", señala el recurso de la empresa, que también hacía referencia a que la "sentencia recurrida omite parte de los hechos relevantes".

La empresa, que desde hace una década trata de instalar la terminal para distribuir carburante, había demandado por la vía de lo Contencioso-Administrativo al Ayuntamiento y a la empresa TMS, gestora de la zona logística donde XC Business pretende levantar, en una primera fase, seis depósitos para mover 112.549 metros cúbicos de hidrocarburo sobre una zona de 17.000 metros cuadrados en suelo portuario tras recibir el visto bueno del consejo de administración del Puerto.

Reacciones

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha calificado como "mala noticia" esta sentencia del TSJCV: "Es una mala noticia para Alicante, ya que este equipo de gobierno ha defendido siempre, en todas las instancias y ante los tribunales, la no concesión de esa licencia. Ahora vamos a estudiar esta sentencia y las diferentes alternativas que se plantean en este momento, así como las actuaciones y decisiones a tomar. Y lo vamos a hacer pensando siempre en lo mejor para Alicante y los alicantinos. Es en este momento cuando se debe actuar con la mayor responsabilidad y obrando siempre en defensa de los intereses de Alicante".

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Ana Barceló, ha mostrado su disconformidad: "El grupo socialista ya trasladó al alcalde que no debía de esperar a la sentencia para sentarse a alcanzar un acuerdo con la empresa e, incluso, solicitar al presidente de la Generalitat Valenciana que actuara y no se pusiera de perfil. Ni uno ni otro han movido ficha". Barceló ha subrayado que "con esta sentencia que da la razón a la empresa se cierra la puerta al posible acuerdo que las partes hubieran podido alcanzar, como ya lo hizo en su día Ángel Luna para desplazar los macrodepósitos a otra zona de la ciudad". Además, ha considerado que Barcala "ha guardado silencio ante la Generalitat Valenciana y ante la Autoridad Portuaria; autoridad que debe responder ante quien le ha puesto en el cargo, que no es otro que Mazón".

La portavoz de Vox en Alicante, Carmen Robledillo, también ha manifestado su oposición a la sentencia: "Lo primero que tenemos que decir es que, como no puede ser de otra manera, respetamos y acatamos las resoluciones judiciales. La postura de Vox, como hemos mantenido siempre, es la de estar en contra de la instalación de los depósitos de combustible en el Puerto de Alicante y así seguirá siendo. Estamos con la ciudad y con los vecinos. Respecto de la sentencia, desconocemos el contenido exacto y hasta que no dispongamos de ella para poder estudiarla, no estamos en posición de opinar al respecto".

Por su parte, Rafa Mas, portavoz de Compromís, ha instado a que se convoque una "reunión urgente" antes del Pleno que tendrá lugar este jueves "para aprobar, nuevamente, la posición contraria del Ayuntamiento a los macrodepósitos". El portavoz de la formación valencianista ha instado a Barcala "a que se coordine con la Generalitat y Puertos del Estado y paralice esta actividad peligrosa e incompatible con la actividad del Puerto, la vida de los alicantinos y el recién presentado Palacio de Congresos. La solución es, que el Ayuntamiento inste a la Generalirat a que se cumpla la distancia de seguridad de 1000 metros, todavía vigente en la Ley de Calidad Ambiental, que impulsó Compromís en el gobierno del Botànic".