Luis Rodríguez: "Los macrodepósitos son incongruentes con la actual hoja de ruta del puerto de Alicante"

Luis Rodríguez ha aterrizado en la presidencia de la Autoridad Portuaria de Alicante con numerosos proyectos bajo el brazo, dirigidos a otorgar un impulso a un puerto que quiere que adquiera una dimensión provincial. Incrementar el tráfico de mercancías, crear una estación intermodal, generar suelo para empresas innovadoras o transitar hacia la sostenibilidad forman parte de una hoja de ruta en la que los macrodepósitos aparecerían como elementos extraños.

Uno de los principales objetivos que se ha marcado para su mandato es el de abrir el puerto a la provincia para incrementar el tráfico de mercancías. ¿Cómo lo piensa hacer?

Para conseguirlo va a ser clave involucrar a nuestros importantes sectores productivos, para que participen de forma activa en la definición de la hoja de ruta y el plan estratégico del puerto. Y la predisposición, por lo que hemos visto, es plena. También vamos a dirigirnos a los municipios, desarrollando un plan promocional a través del cual vamos a hacer una serie de presentaciones que irán acompañadas de visitas para que conozcan in situ el puerto y los principales proyectos que queremos abordar en los próximos cuatro años. Todo ello, por supuesto, respetando los cauces, con la previa aprobación del consejo de administración, en coordinación con las administraciones y contando también con la opinión de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana y la Cámara de Comercio.

¿Qué les puede ofrecer el puerto a los sectores productivos para que cambien Valencia por Alicante?

A ver, no se trata de establecer una competencia entre el puerto de Alicante y el puerto de Valencia, porque tienen tamaños y especializaciones diferenciadas. Son puertos, además, que están llamados a entenderse y no solo eso, sino a ser también complementarios. Nosotros hemos apoyado la ampliación de la terminal norte de Valencia y estamos convencidos de que con las propuestas que se van a hacer desde Alicante vamos a tener reciprocidad. También en el caso del puerto de Castellón.

¿Y cuáles son las propuestas del puerto de Alicante?

Buscamos, insisto que con la participación y el visto bueno del consejo de administración, nuestra propia estrategia de especialización y diferenciación. Somos un puerto mediterráneo en una ubicación privilegiada, y apostamos por una transición hacia un puerto verde, inteligente, interconectado, digital, innovador y, por encima de todo, competitivo. Ahí es donde vamos a poner realmente el acento, con un esfuerzo muy importante a nivel inversor y transformador en todo lo que tenga que ver con la digitalización y la sostenibilidad ambiental. Todo eso está dentro de la hoja de ruta, pero al final ese conjunto de medidas se tienen que traducir en una mejora de las cifras de movimiento de mercancías en general, teniendo en cuenta que es el puerto de proximidad de la industria provincial.

Pero para que eso resulte viable es imprescindible mejorar la accesibilidad del puerto a nivel terrestre...

Vamos a estar conectados al Corredor Mediterráneo, algo que va a mejorar la competitividad de una manera exponencial, hasta el punto de que la estación de mercancías intermodal por antonomasia de la provincia de Alicante será la del puerto de Alicante.

Sin embargo, todavía no hay fecha para esa conexión...

Efectivamente, no hay fecha definida para el tramo que nos tiene que conectar con La Encina. Por eso nosotros estamos ahí haciendo fuerza, en eso y también en nuestra reivindicación del tercer carril de mercancías y en la mejora en la doble vía con ancho internacional. Eso va a ser fundamental, de tal manera que el puerto de Alicante va a estar conectado con el centro de la península, con el sur hasta Algeciras, con el norte a través del Corredor Cantábrico y también con el este, y de ahí con toda Europa, lo que va a suponer una mejora competitiva de primer nivel. Con todo, va a resultar imprescindible hacer una buena planificación de las inversiones a realizar en esa futura estación ferroviaria de mercancías.

¿De qué estamos hablando?

Lo primero que queremos es hacer con el Gobierno central y la Generalitat un trabajo conjunto de aproximación de lo que van a ser esas inversiones. Pero, de entrada, estamos hablando de que la superficie afectada va a ser de 35.000 metros cuadrados, y que tiene que haber una capacidad suficiente para acoger trenes de hasta 750 metros lineales. La estimación inicial es que el coste puede ser de en torno a los tres millones de euros, aunque puede que me quede corto. A todo ello hay que añadir, además, la construcción de un paso inferior en los accesos, con la finalidad de que se facilite la llegada del Corredor Mediterráneo al puerto de Alicante.

¿Y en cuanto a plazos?

Aunque no tenemos, como digo, una fecha concreta para la conexión con el Corredor Mediterráneo, estimamos que podemos estar hablando de 2027, por lo que nuestro objetivo es que ya en el 2024 empecemos a hacer movimientos respecto a esa estación. Y de verdad que va a suponer algo así como lo que supuso para el puerto el impulso de la llegada del ferrocarril a Alicante en 1858, eso tuvo mucho que ver con el desarrollo del recinto portuario, hasta convertirse en uno de los más importantes del conjunto del país. Así que la estación ferroviaria de mercancías intermodal en el puerto va a ser un punto de inflexión y, además, un hito histórico.

Esto trae a colación un proyecto polémico por parte de Adif, como es el aparcadero de trenes que pretende situar en el puerto, lo que impediría retirar las vías de la zona urbana. ¿Cuál es su posición al respeto?

Estamos en la misma línea que el Ayuntamiento de Alicante, en el sentido de consolidar un espacio de recuperación de arbolado destinado a la mejora de la sostenibilidad medioambiental y para mejora la calidad de vida de la ciudadanía. No conozco las últimas noticias respecto a las intenciones de Adif, aunque sí que puedo decir que el día 18 de enero, coincidiendo con la celebración de Fitur, estuve en Madrid con los directores tanto de este organismo como de Renfe, Puertos del Estado y el propio ministro, y les hemos invitado, junto a la Generalitat Valenciana, a visitar el puerto de Alicante para que podamos hablar y trabajar conjuntamente sobre nuestras necesidades.

¿La estación intermodal va a a venir acompañada de más infraestructuras?

Una de las prioridades es finalizar el muelle 19, una reivindicación desde hace mucho tiempo de la comunidad portuaria y una necesidad para optimizar el uso y el rendimiento de ese espacio y poder dotarlo al final de actividad industrial y mercantil. Estamos hablando de contar con un nuevo espacio de mínimo 100.000 metros cuadrados y de una inversión que podría estar alrededor de los 30 millones de euros, algo que tendrá que estar culminado a lo largo de estos próximos cuatro años. Y la cosa no se quedaría ahí, dado que sería un primer paso de cara al futuro para ampliar el puerto, porque es el momento de poner las luces largas y empezar a plantearnos la planificación a 25 años vista, teniendo en cuenta que cuando hablamos de infraestructuras portuarias, tenemos que hacerlo con la anticipación necesaria, porque hay que movilizar muchos fondos de muchas administraciones, siempre sobre la base sólida de que va a existir un impulso suficiente en todo lo que es el tráfico de mercancías, algo a lo que ni mucho menos vamos a renunciar.

Hablando del muelle 19, es ahí donde se proyectan los polémicos macrodepósitos que proyecta XC Business. ¿Está a favor o en contra de esta infraestructura?

Es un asunto que viene de 2013 y que se ha ido enrevesando y complicando por el camino, y que fue aprobado en 2019 por la entonces Autoridad Portuaria y la Administración, y nosotros ahora, sencillamente, estamos a expensas de la resolución judicial que tiene que emitir el TSJ sobre algunos aspectos de la primera fase, que solo contempla seis macrodepósitos, y no nos vamos a pronunciar por respeto a la actividad de las instancias judiciales. Pero, en cualquier caso, de lo que no tiene sentido es hablar de los doce macrodepósitos de la segunda fase, porque la empresa renunció de forma expresa y por escrito a ella en 2018. Para que pudiese llevarse a cabo se tendría que reiniciar toda la tramitación y pasar de nuevo por la Autoridad Portuaria.

De cualquier forma, ¿cuál es la postura del puerto?

Lo que puedo decir es que acoger macrodepósitos sería incongruente ahora mismo con la nueva hoja de ruta del puerto de Alicante, que busca convertirse en un puerto sostenible y verde. Instalar un almacenamiento de combustibles fósiles sería como retroceder en el tiempo. Nosotros preferimos hablar de hidrógeno verde, de electrificación, de fuentes de energía limpias, que es en lo que estamos trabajando y por donde va ahora mismo el futuro. No somos partidarios, en definitiva, de instalar los depósitos de combustibles fósiles en el puerto.

Siguiendo con temas que han suscitado quejas vecinales, ¿cuándo estará la nave de los graneles totalmente operativa?

En la actualidad, según la información que aporta la empresa que la está explotando, ya está funcionando al 80 %, y el trabajo con graneles pulverulentos ya se está haciendo dentro de la nave y fuera esporádicamente, aunque los niveles de calidad del aire se enmarcan en los ratios normativos, con lo que hay que hacer un llamamiento a la tranquilidad. Nosotros estamos muy encima con una actividad de supervisión constante, dado que somos los primeros interesados en que esa infraestructura esté funcionando al 100 %. Con todo, damos por buena la información que nos hace llegar la empresa de que a finales de marzo estará totalmente operativa.

La transición hacia la sostenibilidad está claramente marcada en la hoja de ruta. ¿Cómo piensan hacerlo?

Queremos contar con una instalación fotovoltaica de al menos un megavatio en el puerto, algo que combinaremos con energía eólica y con una nueva fase de electrificación de muelles. También vamos a abrir ya la puerta al hidrógeno verde, en una iniciativa que tiene mucho que ver con lo que va a ser la domiciliación del clúster del valle del hidrógeno de la provincia de Alicante. De hecho, tenemos previsto el establecimiento de una planta piloto de este tipo de energía, al tiempo que vamos a planificar un plan de movilidad dentro del puerto. La idea es aplicar el hidrógeno verde al movimiento de contenedores, en todo lo que tiene que ver con plataformas elevadoras y la maquinaria para el movimiento de mercancías. También al propio transporte marítimo, haciendo pruebas piloto con algunos de los ferrys y buques que ya operan en el puerto. Y ahí nos gustaría que la primera embarcación que se alimentara con esta energía fuese la que realiza los desplazamientos a Tabarca, por el simbolismo que tiene, si tenemos en cuenta que su destino es una reserva marina de gran interés medioambiental. Así que, cuando hablamos de la mejora de la calidad de las aguas y de la calidad del aire, cuando hablamos de puerto verde, no es un brindis al sol, porque ya hay proyectos concretos sobre los que trabajamos.

¿Cómo está funcionando la nueva terminal de JSV? ¿Puede atraer más actividad?

La nueva terminal, indudablemente, está atrayendo más actividad y más inversiones, que se traducen, además, en un mayor tráfico portuario. Eso es positivo para todos y va a hacer que las dos terminales, también la que gestiona TMS, al final entren en un círculo virtuoso de crecimiento, de mejora, de ser más competitivos, de ser más eficaces, porque también estamos convencidos de que TMS reforzará su oferta. Al final, una de las fortalezas del puerto de Alicante es contar con dos terminales de contenedores, que competirán y colaborarán.

¿Mantienen la decisión acordada con el Ayuntamiento de llevar la avenida de Elche por detrás de Casa Mediterráneo ?

En estos próximos cuatro años vamos a poder asistir a lo que va a ser esa gran infraestructura verde en el límite del puerto. Y el acuerdo de desplazar la avenida de Elche es la línea en la que estamos trabajando, aunque tenemos que respetar los tiempos que marque el Ayuntamiento.

¿Qué hay del futuro Palacio de Congresos?

Nosotros hemos solicitado la modificación de los espacios y usos portuarios, que son los deberes que podemos hacer por nuestra parte. A partir de ahí, y en lo que respecta al Palacio de Congresos, la iniciativa y competencia es de la Diputación y la Generalitat. Sabemos que ha habido un concurso que ha despertado gran interés, porque son muchos los estudios de arquitectura que han presentado proyectos. Y eso es una buena noticia, porque va a ser, sin duda, un proyecto emblemático para la ciudad y la provincia.

Otro de los objetivos que se ha marcado es mejorar los mecanismos internos a nivel burocrático...

Se trata de algo muy importante, y de hecho ya estamos trabajando en proyectos de digitalización interna con la finalidad de agilizar trámites y reducir burocracia, dado que ese puede ser otro de los elementos competitivos del puerto. Es imprescindible mejorar en este campo a través de todo lo que son las tecnologías habilitadoras digitales, destacando la inteligencia artificial y big data.

«Contaremos con 500.000 metros cuadrados para la implantación de empresas innovadoras»

Otra de las apuestas del puerto es la promoción de la innovación, y para ello es imprescindible desarrollar la zona de actividades logísticas. ¿Qué planes tienen a este respecto?

Estamos hablando de lo que nosotros denominamos como parque tecnológico, un proyecto que se va a desarrollar en dos fases. La primera fase es la más consolidada y cercana a la ciudad, donde se ubican las antiguas naves de Amaro, ese hub de tecnologías habilitadoras digitales proyectado por la Consellería de Innovación. También el espacio circundante, como son las viviendas del complejo de Heliodoro Madrona, la estación de autobuses, la sede de la Autoridad Portuaria y otras naves y almacenes que están fuera de uso ahora mismo y donde habría que realizar una acción de consolidación. La segunda es, efectivamente, la zona de actividades logísticas intermodales o área industrial avanzada, que está por desarrollar. En el conjunto del espacio portuario, hablamos de cerca de 500.000 metros cuadrados con un amplio potencial.

¿Qué destino buscan para todos estos terrenos?

Queremos ser un polo de atracción para el establecimiento de empresas innovadoras con un alto componente tecnológico y, por supuesto, que cumplan con los parámetros de sostenibilidad medioambiental y de digitalización que vamos a exigir para trabajar dentro del dentro del espacio portuario.

¿Se puede hablar de plazos?

Ya hemos comenzado a trabajar con esta iniciativa, teniendo en cuenta que eso nos va a llevar al menos cuatro años, dado que va a suponer una redistribución urbanística de todos los espacios y poder hablar de suelo disponible. Y todo esto va a ir ligado también a la nueva delimitación del puerto, con una modificación que ya hemos iniciado y que está pendiente de aprobación por parte de Costas. La idea es abordar muchos cambios, la mejora de los accesos e, insisto, una reordenación a nivel urbanístico.

Ha hablado de las casas de Heliodoro Madrona. ¿Se sabe lo que se va a hacer con ellas?

Nuestra idea, además de sumar al Ayuntamiento y a la Generalitat Valenciana, es implicar a la sociedad civil alicantina en un proceso de participación, porque estoy convencido de que puede hacer aportaciones muy importantes. Lo que queremos es que lo que se decida sea fruto del diálogo y también del estudio de las mejores opciones disponibles, siempre con la finalidad de buscar lo mejor para el espacio portuario y para el conjunto de la ciudad.

¿Y con relación a la mejora de los accesos?

Me refiero, además de a los accesos ferroviarios, a los de poniente, en las inmediaciones del puesto fronterizo, buscando una mejora de la accesibilidad. Es una necesidad que se ha ido poniendo de relieve, y que también la vamos a trabajar en el espacio de los próximos cuatro años.

«Este año vamos a llegar a los 240.000 cruceristas y nuestra intención es ir a más»

La de los cruceros se está revelando como una de las actividades más notables del puerto de Alicante en los últimos tiempos. ¿Se va a seguir apostando por la misma?

Nuestra idea es ir a más en el turismo de cruceros, teniendo en cuenta que es fundamental para la generación de riqueza no solo de Alicante, sino del conjunto de la provincia, porque tengamos en cuenta que los cruceristas que llegan o salen del puerto se distribuyen a través de lanzaderas y de excursiones a otros importantes municipios de interior y de costa, como Benidorm, Guadalest o Elche, entre otros. Así las cosas, para este año está previsto un crecimiento mínimo de un 20% para llegar a los 240.000 cruceristas, pero esto es un suma y sigue en nuestra estrategia de crecimiento.

¿Qué acciones tienen previstas?

De entrada, se está mejorando la terminal de cruceros a través de una inversión muy importante de dos millones de euros, a través de la cual se va a modernizar y digitalizar. Va a ser un atractivo importante y va a mejorar nuestra oferta turística, y todo con un esfuerzo colaborativo con las asociaciones de turismo, las asociaciones profesionales de hoteles, de hostelería, también con el Patronato Municipal, Patronato Costa Blanca y Hosbec. Por tanto, insisto, va a ser una apuesta mantenida en el tiempo, tratando incluso de conseguir que lleguen nuevas navieras que realicen nuevas escalas en el puerto de Alicante. De hecho, tenemos negociaciones muy avanzadas con dos compañías.

¿Qué es lo que ven las navieras en la provincia?

No hace falta que enumere los muchos atractivos de este territorio. Pero es que, además, el cambio climático está propiciando que la temporada de cruceros se haga mucho más extensa y se alargue en el tiempo. Tradicionalmente comenzaba en marzo y más o menos llegaba hasta septiembre, pero ahora, con el cambio, estamos hablando ya de una estación única casi desde marzo hasta principios de noviembre. Si a esto le añadimos que hay ahora zonas de conflicto en el Mediterráneo oriental, el Mediterráneo occidental, que es donde estamos nosotros, incrementa sus posibilidades de recibir muchos más cruceros.

Sin embargo, no todo el mundo está a favor de este tipo de turismo, argumentando que masifica y no genera tanta rentabilidad...

He oído voces dispersas por ahí, pero creo que no están muy fundamentadas. Lo que sí está confirmado es que cada barco que sale de Alicante como puerto base genera alrededor de un millón de euros para la ciudad y la provincia, mientras que en el caso de los que hacen escala el rendimiento es de más de 300.000 euros. Así que lo que yo creo es que este tipo de turismo hay que incentivarlo, con una buena coordinación entre distintas administraciones y asociaciones empresariales. Eso sí, si en otros territorios o ciudades cercanas a Alicante no quieren a estos turistas, en el puerto estaremos encantados de recibirles.