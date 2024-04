Una técnica permite detectar un tipo de cáncer de pulmón que puede aparecer con solo 20 años

A los 20 años e incluso antes puede hacer aparición un tipo de cáncer de pulmón, denominado no microcítico ALK+, un adenocarcinoma que es más frecuente en no fumadores, mujeres y jóvenes; y cuya causa principal se ha relacionado con la exposición al gas radón aunque al final detrás puede haber múltiples factores.

Aunque es el cuarto en incidencia, el cáncer pulmonar es el tumor con mayor número de defunciones en la Comunidad Valenciana por delante de otros como el colorrectal, mama o próstata (2.637 decesos al año) y en la provincia de Alicante (934 casos anuales, de ellos 647 en hombres y 287 en mujeres); y se prevé hasta 2050 un aumento de 15 puntos en la incidencia, pasando de los actuales 64 casos por cada 100.000 habitantes a 79, según los datos del observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer.

Diagnóstico

Existen técnicas de diagnóstico para este tumor que ya se aplican en los hospitales públicos de la provincia como es la secuenciación masiva, que no está en todos los centros pero al menos sí en el Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante (por lo que la población está cubierta al respecto), tal y como explica el doctor Óscar Juan Vidal, oncólogo en el Hospital Universitario La Fe de València. La secuenciación masiva permite determinar la secuencia del ADN de un gran número de genes relacionados con la causa de una enfermedad o de un trastorno genético. El cáncer de pulmón ALK+ supone entre un 3 y un 5 % de los adenocarcinomas pulmonares no microcíticos pero es muy sensible dado el perfil de paciente al que afecta ya que puede aparecer a cualquier edad e incluso en personas muy jóvenes.

El cáncer de pulmón no microcítico es el mayoritario, pues supone 8 de cada diez casos. Incluye dos grandes grupos, el adenocarcinoma (60 %) y el carcinoma escamoso (30 %). Padecer este tipo de cáncer con respecto al microcrítico conlleva diferencias en el abordaje, el tratamiento y la evolución.

"El no microcítico es el cáncer de pulmón más común, representando más del 85% de los casos, y dentro de él, el subtipo ALK + destaca por presentar un perfil de paciente no fumador» Doctor Óscar Juan Vidal — Oncólogo en el Hospital La Fe de València

Jornadas

Los avances en terapia dirigida en cáncer de pulmón se abordaron hace unos días en Alicante en unas jornadas organizadas por el Grupo de Investigación y Divulgación Oncológica (GIDO) de la Comunidad Valenciana, con la colaboración de Pfizer, para analizar la actualidad de esta enfermedad, y cómo se está mejorando en su diagnóstico y tratamiento. Asistieron a este encuentro más de 40 especialistas y oncólogos de todo el país.

«Es muy importante celebrar reuniones que nos permitan a los especialistas hacer una revisión conjunta de la actualidad, tanto clínica como científica de este tipo de tumor. Además, el no microcítico es el cáncer de pulmón más común, representando más del 85% de los casos, y dentro de él, el subtipo ALK + destaca por presentar un perfil de paciente no fumador», matiza el especialista.

El doctor Vidal destacó el valor de este encuentro para la actualización del conocimiento y el intercambio de experiencias entre los especialistas del cáncer de pulmón. En esta reunión se incidió en la importancia de las nuevas tecnologías y escenarios para el diagnóstico del ALK+ así como la actualización de los inhibidores de este gen y su perfil de seguridad, entre otros temas. «Esta reunión nos da la oportunidad a los especialistas de intercambiar puntos de vista y de poner en común mejoras y avances en el campo de la oncología médica que nos posibiliten llevarlo a nuestras consultas para mejorar el abordaje de la enfermedad».

Alteración molecular

La alteración ALK+ es una traslocación molecular que confiere al tumor unas características especiales. «El cáncer de pulmón no es una patología única sino que son múltiples enfermedades dependiendo de las alteraciones moleculares y de las características que tiene», apunta el oncólogo, quien hace hincapié en que en la actualidad hay tecnologías como la de secuenciación masiva «que nos ayudan a diagnosticar este tipo de pacientes. Antes se clasificaban como adenocarcinoma y se trataban todos igual. Las nuevas tecnologías, como la secuenciación, permiten diferenciar los distintos tipos moleculares de cáncer de pulmón y darle un tratamiento específico según el tipo molecular. El esfuerzo que queremos que se haga es que a todos los pacientes les llegue la tecnología para poder saber si son ALK positivos o no».

«El cáncer de pulmón no es una patología única sino que son múltiples enfermedades dependiendo de las alteraciones moleculares y de las características que tiene» Doctor Óscar Juan Vidal — Oncólogo en el Hospital La Fe de València

Medicamento "Lorlatinib"

Esto permite aplicar un tratamiento más específico, que es un medicamento de carácter oral. Los oncólogos llevan años con diferentes terapias, que han ido progresando. Actualmente están con la tercera generación de estos tratamientos, que es el «lorlatinib», cuya acción consiste en bloquear la acción de la proteína anormal que envía señales a las células de cáncer para que se multipliquen.

Esto ayuda a detener o retrasar la propagación de las células de cáncer, «y cada uno ha ido mejorando los resultados».

Un tercio de los que sufren la alteración genética desarrolla metástasis cerebral Un tercio de los pacientes que sufre cáncer de pulmón con mutaciones del gen ALK van a desarrollar metástasis cerebral, que es muy incapacitante y altera mucho la calidad de vida de los pacientes. De ahí la importancia de la evolución de los tratamientos, ya en su tercera generación, y del medicamento «lorlatinib», que «previene casi en el 100 % la aparición de las metástasis cerebrales». Este tratamiento ya está en la sanidad pública. «Lo importante de este tratamiento es mejorar los resultados porque todavía no se ha alcanzado la mediana de supervivencia libre de progresión, es decir, que los resultados son muy buenos en ese sentido. Lo que pensamos es que puede ser que podamos estar cronificando la enfermedad y dando largos supervivientes». Este medicamento se emplea con pacientes ALK positivo, al igual que otras terapias de segunda generación que también se pueden emplear. José Chaves, director médico de Pfizer España, apunta que la formación continuada de los profesionales sanitarios es importante porque les permite estar al día de las últimas actualizaciones que se producen en el terreno de la investigación oncológica. «Estamos agradecidos por poder ayudar en jornadas como esta en Alicante ya que permiten poner en común los avances en investigación y abordaje de patologías como el cáncer de pulmón».

