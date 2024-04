El proyecto del TRAM hasta San Gabriel, en el aire

No hay certeza de que el proyecto para desarrollar una nueva línea del TRAM hasta San Gabriel a través del entorno de Eusebio Sempere y Lorenzo Carbonell vaya a materializarse. Al menos, no para los técnicos municipales de Alicante. El Ayuntamiento descarta las obras de reurbanización previstas en dichas avenidas ante la previsión de que "en la planificación propuesta por la Conselleria no se incluye la línea de TRAM prevista" en la zona.

Así se recoge en un expediente firmado por la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y la jefa de servicio del área, que plantea eliminar dichas obras del Plan de Inversiones y Financiación en Infraestructuras de la Diputación Provincial, sustituyéndolas por la remodelación de los antiguos cines ABA 6, con el objetivo de dotarlos de un uso cultural.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Infraestructuras han señalado a INFORMACIÓN que los presupuestos de la Generalitat "tienen previsto el estudio de la ampliación del TRAM" y que dicha modificación del servicio "se concertará con el Ayuntamiento". Por el momento, el departamento autonómico sostiene que "no hay nada cerrado" y que el trabajo se está desarrollando de forma conjunta entre ambas administraciones.

En cuanto a si esa futura ampliación incluye la línea hacia San Gabriel, la conselleria afirma que la planificación heredada del Botànic "no incluía ninguna línea concreta", pero que el objetivo del departamento es "poner en marcha el proceso de expansión del TRAM", sin concretar a qué líneas podría afectar.