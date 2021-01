Alcoy abre expediente a 482 edificios que en 2020 no pasaron la revisión

Así, si en la última campaña tan solo han remitido su informe 202 de los 482 propietarios a los que se les ha pedido después de que no pasaran la revisión periódica el año pasado, en 2019 sí lo hicieron más del 80%. Hay que tener en cuenta, además, que entonces solo se abrieron 138 expedientes. Acerca de este espectacular aumento en el inicio de diligencias, la concejalía de Urbanismo apunta a diversos factores. Uno de ellos la coincidencia de que toca realizar la primera inspección a los edificios construidos en 1970, año en el que hubo una gran volumen de construcción en Alcoy.

Pero además, tal y como explica la concejal responsable del área, Lorena Zamorano, una parte de estos expedientes son consecuencia directa o indirecta de la borrasca Gloria. A raíz de este episodio, y como actuación preventiva, se iniciaron 85 diligencias a otras tantas fincas que se comprobó que no habían pasado la inspección cuando les correspondía. Y a eso también hay que añadir los inmuebles que debieran pasar una revisión periódica posterior a la primera, cinco años de haberse sometido a la anterior.

Otro aspecto que ha influido de manera determinante en que apenas se hayan remitido «en tiempo y forma» a Urbanismo un 40% de los informes solicitados a comunidades de propietarios o dueños a título individual es, cómo no, la pandemia de coronavirus. La crisis sanitaria ha ralentizado también la actividad en este sentido, y ha podido hacer que los afectados demoren la realización de estos trámites. El Consistorio ha tenido este aspecto en cuenta, y ha ampliado hasta el 30 de abril el plazo para presentar los documentos requeridos, por lo que espera que en estos meses se resuelvan muchos de los expedientes todavía pendientes.

Lorena Zamorano recuerda que muchas de las diligencias que siguen abiertas vienen originadas por la falta de ejecución de las obras pertinentes por las comunidades de propietarios. En estos casos, explica, se suele dar a los dueños un plazo de seis meses para subsanar las deficiencias que se hayan podido detectar en un inmueble. Si transcurrido ese tiempo no se han hecho las reparaciones indicadas, se puede proceder a imponer multas, que la ordenanza fija en el 10% del coste de los trabajos, o incluso el embargo en determinadas circunstancias.

Futura nueva ordenanza

La concejal de Urbanismo defiende la acción que ha permitido llevar a cabo esta ordenanza en los 20 años que lleva aprobada para contribuir a mantener en buen estado el parque de viviendas alcoyano. Sin embargo, admite que «los últimos acontecimientos producidos por las lluvias torrenciales han mostrado la necesidad de implementar determinados ajustes normativos», que permitan mejora la eficiencia a la hora de llevar a cabo actuaciones de renovación, regeneración y rehabilitación urbana. Por ello, el equipo de gobierno prevé aprobar una nueva ordenanza en breve, que adapte la normativa municipal a la autonómica. La propuesta se llevará al próximo pleno.

La concejal de Urbanismo reitera la apuesta por el mantenimiento de los edificios, en especial los del casco histórico alcoyano, que son los que precisan de un mayor seguimiento por su antigüedad y por problemas como que estén deshabitados, que sus dueños no hagan un buen mantenimiento o, incluso, que no haya un propietario fácilmente identificable porque haya fallecido y sus herederos no se hayan hecho cargo de la finca. Para trabajar en esta línea, señala, el proyecto del presupuesto municipal de 2021 incluye varias líneas de acción, «relativas tanto a inversión pública, con la promoción de vivienda urbanización e infraestructuras urbanas, como al incremento en las ayudas destinadas a fomentar la rehabilitación y mejora del parque de viviendas». En este sentido, alude también a las ayudas de la estrategia europea Edusi o al plan de peatonalización del centro, entre otros.