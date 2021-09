Espectáculos y conferencias centran el programa de la Feria Modernista de Alcoy

Alcoy vivirá finalmente este año la cuarta edición de su Feria Modernista, pero con un programa centrado en espectáculos y actos culturales relacionados con esta época histórica, como conferencias y visitas guiadas. Así lo avanzó ayer la concejal de Turismo, Lorena Zamorano, quien señaló que este año habrá que celebrar «una fiesta más comedida» debido a la pandemia de coronavirus, pero a la vez se felicitó de que el acontecimiento pueda llevarse a cabo, después de que el año pasado tuviera que suspenderse. Eso sí, también apeló de manera reiterada a «la responsabilidad individual» para que se cumplan las normas sanitarias.

La cita se desarrollará a lo largo de toda la semana próxima, del 20 al 26 de septiembre, y comenzará con el descubrimiento del cartel, el lunes a las 19.30 horas en la plaza de España. A diferencia de las ediciones anteriores, no obstante, no se leerá ningún pregón. Al respecto, la edil de Turismo argumentó que, dado que hasta última hora no se ha podido confirmar la realización de la Feria, en espera de ver cuál era la situación sanitaria, no se ha querido comprometer a nadie para este papel; además, indicó que de esta forma también se evita que pueda haber una mayor afluencia en la plaza. Tampoco se celebrarán desfiles u otros actos que puedan ser susceptibles de generar aglomeraciones.

Los actos culturales se llevarán a cabo en espacios como el Centro Cultural y el Àgora, con aforo limitado y controles de acceso, mientras que los espectáculos al aire libre se celebrarán en la plaza de España y la de Ferrándiz y Carbonell, donde se ubica el campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València. En estos casos habrá también controles de aforo, al igual que en la feria de turismo y tradiciones que tendrá lugar en la Glorieta durante el fin de semana. En ella habrá por primera vez un expositor de la ciudad de Barcelona, y también estará presente Terrassa, que ya participó en años anteriores.

El programa ya puede consultarse en la web municipal. Algunos actos serán con entrada obligatoria, aunque gratuita, que se podrá obtener a través de la web ticketalcoi.com. Lorena Zamorano mostró su «esperanza» de que esta cita sea la primera de una recuperación de la vida cultural, pero recalcó la importancia de «ser muy responsables para que todo salga bien».