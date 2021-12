Eva Galera Verdú: «No creo que por ser la primera presidenta haya hecho historia»

Eva Galera Verdú, ha jurado el cargo como presidenta de la Comisión de Fiestas de Ibi, un hecho histórico ya que es la primera mujer que ostenta este cargo. Festera y miembro de la comparsa Beduinos tiene un amplio currículum en este organismo ya que ha formado parte de las dos directivas de esta entidad festera en los últimos ocho años y ha sido también abanderada en la comparsa de la que forma parte. Asegura que a pesar de enfrentarse a un gran reto, el de volver a celebrar Fiestas de Moros y Cristianos en el municipio, no se lo pensó en ningún momento y aunque soñaba con este cargo más adelante las circunstancias han hecho que sea ahora.

¿Qué le hizo presentarse al cargo?

Siempre me ha gustado, de hecho he ostentado cargos dentro de la Comisión de Fiestas de vicepresidencia, secretaría, responsable del museo de la Fiesta, de la revista y cronista. He tenido claro desde siempre que quería ser presidenta y aunque entraba en mis planes más adelante como no se presentó ningún candidatura pensé que era el momento de devolverle a la fiesta todo lo que me ha dado, me dije a mí misma: Eva las Fiestas te necesitan.

¿Qué ha tenido en cuenta para conformar su equipo?

Tenía conformado un equipo en mi mente desde hacía tiempo, sabía qué personas quería para estar a mi lado y empezar este reto y es cierto que muchas de ellas me han dicho que si. Otras me han dicho, Eva no sé si saldré de nuevo a Fiestas cuando se reanuden por lo que no puedo decirte que sí a un proyecto de esta envergadura. En total somos treinta y dos personas y ya tenemos los cargos y roles asignados, ahora hay que empezar a trabajar.

¿Cuáles son los proyectos que tiene pensados para su mandato?

El principal proyecto es que las Fiestas vuelvan a la calle, algo que está claro que no depende de nosotros pues las leyes y la propia situación sanitaria manda. Seguramente las Fiestas no puedan volver a ser igual que las conocíamos antes, hemos de ser conscientes de que si la realidad ha cambiado cómo no van a cambiar las Fiestas pero no quiere decir que por eso vayan a ser ni mejores ni peores, simplemente nos tendremos que adaptar al igual que lo estamos haciendo en otros ámbitos.

¿Qué cree que piensa que la gente de la reactivación festera?

Hay mucha incertidumbre, de hecho en el mes de noviembre cuando se llevaron a cabo «les creuaes», los cargos estaban más esperanzados y de hecho algunos habían reactivado los trajes y todos los asuntos que rodean la Fiesta pero ahora con la situación actual hemos vuelto a entrar un poco en bucle y es cierto que, no sabemos que pasará. Tuve una reunión la pasada semana con el edil de Fiestas y hemos quedado a finales de febrero para poder tomar alguna decisión. Vamos también a consultar y ver qué hacen otros pueblos que celebran Moros y Cristianos para ver posibilidades a la hora de posibles cambios que haya que hacer según la normativa pero ahora es pronto.

¿A pesar de la incertidumbre podría decirnos dos cosas clave que quiera desarrollar?

Queremos en primer lugar, dar mayor protagonismo a la entrada en el tramo del Ravalet pues parece que es el trozo que queda más desamparado en varios niveles. No sabemos cómo lo haremos si con decoración o de alguna otra forma, pero hay muchas escuadras que se tienen que partir, a veces las bandas también por lo que queremos trabajar algunos aspectos para que eso mejore. Otro de los objetivos es que la gente conozca la Comisión de Fiestas porque hemos observado que muchos festeros sobre todo jóvenes no saben ni donde está el Casal Fester.

¿Piensa que este desconocimiento afecta a la Fiesta?

Por supuesto que afecta, de hecho creo que mucha gente no sabe realmente las funciones que se desarrollan y se quedan con que somos los malos de la fiesta, los que los días de los actos vamos por los lados riñendo a la gente y aligerando las entradas para que se acaben a tiempo, pero los asuntos más profundos o las cuestiones más complejas las desconocen. De hecho, durante este tiempo que no ha habido Fiestas, la Comisión no ha estado parada los trámites burocráticos jamás cesan y aunque haya habido un «descanso» en cuanto a actos, el engranaje de la entidad jamás para.

¿Esa negatividad o esos pensamientos que tienen los festeros afectan luego a los propios actos?

Mira si afectan que muchos lo primero que me han dicho cuando han sabido que iba a ser la presidenta de la Comisión es que estoy loca y que menudo lío en el que me he metido. Al final pienso que no es así, pues todas las personas que decidimos ocupar un cargo así es porque nos gusta mucho y disfrutamos haciéndolo. En mi caso llevo ocho años trabajando desde dentro y la nueva etapa creo que es al final una forma de continuar desde otra posición del organigrama pero ya he pasado por muchos cargos y este no es nada más ni nada menos que uno más.

¿Cómo valora usted ser la primera mujer presidenta?

Aunque se está definiendo como algo histórico no creo que por ser la primera presidenta haya hecho historia pues desde hace ya algunos años en Ibi son muchas las mujeres que ocupan y han ocupado cargos en las directivas de comparsa y han representado distintos cargos de importancia como la alcaldía de fiestas dentro de la propia comisión. De hecho, creo que en nuestro municipio el impulso de la mujer en la Fiesta en todos los sentidos ha venido dado por los trajes oficiales femeninos, ya que ahora las catorce comparsas lo tienen, algunas de ellas lo estrenaron en las últimas fiestas celebradas un hecho que hace que nuestro papel sea aún más relevante.

En su posición de presidenta ¿qué le diría al censo festero?

Que todo el mundo debería pasar por la Comisión y conocerla desde dentro, estoy segura que les cambiaría la percepción de muchas cosas con respecto a las Fiestas y empatizarían mucho más con nosotros y entenderían las decisiones que tomamos.