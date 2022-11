Muro acuerda en referéndum que el recorrido de las Entradas de Moros y Cristianos sea por carretera

El resultado del referéndum llevado a cabo en Muro de Alcoy para valorar el recorrido de las Entradas de las Fiestas de Moros y Cristianos de la localidad ha mostrado que la mayoría de los mureros participantes en la fiesta han optado por que los desfiles se realicen por la travesía de la carretera CV-700, en vez de por las calles del casco antiguo como ha venido siendo habitual.

La consulta popular ha contado con los permisos previos para su realización en el colegio público El Bracal. Además, también se pudo ejercer el voto a través del correo los días previos. El alcalde la Muro, Gabriel Tomás, indicaba unos días antes de la votación que se aceptaría la voluntad de la ciudadanía. De esta forma, el total de los votos contados han sido de 2.045, esto es, 1.262 votantes se mostraron del lado del nuevo recorrido por carretera. Mientras que, 673 festeros votaron para continuar realizando el recorrido tradicional.

Asimismo, según fuentes municipales en el referéndum han participado una cuarta parte de los mureros que participan en la fiesta.

A falta del voto por correo

No obstante, este diario ha podido saber a través del regidor de la localidad que el viernes 2 de diciembre se conocerán los 22 votos de los usuarios que ejercieron el voto por correo, pero este no afectará al resultado ya anunciado. “No hay nada que vincule más que una votación popular y frente a eso el Ayuntamiento tiene claro que no puede hacer nada”, ha destacado Tomás.

Así, en las fiestas celebradas durante el pasado mes de mayo fue la primera vez que los desfiles se realizaron por la carretera CV-700 para evitar así aglomeraciones y prevenir los contagios por covid-19 en el municipio. El nuevo recorrido permitió una mejora de la formación de las escuadras con más festeros y facilitó una mejora de la visualización para las personas que se acercaron a disfrutar de los desfiles.

Además, una vez terminadas las fiestas comenzó a barajarse la posibilidad de que el cambio de itinerario y ubicación de las Entradas podría producirse y así ha sido.

De esta forma, de ahora en adelante y conforme a la manifestación popular a través del referéndum realizado las Entradas de los Moros y Cristianos de Muro de Alcoy dejarán de pasar por las calles del centro histórico, como Sants de la Pedra, la Placeta Molina, Sant Blai y Músic Esteve, para terminar en la Plaça Matzem.