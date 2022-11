El partido Guanyar Alcoi ha denunciado que desde el pasado mes de marzo las escaleras que dan acceso al vial del río Riquer se encuentran inutilizadas debido a las fuertes lluvias que provocaron un desprendimiento de la ladera.

Así, la formación municipal ha reclamado al gobierno una solución definitiva para la entrada que hay desde a calle Isabel la Católica hasta Els Tints. Asimismo, inciden en que hasta que los viandantes no llegan abajo del todo, el estado de las escaleras pasa inadvertido ya que no hay señalización a la hora de bajar por el camino. En este sentido, Mauro Colomina, portavoz de Guanyar ha insistido en que "no entendemos que se pueda tardar tanto para solucionar problemas de acceso a la ciudadanía a partes importantes de Alcoy".

El malestar ha sido trasladado a la comisión informativa, donde indican que el concejal responsable del área y vicealcalde, Jordi Martínez aseguró que se plantearía una solución y que se le reclamaría a la persona propietaria del terreno que asumiera el coste de la reparación.

Además, Guanyar subraya que tal y como reflejan los informes técnicos, la zona tiene un elevado riesgo de sufrir nuevos desprendimientos mientras no se estabilice la ladera. "Han pasado más de ocho meses y el gobierno solo ha dicho que hay que realizar alguna contratación para que lo repare, pero todavía no se ha hecho".

Lluvias torrenciales en Alcoy

El pasado mes de marzo las lluvias que provocaron esta situación en las escaleras que dan acceso al río Riquer dejaron solo dos días más de 100 litros por metro cuadrado, según recogían los principales pluviómetros colocados en los distintos puntos de la ciudad.