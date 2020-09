Una empresa afincada en el Parque Empresarial de Torrellano, en Elche, denunció ayer que Sanidad ha dado el alta a uno de sus trabajadores después de haber pasado el coronavirus sin confirmar mediante una PCR que estaba libre del virus. De hecho, según trasladó ayer el responsable de la mercatil IT Robotics, Antonio Requena, fue la empresa la que, al tener conocimiento de que se le había dado de alta, pidió el certificado de la PCR negativa para garantizar la seguridad del resto de los empleados. «No se la hicieron, el médico le dijo que ya habían pasado 14 días desde que fue diagnosticado y que el protocolo establecía que se le debía dar el alta. No nos fiábamos, así que le encargamos, a través de la mutua, una serología y una PCR, y ambas dieron positivas, aún tiene carga viral», señala Requena.

Pese a estos resultados, denuncian desde la empresa, que el médico de Familia del centro de salud de Babel, en Alicante (donde reside el trabajador), sigue sin firmar la baja del empleado. El resultado es que «tengo a una persona de alta desde el día 10 que no puede venir a trabajar, porque no vamos a poner en riesgo ni a mí mismo ni al resto de mis empleados», señala el empresario. Así pues, «le estamos pagando sin que acuda a su puesto de trabajo, aunque eso no es lo importante. Lo importante es que Sanidad le da el alta a una personas sin confirmar si continúa teniendo coronavirus o ya está curado. Es una irresponsabilidad. Nos están pidiendo a los ciudadanos que seamos responsables, multan a quien no lleve mascarilla, piden prudencia y que no lleven a los niños al colegio si tienen síntomas, pero ellos mandan al trabajo a una persona que es positivo en coronavirus», critica Requena.

El trabajador estuvo de baja desde el 21 de agosto hasta el 10 de septiembre. El día 11 de este mes dio positivo de nuevo en la PCR. Desde la mercantil insisten en que «tanto la serología como la PCR la hemos pagado de nuestro bolsillo, no entendemos por qué no la hace Sanidad, que debería ser su obligación».

Fuentes sanitarias consultadas por este diario señalaron que hay casos en los que la infección ha durado más de un mes, con hasta cuatro PCRs positivas realizadas semanalmente. Ayer mismo le realizaron una de estas pruebas a este afectado, y todos en la empresa cruzan los dedos para que el resultado, que se prevé sea facilitado durante la jornada de hoy, resulte negativo. De darse esta circunstancia, podrá volver a su puesto de trabajo y compartir espacio con el resto de los compañeros de su empresa.