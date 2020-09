El PSOE reclama al bipartito que gobierna el Ayuntamiento soluciones a los problemas a los que se enfrenta el sector turístico de Alicante y más en concreto el ocio nocturno por las restricciones de la pandemia, ya que estos establecimientos llevan 42 días sin poder ejercer su actividad dy se ha anunciado una prórroga de al menos 21 días más. El portavoz del PSOE, Francesc Sanguino, indica que "si bien la salud de las personas es lo que más nos ha de preocupar, en estos momentos también nos ha de ocupar el dar soluciones a quienes no pueden ejercer su actividad y peor lo están pasando económicamente". Los socialistas critican al bipartito por "no ampararse en administraciones superiores porque les tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones. O no quieran evidenciar el gran problema que tiene el Ayuntamiento, que es la falta de personal para afrontar las peticiones administrativas que realizarían los locales de ocio nocturno". El portavoz socialista considera que si el Ayuntamiento en la zona ZAS pudo ampliar la zona de veladores, ha de encontrar la solución para que estos negocios puedan ejercer una actividad compatible con las restricciones por causas sanitarias. "La cuestión no es si tienen que pedir una nueva licencia o compatibilizar dos actividades, la cuestión es que por motivos excepcionales y únicamente durante el tiempo que dure la prohibición de abrir los locales de ocio nocturno, estos locales puedan cambiar su horario y adaptarlo al horario establecido para una cafetería y adaptar su actividad a la actividad de una cafetería conforme marca la ley Ley 14/2010 de 3 de diciembre de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos", dice.

El PSOE considera que ejercer esta actividad no repercutiría negativamente en la zona ZAS porque no se incrementaría el ruido y sería una solución económica para este sector turístico tan castigado por la pandemia. En este sentido, la portavoz adjunta, Trini Amorós, indica que “no entendemos por qué el Ayuntamiento pide que sea la Generalitat Valenciana quien compatibilice licencias por dos motivos: uno es que otros Ayuntamientos lo han normalizado con una Declaración Responsable, y en segundo lugar, no entendemos que se le pida a la Generalitat Valenciana que lo haga, pero con más restricciones de las que marca la propia ley 14/2010 impidiéndoles servir comida, cuando en la definición de cafetería recogida en la ley servir comida es una de las actividades para una cafetería según se define el en el punto 2.8.4 del anexo".

Sanguino exige al alcalde Barcala que empiece a ejercer de alcalde, gobierne la ciudad y busque soluciones a los problemas de la ciudadanía en lugar de poner problemas a las soluciones que plantea la ciudadanía. "Si no están dispuestos a realizar políticas de impulso a nuestro turismo tienen dos opciones: o explicar un modelo económico diferente para nuestra ciudad y reconvertir el sector o dimitir por incapaces". El grupo municipal socialista mantendrá mañana una reunión con la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante, (ALROA) para que proponer soluciones a la situación que atraviesa el sector del ocio nocturno.