El Altet pierde los vuelos diarios con el Reino Unido por la falta de demanda

«¿Londres, Manchester, Liverpool…? Vuelva usted mañana». La crisis económica que ha provocado el coronavirus y el aumento de las restricciones a los viajes en Gran Bretaña han dejado prácticamente sin conexiones aéreas con el Reino Unido a la provincia. Una coyuntura que se produce en plena temporada baja, por lo que las compañías que conectan el aeropuerto de Alicante-Elche con el Reino Unido han dejado de volar a diario concentrando su oferta de vuelos los fines de semana como, por ejemplo, hace Easyjet, que sólo opera los viernes con Londres. Ryanair tiene programados más vuelos pero, por ejemplo, el jueves no hubo ningún enlace con las principales ciudades del Reino Unido y sólo Vueling voló a Cardiff.

Esta situación explica la desoladora imagen de muchos de los hoteles vacacionales de la Costa Blanca, que esperan una reacción del gobierno de Boris Johnson en diciembre, mes para el que, curiosamente, siguen entrando reservas, lo mismo que para el próximo verano. La crisis es cruel y la provincia ha pasado de tener varios vuelos al día con Gran Bretaña a concentrarlos en unos pocos días de la semana, y aún así ha mejorado la ocupación media de los aviones. La esperanza está en la llegada de las vacunas y los planes para 2021. En medio de este bajón, Ryanair ha anunciado esta semana que a partir del 1 de junio sumará un nuevo enlace con el Reino Unido, en concreto a la conurbación de Teesside, una zona industrial del nordeste de Inglaterra con 400.000 habitantes. En juego, los 2,8 millones de turistas británicos que eligieron la Costa Blanca para sus vacaciones en 2019, y que este año se han quedado, debido a la pandemia, en apenas 350.000.

Como mucho, si se controlaran los rebrotes, se acabara la cuarentena en Reino Unido y los turistas perdieran el miedo a viajar, el aeropuerto atendería a unos 3,8 millones de pasajeros hasta diciembre, un 75% menos de lo esperado. Es decir, el covid lleva el tráfico en el aeropuerto a las cifras hace 20 años.

Al margen del impacto en otros subsectores del turismo, los británicos realizan 6,3 millones de pernoctaciones hoteleras al año, primer mercado tras el que se sitúa Holanda, con 950.000 pernoctaciones al año, Francia e Italia (790.000), Países Nórdicos (665.000) y Alemania (514.000), según datos de Turisme.

Los ingleses representan la mitad de todo el mercado turístico (españoles y extranjeros) y el 75% del foráneo pero con un perfil económico, además, medio/bajo, lo que termina afectando a la caja. Fueron clave en el conjunto del sector, pero los ingleses que eligen la Costa Blanca no tienen el poder adquisitivo de los extranjeros que, por ejemplo, viajan a Barcelona, Madrid o Sevilla, pero siguen siendo básicos. El sector turístico había comenzado el año optimista y sin rastro de los supuestos efectos negativos del Brexit, hasta el punto de que, para esta temporada, la previsión sobre el turismo británico era que creciera un 2%, y un 4% en rentabilidad. Todo saltó por los aires en marzo.

El aeropuerto sólo tuvo ayer 18 vuelos con Barcelona, Madrid, Estocolmo, Cardiff, Ámsterdam, Gotemburgo y Bruselas. Los enlaces con Gran Bretaña han dejado de ser diarios y, además, el billete se ha encarecido.

Por otro lado, los efectivos de la Guardia Civil que custodian a los viajeros que llegan a Alicante en vuelos procedentes de países en los que la incidencia del covid es muy alta, han levantado 24 actas de sanción desde el pasado lunes, cuando empezó el control. Pasajeros que llegaron sin la prueba PCR negativa y tuvieron que someterse al test de antígenos, dando negativo y siguiendo el viaje, pero no se librarán de la multa correspondiente, según lo establecido por el Gobierno. En general, los escasos turistas que han llegado esta semana a la Costa Blanca han demostrado responsabilidad y todos han llegado libres de covid, lo que no les exime de acreditarlo con una prueba PCR. Aena y Sanidad Exterior controlan que los turistas que llegan a la provincia o cualquier viajero procedente de países con incidencia fuerte de covid presenten una prueba PCR negativo en covid con validez desde 72 horas antes de iniciar el viaje. Los que no lo traigan se exponen a multas de entre 3.000 euros y 600.000 euros (según la gravedad), y deberán hacerse uno de antígenos.

Campaña online para promocionar Alicante en Navidad

Turisme ha realizado esta semana una promoción express en un medio online belga para animar a los turistas a visitar Alicante estas navidades. En Le Journal de l’Evasion se pueden encontrar reportajes, artículos y cientos de propuestas e ideas para estancias para todos los gustos: gastronomía, insólito, bienestar, cruceros, viajes y escapadas. Su equipo está formado por periodistas especializados en turismo, y otros medios de comunicación en general recurren a nuestra experiencia en esta área. La promoción se ha centrado en el turismo urbano de Alicante.