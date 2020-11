Nueva resolución judicial en contra del Ayuntamiento de Alicante en el conflicto por el ruido en el entorno de la calle Castaños. La titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Alicante exige al bipartito de Alicante, encabezado por Luis Barcala, que ejecute la «sentencia del ruido», que se falló hace justo un año y que condenó a declarar zona acústicamente saturada el Centro Tradicional de Alicante.

Así lo dicta en un auto, notificado este lunes, en el que argumenta que la presentación de un recurso contra la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) no supone, en la práctica, un freno a la aplicación de las medidas contra el ruido: «La presentación del recurso de apelación frente a una sentencia dictada en un procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales de la persona tiene un efecto devolutivo, pero no suspensivo, de modo que el contenido de la sentencia de instancia es ejecutable desde el momento de su dictado, sin que sea preciso un pronunciamiento ulterior que valore la procedencia o no de la ejecución provisional». Esto supone que la jueza desestima «todos los motivos de oposición esgrimidos por las partes en la vista de ejecución provisional de la sentencia».

Ésta es la respuesta judicial, recurrible ante el TSJ, al escrito presentado por la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional en el que se instaba a la ejecución de la sentencia que condenó al Ayuntamiento por vulneración de derechos fundamentales, estimando la denuncia vecinal por el ruido en el entorno de Castaños y ordenando al gobierno municipal a iniciar los trámites para declarar zona acústicamente saturada (ZAS) el área comprendida entre las calles San Ildefonso, Castaños, López Torregrosa, Artilleros, Rambla, Pascual Pérez, Teatro, Teniente Álvarez Soto, Bailén, Gerona y San Francisco. La juez dictó hace un año que el bipartito debía establecer las limitaciones y medidas necesarias para la recuperación en la zona de los niveles sonoros previstos por la normativa vigente en Alicante.

Justo después de conocerse la sentencia, en diciembre de 2019, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante, Manuel Villar, firmó el decreto mediante el cual se iniciaba sobre el papel el expediente para la tramitación como ZAS del Centro Tradicional, que se amplió también al Casco Antiguo. Poco más se ha sabido de ese expediente durante este año. Antes de conocerse la sentencia, el bipartito anunció medidas para combatir el ruido, entre ellas la reordenación de veladores en Castaños y San Ildefonso con un recorte del espacio destinado a mesas y sillas de hasta un 10% para ganar espacio en favor del peatón. Villar, tras conocer este lunes el fallo, recordó que el Ayuntamiento «ya puso en marcha el expediente, por lo que entendemos que ya estamos ejecutando la sentencia». Desde el entorno de los vecinos, el abogado, Luis Santamaría, recordó que las sentencias «en vulneración de derechos fundamentales son ejecutables desde el día siguiente al que se dicta, y eso lo sabía el Ayuntamiento». Lo que ha venido a hacer la juez, en su opinión, «es desestimar todas las pretensiones porque al fin y al cabo es lo que viene en la ley».

El ocio nocturno recurrirá el auto a favor de la ejecución

El presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), Francisco Javier Galdeano, lamentó este lunes el falló de la jueza, que recurrirán, y aseguró que siguen a la espera del recurso contra la sentencia ante el TSJ. «Era lo esperado, aunque no resuelve las cuestiones jurídicas planteadas en la vista de septiembre. Nos obliga también a recurrir este auto ante el TSJ», señaló.