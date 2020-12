La Junta de Personal del Departamento de Alicante y la de Elche-Hospital General han hecho público sendos comunicados en los que rechazan la exclusión de categorías profesionales entre los beneficiarios de la paga covid que la Conselleria de Sanidad acordó en un decreto para gratificar el esfuerzo de los sanitarios entre el 14 de marzo y el 21 de junio. En toda la Comunidad supondrá 43,7 millones de euros.

«Como está planteado el reparto de este fondo económico es injusto, ineficaz, discriminatorio, arbitrario y desmotivador», explica el comunicado del Departamento de Alicante que suscriben CC OO, SATSE, UGT, CSIF, USO, Intersindical y CESMSAE. Dicha junta asegura desconocer a quién se va a dar y a quién no, «unos poquitos cobrarán, y muchísimos serán ignorados y abandonados. A día de hoy desconocemos quienes cobrarán ni sabemos el personal que ha formado parte de los equipos covid, qué servicios son los elegidos, qué categorías profesionales, qué cantidades, cuántas las personas designadas y qué porcentaje de trabajadores ha quedado excluido y discriminado». La Junta de Elche añade en su escrito que «no es equitativo» que no se «considere a la totalidad del personal de Atención Especializada, pero sin embargo, sí se considere al personal de Atención Primaria», lo que «no hace más que menospreciar la labor realizada en este sector y realizar un reparto no equitativo que no refleja en absoluto la elevada carga asistencial soportada y la disposición absoluta del personal durante esta situación crítica», dice el documento remitido a la Conselleria de Sanidad. Para los sindicatos, esta situación «evidencia el gran desconocimiento que tienen algunos dirigentes de la Conselleria de Sanidad sobre su funcionamiento y muestras su ignorancia y atrevimiento».

Los sanitarios plantearon destinar el dinero a contratos

Los sindicatos plantearon destinarlos 43,7 millones que prevé de gasto la Conselleria de Sanidad a nuevas contrataciones de personal. «Así los profesionales podrían bajar sus excesivas cargas de trabajo y aumentar la calidad de la asistencia sanitaria, dando un mejor servicio y reduciendo las listas de espera», afirmaron.