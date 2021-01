Justo cuando se acababa de construir, el Ayuntamiento de Alicante ha decidido tirar abajo el acceso al refugio de la avenida General Marvá. ¿El motivo? Que la estructura de hormigón levantada generaba demasiado «impacto visual» en el entorno. Fuentes municipales aseguran que la entrada se realizó siguiendo el proyecto, pero admitieron a la vez que una vez construido «no gustó» el resultado final. Así que la decisión tomada fue derruir el acceso y construir uno nuevo que se integre mejor en la zona, situada justo en la parte inferior de la escalinatas del instituto Jorge Juan. «Se construyó según el proyecto, pero cuando ya estaba hecho no ha gustado por lo que se ha decidido cambiarlo», puntualizaron fuentes municipales, quienes añadieron que el modificado del proyecto permitirá «realizar un acceso aún más accesible y con un menor impacto visual». La nueva obra, según el Ayuntamiento, no supondrá un coste añadido para las arcas municipales, ya que compensará otras actuaciones que finalmente no se realizarán. Es decir, una cosa por otra, según el bipartito.

La actuación municipal incluye cuatro espacios más: Marqués de Molins, Músico Tordera, Mercado Central y Tabacalera

Este cambio en el acceso al refugio de General Marvá, uno de los cinco que está rehabilitando el Ayuntamiento actualmente en la ciudad de Alicante, se espera que no retrase su apertura al público, que todavía no tiene fecha. Las obras, según las mismas fuentes municipales, deben finalizar durante este mes de enero. «La idea es que para febrero se piense en abrirlo, aunque falta fijar una fecha porque faltarían los polivalentes y la dinamización cultural que se quiere poner en marcha», añaden.

El refugio de Marvá, según el proyecto, cuenta con una superficie útil interior de 72,75 metros cuadrados. Está construido con muros de piedra coronados en la parte superior por un collarín de hormigón y finalizado con cobertura de losa de hormigón armado. El refugio contaba con dos accesos. El situado más al norte se localiza en el lateral derecho del paseo peatonal junto al núcleo de escalera que da acceso al Jorge Juan. El otro acceso se encuentra en el extremo sur del refugio, el más próximo a la Plaza de los Luceros. «Tiene un buen estado de conservación, aunque con un alto grado de humedad, fundamentalmente procedente de las filtraciones de la cubierta. El pavimento es de tipo adoquinado de piedra irregular», según recoge el proyecto técnico.

Las obras en Marvá se incluyen en una iniciativa municipal con cuatro instalaciones más. El Ayuntamiento aprobó el pasado mes de junio el inicio de las actuaciones de rehabilitación y apertura al público de cinco refugios antiaéreos ubicados dentro del ámbito de la Edusi, en favor de la mercantil Novum Proyectos Integrales y Servicios por un importe total de 280.245 euros. «Esta acción busca poner a disposición del público, para visitas guiadas y actividades culturales, estas cinco infraestructuras de protección de la población cuando se producían bombardeos durante la Guerra Civil», según el bipartito de Alicante.

Ahora están abiertos al público los refugios de las plazas de Balmis y Séneca. «Alicante se convertirá en la primera ciudad española, y una de las primeras europeas, con más recursos memorísticos rehabilitados y abiertos al público», según mantiene el gobierno local.