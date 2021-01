Un módulo de la prisión de Villena ha tenido que ser confinado después de que 14 presos se hayan contagiado con el covid-19. Además de los 14 presos, una interna que tuvo contacto directo con alguno de los reclusos también ha dado positivo, según han confirmado fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, las cuales afirman que se desconoce el origen de este brote.

En el módulo confinado hay 43 internos y se les hizo la PCR a todos después de que uno de ellos presentara síntomas, según han explicado las mismas fuentes penitenciarias.

Desde la asociación de trabajadores penitenciarios "Tu abandono me puede matar" (TAMPM) critican que Salud Pública no quiera hacer la PCR a los funcionarios que han estado trabajando con los presos contagiados al considerar que no hay contacto estrecho.

Salud Pública es la que establece los protocolos para hacer la PCR y para que se considere contacto estrecho la persona debe estar sin mascarillas, a menos de dos metros de distancia y durante quince minutos con el contagiado, según explican desde Instituciones Penitenciarias.