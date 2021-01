Los efectos positivos de las últimas borrascas de nieve y lluvia en la cabecera del Tajo han tenido un efecto milagroso en los embalses de Entrepeñas y Buendía, que en los últimos días están registrando de caudal a razón de 90 m³/ segundo, lo que permite que a día hoy los embalses almacenen un total de 680 hm³, cantidad que va a permitir, según la normas de explotación que la provincia de Alicante y Murcia recuperen el trasvase máximo. Es decir los 38 hm³ mensuales avalados por la ley para febrero y marzo, a los que habrá que sumar los 20 hm³ de este enero. Sumados estos, el Ministerio acumula una deuda desde octubre de 63 hm³ al estar cerrado el trasvase por las obras en el pantano de La Bujeda. El buen nivel de la reserva no ha impedido, de nuevo, la cicatería del Ministerio para la Transición Ecológica con el trasvase de este mes de enero que será tan solo de 17 hm³, cuando se podían autorizar 20 hm³. En sus explicaciones, el Ministerio vuelve a escudarse en que hay que ser prudentes, cuando, ahora mismo, tienen un colchón trasvasable de 280 hm³, es decir agua para todo el año a razón de 20 hm³ al mes. "Se están riendo de la provincia de Alicante", subraya Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique.

La comisión de explotación de trasvase señala que ha constatado que a fecha 1 de enero de 2021 la situación del sistema es la correspondiente al nivel 3, referida a situaciones hidrológicas excepcionales, por lo que se podría autorizar un trasvase de forma discrecional pero motivada, de hasta 20 hectómetros cúbicos. La comisión ha tomado también nota de la previsión para el trimestre a 1 de enero de 2021, que indica que el sistema se mantendrá en situación hidrológica excepcional, previsión que se mantendría también para todo el semestre. Asimismo, y a 1 de enero, existe un volumen de agua trasvasada disponible en la cuenca del Segura para abastecimientos y regadíos de 47,6 hm3, valor superior a los volúmenes almacenados en los últimos años pero inferior a la media histórica.

Otro dato relevante para las necesidades de agua para riego, son las precipitaciones que se han producido en la cuenca. A este respecto debe indicarse, que la lluvia media en la cuenca del Segura en los últimos doce meses ha sido de 372 litros/m2, valor superior a la media anual de 354 litros/m2.

Por todo ello, en aplicación de los principios de prevención y precaución que deben presidir la acción de las Administraciones Públicas, y considerando la conveniencia, dada la situación hidrológica excepcional del sistema de la cabecera del Tajo, de aprovechar parte de las reservas de volúmenes de agua trasvasada disponibles en la cuenca del Segura a fecha 1 de enero para abastecimiento y regadíos y teniendo en cuenta el ritmo de descenso de las reservas en los tres últimos meses y las precipitaciones producidas en el último año, se ha autorizado un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura de 17 hm3 para el mes de enero de 2021, cuya efectividad queda suspendida hasta que el sistema vuelva a estar operativo. De ellos, 7,5 hm3 se destinarán a abastecimientos urbanos y 9,5 hm3 para regadío. Un volumen que quedará almacenado hasta que el sistema se encuentre operativo.

La comisión central de explotación ha analizado también la situación de las obras que se están realizando en el embalse de La Bujeda con objeto de proceder a la reparación de las fugas detectadas en el embalse el pasado mes de abril, tras la aparición de filtraciones aguas abajo de su dique principal. Desde mediados de septiembre de 2020, una vez completado el desembalse de La Bujeda, se vienen realizando una serie de trabajos en el embalse tendentes a la reparación de las fugas de agua localizadas, primero en el entorno de la toma de Bolarque y, posteriormente, en la impulsión de la central de la Bujeda. Paralelamente, se han venido planificando y realizando trabajos de investigación para tratar de localizar la existencia de otras fugas no detectadas en superficie y definir con mayor detalle las obras de subsanación a realizar. En la Comisión se ha dado cuenta del retraso que puede suponer la borrasca Filomena en la terminación de las obras de reparación, que se ha estimado en unas tres semanas. Por otra parte se ha tomado en consideración la imposibilidad técnica de realizar envíos de agua hacia el acueducto Tajo-Segura debido a las reparaciones que están llevando a cabo en el embalse de La Bujeda.