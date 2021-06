La nueva licitación de la contrata de limpieza escolar es muy similar a la que el propio gobierno del alcalde Luis Barcala retiró el pasado septiembre, cuando incluso la patronal del sector anunció su impugnación, afirma Unidas Podem. "En el mismo no se incluyen ninguna de las principales demandas del comité de empresa, como las relativas a la maquinaria necesaria para ejecutar con efectividad y eficiencia las tareas de limpieza, o la necesidad del control horario del personal", añaden desde la formación, que considera el nuevo pliego de limpieza escolar y dependencias municipales un calco al que tuvo que anular entonces el equipo de gobierno y vaticina nuevas impugnaciones. Por su parte, Compromís insta al concejal de Infraestructuras a reunirse con los representantes de los trabajadores para resolver sus dudas

En el pliego presentado, Unides Podem detecta muchas carencias que "encarecen y empeoran las condiciones del servicio". Para la coalición, el modelo ideal de limpieza escolar y dependencias municipales sería la remunicipalización del servicio y en caso de externalizarse, que el pliego sea lo menos lesivo para las arcas municipales. Recuerdan que el Ayuntamiento lleva pagando fuera de contrato desde febrero de 2020, certificaciones que se pagan más caras. Algo que beneficia al enriquecimiento de una UTE que, cómo quedó acreditado en la comisión, ha incumplido con el pliego de prescripciones sin ser sancionada por ello, tal y como se establecía en el dictámen de la citada comisión plenaria.

El portavoz municipal, Xavier López, critica que “tampoco en este pliego se atisban mecanismos suficientes de control ni posibles sanciones ante incumplimientos, lo que es incomprensible tras pasar por una comisión de investigación”. López insiste en que “Barcala criticaba el pliego en 2017, pero lo ha mantenido en vigor más de un año caducado y ahora saca uno con las mismas carencias pero incrementando costes”. López explica que “el gobierno de Barcala confunde la imposición con el consenso, es una estafa democrática vender como consensuado algo que no has pactado con nadie”

El grupo municipal lamenta que la gestión de esta externalización "está suponiendo un perjuicio para las arcas públicas, cómo ha apuntado intervención en sus reparos a los pagos fuera de contrato y acusa al gobierno de Barcala de retrasar negligentemente la redacción y publicación del nuevo pliego, algo que beneficia en exclusiva a la actual contrata". Para la coalición, el modelo ideal de limpieza escolar y dependencias municipales sería la remunicipalización del servicio . Además, el edil de la oposición critica “la habitual falta de previsión y gestión infecaz por parte del gobierno de Barcala. No han sido capaces de tener listo a tiempo ningún pliego de todas las contratas que caducaban en este mandato, perjudicando los intereses de la ciudad con pagos y reconocimientos de crédito que hasta intervención les ha afeado”.

" Además, en el redactado del pliego, no se ha tenido en cuenta las conclusiones y consideraciones de la comisión de investigación, ni del comité de empresa, ni de los grupos municipales", señalan desde Unides Podem, que ya advirtió antes de empezar el curso escolar que "era una irresponsabilidad, ante la situación de covid, no tener licitado el nuevo contrato de limpieza escolar, que nos abocaría a prorrogar un servicio, incluso ampliándolo con las nuevas prestaciones derivadas de la prevención del virus, a pesar de las múltiples quejas e irregularidades demostradas en la citada comisión, dentro de un informe aprobado por mayoría, y con una UTE que ya manifestó que no quería seguirse haciendo cargo de este servicio, por lo que no solicitó la prórroga contemplada en el anterior contrato"

Por su parte, Compromís insta al concejal de Infraestructuras a "dejar de acusar al comité de empresa de mentir, cuando lo que están haciendo es solicitar explicaciones sobre los supuestos cambios introducidos en el Pliego de Condiciones y velar por sus derechos y la calidad del servicio y sus condiciones laborales".

La formación solicita al edil del equipo de gobierno que se reúna de forma inmediata con los representantes de los trabajadores para atender sus dudas y mostrar los cambios del pliego, señala su portavoz, Natxo Bellido.