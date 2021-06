Marina Niceto Valera, Bellea del Foc: «Alicante necesita avanzar y reinventarse en el plano tecnológico y sostenible»

¿Te has hecho ya a la idea de que eres la Bellea del Foc?

Todavía no. Sigo un poco en la nube, intentando creérmelo. Pero bien, poco a poco.

¿Qué sentiste anoche cuando sonó tu nombre?

Muchísima emoción. Estaba un poco «shock», como que no me lo creía. Muy feliz, sobre todo de ver a mi familia, a la comisión, y de ver a las compañeras tan buenas que he tenido para todo este año.

¿Te lo esperabas?

Para nada. Creo que en mi cara se vio reflejado que fue una gran sorpresa. Y... muy feliz.

¿Por qué querías ser Bellea del Foc?

Ya que venimos de un año bastante duro, creo que era necesario tener a personas que se dedicasen mucho a la fiesta en este año. Y yo voy a dar todo de mí, y mis compañeras lo mismo. Aunque los foguerers y barraquers no tengamos Hogueras, tenemos el sentimiento de la fiesta y seguimos vivos.

¿Ha sido difícil tener que esperar un año más?

Se ha hecho duro, se ha hecho largo, pero una vez que nos dijeron que volvíamos otra vez, que venía ya la recta final, lo cogimos todas con muchísima ilusión y ganas.

Venimos de un año atípico, pero este año que entra tampoco va a ser común.

Sabíamos que iba a ser un año complicado, pero antes de que nos eligiesen y de que pasasen todos los actos de candidatas, sabíamos que las Hogueras se habían cancelado. Es una decisión de apoyar al colectivo, a las comisiones: estamos aquí para lo que necesitéis.

Imagino que choca no cruzarse con la cremà tan solo unos días después de la elección.

Es chocante que estemos en la semana de Hogueras, de hecho el sábado hubiera sido la plantà, y ver las calles de Alicante tan vacías, es chocante. Pero creo que el Ayuntamiento de Alicante y la Federación lo han hecho bastante bien involucrando a los constructores, con los contenedores de reciclaje, con la mascletà virtual... Haciendo pequeños avances y reinventándose un poco, podemos llegar muy lejos.

¿Cuál es tu acto favorito?

Para mí, la plantà. Yo pienso que ese momento, con toda tu comisión y la unión que hay entre todos, es sin duda lo que me parece más bonito.

¿Qué temas son los que te preocupan en la actualidad?

He estudiado Turismo, estoy haciendo un máster sobre turismo sostenible y he trabajado en la oficina de turismo que tenemos en el puerto, y he podido ver que Alicante necesita avanzar un poquito y reinventarse en el plano tecnológico y sostenible. Me enfoco en este tema.

¿Qué mejorarías de la ciudad de Alicante?

Ahora el Ayuntamiento está trabajando bastante bien; ahora se apuesta por la ciudad tecnológica en Panoramis. Sí que metería un poquito de más, más publicidad, más enfocar Alicante a una ciudad que puede ser inteligente perfectamente, que puede ser una de las potencias turísticas más grandes de toda España. Potenciar y dar un cambio al turismo de ahora.

En cuanto al turismo, ¿qué crees que le espera este año a Alicante?

Cuando hemos visto que los aeropuertos empezaban a abrir, hemos visto la ciudad bastante llena, alegre, con mucha gente extranjera. Creo que se está notando. Los ciudadanos de Alicante queríamos eso, ver todos los comercios abiertos. Y creo que vamos a tener un verano bastante bueno.

¿De qué manera has vivido el impacto de la pandemia en el sector turístico?

Vengo de una familia de hostelería. Tenemos varios negocios familiares y nos ha golpeado bastante fuerte. Pero hemos intentado salir adelante como hemos podido, haciendo comidas para llevar e intentado, durante la pandemia, reinventarse, que es la palabra «top» del momento, por así decir. Ha sido muy duro, pero ya hemos salido, con las restricciones y todas las medidas que hay que tomar.

¿Tienes algunas pautas a seguir para potenciar el turismo sostenible en Alicante?

Cuando hice las prácticas de la carrera en Invattur (Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas), me gustó muchísimo el formato que llevaban y cómo intentaban involucrar a los diferentes destinos de la Comunidad Valenciana en el ámbito tecnológico, sostenible y accesible. Creo que apoyarse en este departamento, ayudaría muchísimo a la ciudad.

¿Qué opinas de la acción contra el cambio climático?

Creo que queda muchísimo por aprender. Se está trabajando mucho, pero la gente todavía no está concienciada. Lo vemos a día de hoy. Intentamos cambiar, pero si no nos involucramos todos va a ser muy difícil.

¿Y sobre la situación actual de los jóvenes?

A raíz de la pandemia yo creía que íbamos a salir más solidarios, pero hay muchos jóvenes que se han saltado todas las medidas y todos los protocolos, hasta les ha dado igual contagiar a sus familiares. Creo que todavía hay que trabajar bastante.

Aunque te acabas de estrenar, y esto queda muy lejos, ¿ves la despedida de tu reinado como Bellea del Foc más cerca de mayo o de octubre de 2022?

Yo creo que para 2022 ya vamos a volver a nuestro estado natural, por así decirlo. Seguimos con las medidas preventivas, pero yo creo que vamos a volver a lo habitual. No sé si en 2022 o cuándo, pero creo que sí.