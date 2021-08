«Estoy tirando de los ahorros para poder subsistir, aunque lo peor es la incertidumbre»

Pedro Moreno es vecino de Crevillent y trabaja desde hace 33 años en una empresa de máquinas recreativas que no tuvo otra opción que aplicar un ERTE nada más decretarse el estado de alarma y el confinamiento, allá por el mes de marzo del año pasado. Desde entonces continúa a la espera de poder reincorporarse a su empleo, con toda la dosis de incertidumbre que ello comporta.

¿La empresa continúa inactiva después de tanto tiempo?

La plantilla está formada por 40 trabajadores y de momento ha salido del ERTE un 60%, en función del volumen de trabajo que va entrando ahora con la reactivación de la hostelería y el fin de las restricciones. El resto continuamos a la espera de lo que pueda suceder.

¿Se está haciendo muy duro?

Bastante. Tardamos en empezar a cobrar la prestación dos meses después de la presentación del ERTE, y desde entonces los ingresos me han bajado de forma considerable. Por lo que he podido calcular, estoy dejando de ganar alrededor de 9.000 euros al año, y además, me ha tocado pagar a Hacienda, cuando antes lo habitual era que me devolviese dinero.

¿Considera que el ERTE no ha sido un instrumento adecuado?

Sí que lo es, porque ha evitado que mucha gente vaya al paro durante esta crisis tan dura por la que estamos atravesando. Lo que ocurre es que el nivel de ingresos, como digo, baja mucho, y además te va consumiendo el paro, por lo que si al final me viera en esa situación, cobraría menos tiempo.

¿Está atravesando por dificultades?

Estoy casado y tengo dos hijos de 19 años que están estudiando y siguen viviendo con nosotros. Afortunadamente, el piso lo tenemos pagado, pero está todo lo demás. Hay unos gastos fijos que hay que atender, como la comida, el agua, los impuestos, la luz, cuyo precio además se ha disparado en las últimas semanas... Y un coche viejo que se estropea.

¿Y lo está pudiendo afrontar todo?

Hemos tenido que ajustarnos al máximo y tirar de los ahorros que teníamos, aunque lo peor en estas circunstancias es la incertidumbre. El no saber qué es lo que va a pasar en los próximos meses.

¿No tienen ninguna información por parte de la empresa?

De momento no. Confiamos en poder volver a trabajar, pero siempre está la duda de si al final acabarás en el paro, lo que en mi caso, por la edad que tengo de 56 años, es una complicación añadida, porque ya se sabe que a esas edades resulta siempre mucho más difícil encontrar un nuevo empleo.