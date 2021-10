La Policía impone dos multas diarias en Alicante por conducción indebida de patinetes en el último año

Dos multas al día a usuarios de patinetes, la mayoría por circular sin casco, por aceras o con más de una persona por vehículo. En concreto, según fuentes municipales, los agentes de la Policía Local, han interpuesto 251 multas en al recta final de 2020 y 480 durante este 2021. Éste es balance, en cuestión de sanciones, del primer año en vigor completo de la Ordenanza municipal de Vehículos de Movilidad Personal de la ciudad de Alicante, que entró en marcha a principios de agosto de 2020, pero que no fue efectiva hasta casi tres meses después, el tiempo que concedió de «gracia» el Ayuntamiento para que los usuarios se adaptaran a las nuevas normas.

Desde entonces, según la normativa, los usuarios de patinetes eléctricos tienen la obligación de llevar casco y no pueden circular por las aceras (ni las aceras-bici), debiendo transitar, y siempre a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, por las calles de un carril y un sentido, las zona 30, ciclocalles, carriles bici, pistas bici y sendas ciclables. También, entre otras cuestiones, está prohibido que vaya más de una persona por vehículo y que el conductor viaje con auriculares.

Desde el Ayuntamiento de Alicante, el concejal de Movilidad, José Ramón González, valora positivamente la puesta en marcha de la ordenanza, aunque pide a los usuarios sensatez. «Queremos hacer un llamamiento para el cumplimiento de la ordenanza con la que hemos logrado regular la circulación de los patinetes de forma segura, limitando su velocidad en nuestra ciudad por las calzadas y respetando las aceras», al tiempo que se muestra «muy satisfecho» porque desde su entrada en vigor «se ha realizado un trabajo de concienciación ya que era muy necesaria y demandada por todos los ciudadanos esta ordenanza».

Los usuarios de patinetes son algo más críticos con el cumplimiento de la normativa municipal en Alicante. «Mucha gente sigue sin cumplir, circula por la acera siendo consciente que no se puede, pero la otra opción es jugarte la vida al ir por la carretera, que suele estar mal asfaltada, y con un vehículo sin amortiguación», explica Víctor Pérez, quien sigue sin explicarse que las bicicletas puedan circular por las acera-bici y no lo patinetes: «Se nos criminaliza». En esa línea se sitúa Sergio Ruiz, presidente de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal: «La ordenanza tenía que permitir que los patinetes puedan circular por los mismos sitios que las bicicletas. Te vuelves loco para poder circular por Alicante porque la ciudad no está conectada, hay que hacerse un mapa antes de salir de casa».

Desde Alacant en Bici siguen apostando por «la pacificación del tráfico como solución global para todos». «Con una limitación de 30km/h en calles y avenidas de la Gran Vía hacia el centro de Alicante coches, bicicletas y patinetes podrían convivir. El problema es que los coches no respetan los límites de velocidad», apunta Pedro Raigal.

Recientemente, desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha pedido a los ayuntamientos que impulsen una nueva campaña de concienciación para sacar de las aceras a los patinetes, ya que sigue siendo uno de los principales motivos de las sanciones. Durante los últimos días, en esa intensificación de los controles en Alicante, la Policía ha denunciado a quince vehículos por circular por vías de doble carril, a ocho por ir por acera, a otros ocho por llevar auriculares y a cuatro por no llevar casco, como principales sanciones.