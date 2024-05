Polémica por la cancelación de un espectáculo pirotécnico en la hoguera Francisco Albert de Alicante

Lo que debía de ser un día festivo para una hoguera de Alicante se ha tornado en una pequeña polémica. Y es que el espectáculo de pirotecnia y música que la comisión Francisco Albert tenía organizado para este fin de semana finalmente no se celebrará, tras posponerse en primer lugar del pasado 27 de abril a este 4 de mayo. El motivo, señalan desde el gobierno local y la Subdelegación del Gobierno, es la falta de un documento de seguridad que se solicitó a la hoguera en varias ocasiones, mientras que la comisión se escuda en que es la burocracia tanto del Ayuntamiento como de la Subdelegación de Gobierno la que les ha impedido lanzarla.

"Nos hemos quedado hechos polvo, teníamos la ilusión de hacerla. Lo hemos intentado, pero no ha habido forma", lamentan desde la comisión. El espectáculo "piromusical" se realizará finalmente, si no surgen nuevos contratiempos, a mediados de mayo, pero ya no organizado por la hoguera sino por la propia Federació de les Fogueres de Sant Joan durante la inauguración de la Exposición del Ninot. Este viernes, la Federació mantuvo una reunión con representantes de la comisión, pero puesto este medio en contacto con el órgano rector de la Fiesta no ha obtenido respuesta tras este encuentro.

El cartel del espectáculo que no se celebrará. / INFORMACIÓN

Sí que han dado explicaciones tanto el Ayuntamiento como la Subdelegación. Desde el gobierno municipal han señalado que estaba "todo preparado para autorizar" el espectáculo, pero "la hoguera no acreditó hace una semana el cumplimiento del preceptivo perímetro de seguridad".

Desde la Subdelegación del Gobierno han apuntado, por su parte, en el mismo sentido que la hoguera solicitó permiso "en tiempo y forma" para efectuar el disparo el 27 de abril, la primera fecha anunciada, pero que se denegó por un informe del Ayuntamiento, en el que se señalaba que la zona afectaba a las obras de la Ciudad de la Justicia y que el gobierno local recomendaba buscar otra ubicación cercana. La hoguera volvió a solicitar permiso el 28 de abril para lanzarla este sábado, 4 de mayo, pero con menos de diez días de antelación a la nueva fecha, algo que contraviene la ley. Pese a ello, desde Subdelegación del Gobierno indican que se pusieron en contacto con la hoguera para que presentara los documentos pendientes y que, pese a estos reiterados avisos, continuaron sin entregarlos.

Una situación que impedía el lanzamiento del espectáculo. "Para autorizar este tipo de eventos, la Armada y la Guardia Civil deben inspeccionar la carga", han justificado desde la sede del Ejecutivo en la provincia. Desde Subdelegación consideran que haber autorizado el espectáculo sería "irresponsable" e "impropio de una administración".

