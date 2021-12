Los padres deben autorizar por escrito la vacunación de los niños en los colegios a partir del 15 de diciembre

Los colegios de la provincia serán finalmente los puntos elegidos por la Conselleria de Sanidad para vacunar a los niños entre de 5 y 11 años de edad frente al coronavirus.

Una campaña que arrancará el próximo miércoles, después de que el lunes se reciban 150.000 dosis pediátricas de la vacuna Pfizer para toda la Comunidad Valenciana. Como en el caso de los adultos, la campaña tendrá dos prioridades: vacunar antes a los niños con problemas de salud y por orden de edad. De esta manera, según ha especificado la Conselleria de Sanidad, los primeros colegios en recibir las vacunas serán los de educación especial y en paralelo los hospitales vacunarán a los niños con enfermedades graves, como el cáncer. Después se seguirá por orden de edad, concretamente se inmunizará en una primera fase a los niños de 11, 10 y 9 años, que en Alicante son casi 61.000 menores. Al resto, aproximadamente otros 61.000 escolares, se les pondrá la vacuna en una segunda fase, aunque no se ha especificado cuándo.

«La mejor forma de que los padres protejan a sus hijos es que autoricen su vacunación» Ximo Puig - Presidente de la Generalitat Valenciana

Con las 150.000 dosis que llegan el lunes no se alcanza a inmunizar a los 330.000 escolares que hay en toda la Comunidad Valenciana y desde Sanidad no han concretado cuándo llegará una nueva remesa de dosis. De cualquier manera, especifican que en caso de que no dé tiempo a tener a los menores vacunados antes de que empiecen las vacaciones de Navidad el próximo 23 de diciembre, la campaña se reanudará en enero con la vuelta a las aulas, es decir, no se abrirán los colegios durante las fiestas para vacunar.

En pleno aumento de casos por la sexta ola, Sanidad quiere acelerar al máximo la vacunación de los niños, el último grupo que queda por proteger frente al covid. La razón no es tanto proteger a los niños de la enfermedad grave, ya que se ha visto que en casi la totalidad de los casos la enfermedad es leve, sino frenar la elevada transmisión que está habiendo del virus y proteger a personas de más edad en las que ya ha caído la inmunidad.

«La vacunación en los colegios se hará durante el horario lectivo por las mañanas» Ana Barceló - Consellera de Sanidad

La vacunación en los colegios se llevará a cabo por las mañanas, en horario lectivo. Las mismas fuentes de la conselleria han precisado que no será necesario que los padres acompañen a los niños en el momento de recibir la vacuna. Bastará con una autorización, que aún está por concretar si será en papel o digital.

Respecto al personal que se encargará de desplazarse a los colegios, éste saldrá de los centros de salud y de los hospitales de las zonas sanitarias en las que están ubicados los colegios. Son sobre todo enfermeros, pero también médicos que deben actuar en caso de que se produzcan reacciones graves. En el caso de los centros de salud, esta campaña puede suponer la gota que colme el vaso de su ya desbordada actividad. Hay que tener en cuenta que en estos momentos, la Atención Primaria está inmunizando con la tercera dosis a los mayores de 60 años, también frente a la gripe, al margen de atender al aumento de pacientes con covid y con otros virus propios del invierno.

Segunda dosis a los dos meses

A los niños también se les inocularán dos dosis de la vacuna, como en el caso de los adultos, pero en tiempos diferentes. La segunda dosis para los niños será a las 8 semanas y no a las 4 como en los mayores. Los niños, además, reciben un tercio de la dosis que les corresponde a los adultos.

Preguntado este jueves por si se aplicará alguna medida especial a los niños cuyos padres rechacen vacunarles, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha recordado que, como en el caso de los adultos, no hay obligación de vacunar a los niños. Pero ha lanzado un mensaje a los padres. «Queremos conminarles a que los protejan y la manera de protegerles es que autoricen su vacunación». El presidente de la Generalitat ha avanzado que con las vacunaciones que se están realizando durante las últimas semanas en los puntos móviles, el 92% de la población mayor de 12 años en la Comunidad Valenciana tiene la doble pauta y 400.000 ya han recibido la tercera dosis.

La vacuna española protegerá frente a la variante ómicron

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha defendido que la vacuna española ya está investigando cómo incluir la proteína de ómicron para que cuando comience a comercializarse a principios del próximo año ya inmunice también frente a esta nueva variante. Por ello, tras reunirse con el presidente Puig, ha destacado que es la «mejor vacuna que las que conocemos» ya que en su composición tiene en cuenta las diferentes vacunas del virus. La ministra ha señalado que la inyección que en España prepara Hipra incluye las dos primeras variantes del coronavirus, la alfa y la beta, y ahora se está investigando cómo hacer frente a la ómicron.

Los colegios se ven capacitados para la vacunación masiva pese a las reservas de algunos padres

Directores de colegios de la provincia afirman que los centros escolares están capacitados para acoger la vacunación masiva de los niños de 5 a 11 años, tal y como ha decidido el Consell. Apuntan que ya en su momento se organizó la campaña de la varicela de esta forma, así como las bucodentales anuales, y la consideran mayoritariamente como la forma más controlada y rápida de inmunizar a los pequeños contra el covid, tal y como se hacía antaño.

No obstante también expresan cierta preocupación ante la posibilidad de que surgiera alguna complicación, que la vacuna de reacción a algún niño, porque los padres no van a estar presentes durante el proceso. «De cualquier forma estaremos a lo que determinen las consellerias de Educación y de Sanidad», concreta la representante de los directores de Infantil y Primaria en el Consejo Escolar, Marisa Nogueroles.

Los directores recuerdan que se inmunizó contra la varicela en los centros

El progresivo aumento de contagios en los colegios, que aunque leves o incluso asintomáticos obligan a confinar aulas enteras porque todas se han organizado este curso como clases burbuja, lleva a los docentes en general a celebrar que se haya optado por vacunar a los niños. Entre los sindicatos docentes sopesan que estos contagios se trasladan a profesorado vacunado que, aunque no conlleven gravedad, obliga a cuarentenas que descabalan al organización de los centros.

«Si las autoridades sanitarias lo han determinado así, no tenemos nada que decir. Vacunar en los centros educativos es una ventaja porque se evitan desplazamientos», señala Marc Candela desde el sindicato docente mayoritario, STEPV.

No obstante la necesidad de contar con todos los medios sanitarios necesarios en la escuela es uno de los estemos que mayor temor genera entre las familias, como afirma la presidenta de Covapa, Sonia Terrero. «Nos parece muy bien que se vacune a los niños, pero las familias nos trasladan su miedo e incertidumbre. No somos partidarios de que se haga así ni con autorización porque deben vacunarlos en un centro de saludo en una carpa habilitada con todos los recursos necesarios por lo que pudiera pasar. En los centros no hay recursos», advierte.

Los representantes de las familias exigen a Sanidad medios suficientes

También el delegado de UGT enseñanza PV, Javier González Zurita, sopesa que aunque se agiliza todo el proceso vacunando en los colegios, «no reúnen las condiciones sanitarias de un centro de salud», por lo que aprovecha el momento para reivindicar la figura de la Enfermería escolar. Como también lo hace el presidente de la asociación Anpe del profesorado, Lauren Bárcena , que celebra la vacunación y añade en tono irónico «siempre que no sean los docentes los encargados de ponerla».

Desde la Confederación de padres, Gonzalo Anaya, el presidente, Rubén Pacheco, apunta que apoyan lo que digan los técnicos sanitarios, pero lamenta que no se haya consultado a las familias y alerta de la necesidad de que no se desequilibren los recursos sanitarios por trasladarlos a las escuelas. «Lo adecuado es que las decisiones se acompañen de argumentos de los técnicos sanitarios», concluye Javier Más desde el CSIF.

Los docentes quieren evitar contagios

El último balance sobre contagios en centros escolares, que asciende a más de 3.000 niños afectados en la provincia por ser positivo o haber tenido contacto estrecho y estar confinados, lleva al profesorado a celebrar especialmente que se vacune a los menores, pese a que sin haberlo estado el curso pasado, la situación se logró controlar desde los colegios. «El profesorado empieza a verse afectado también y ya es raro que no haya alguna aula confinada y un par de maestros», apuntan desde las formaciones sindicales.

Apelan a que la vacuna es eficaz y defienden su aplicación a los menores ante el aumento de casos

«El riesgo de contagio entre los no vacunados es mucho mayor por lo que con la vacunación mejoraremos la seguridad en los centros», añade Javier Más, delegado provincial del CSIF.

«Que los niños sean asintomáticos dificulta el control de la pandemia y facilita la propagación del virus en los centros educativos, aunque también es verdad que nosotros, los docentes estamos vacunados», apuntan desde UGT. Maestros de colegios de la provincia aseguran ver con cierta alarma el aumento de contagios entre compañeros, y temen que tras las fiestas navideñas la situación empeore, por lo que apuestan por la vacuna a los niños.