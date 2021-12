Las petición del pasaporte covid genera reclamaciones en locales de ocio y hostelería y pérdida de negocio de un 30%

Las hojas de reclamaciones de los locales de ocio de la provincia registran un incremento de quejas desde que entró en vigor la obligatoriedad de presentar el pasaporte covid junto con el DNI para acceder a establecimientos con un aforo superior a las 50 personas. Según las asociaciones consultadas, clientes en desacuerdo con el requisito impuesto por el Consell provocan que se formen colas sobre todo a la puerta de pubs y discotecas al pedir el libro de reclamaciones, provocando el malestar del resto de usuarios y en ocasiones la presencia policial.

En estos casos, los locales tienen que tener a un empleado en la puerta pendiente de que se rellenen correctamente los formularios porque, de lo contrario, pueden recibir una sanción de la Administración. En este sentido, la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa) ha realizado una consulta a la Agencia de Protección de Datos para que dictamine si es correcta la petición de documentos personales a los clientes por personas que no son autoridad, como es el caso de los empleados, aunque exista un decreto al respecto de la Generalitat. El motivo es tener toda la información en el caso de que las reclamaciones de los clientes prosperen y les den la razón, y tengan que pagar una sanción, que en ese caso, reclamarán, explican desde el sector, al Consell.

Como ejemplo, un café pub de las inmediaciones de Castaños recibió varias quejas de clientes un mismo día. Su propietario, Manuel Feijo, explica que el último día del Puente de la Constitución «llegaron tres negacionistas juntos. Cada uno pidió su hoja de reclamación y se tiraron un buen rato», llegando a escribir todos los artículos de la Constitución que consideran que se incumplen con la petición de determinados datos. También profirieron, apuntó, amenazas. Al final, tienen tres hojas de reclamaciones rellenadas por dos personas, y la tercera que la solicitó se marchó sin tramitarla «pero insultando». Este establecimiento tiene a una persona pendiente de los formularios y a otra de que la aplicación para verificar el pasaporte covid funcione correctamente. «Solicitar la documentación es incómodo y desagradable, pero es mejor así que estar cerrados», dijo Feijo. Otra consecuencia de la obligatoriedad de presentar el certificado de vacunación y el DNI en los locales con aforo superior a 50 personas es que clientes que no se han inmunizado se marchan a locales más pequeños, donde reina cierta preocupación porque se llenen de gente sin vacunar, llegando a circular en algunos ámbitos listados de establecimiento sin limitación de aforo. El presidente de la asociación Alroa, Javier Galdeano, que incide también en el fallo que supone que la APP no reconozca los documentos de ciudadanos extracomunitarios, cree que una de las modificaciones inminentes que introducirá el presidente Puig sobre el pasaporte covid es que sea obligatorio presentarlo en todos los locales de hostelería, no solo en los grandes. Todas las asociaciones de restauración y ocio reclaman al Consell que sea también requisito en el gran comercio.

El hecho de tener que presentar el documento de vacunación está restando un negocio superior al 10% a los establecimientos de ocio y restauración, cifra que se eleva al 30% al sumarse la cancelación de comidas y cenas de Navidad de trabajadores siguiendo las instrucciones al respecto de instituciones y grandes empresas por el empeoramiento de la pandemia. Se mantienen los eventos reducidos de pymes con menos empleados, según los hosteleros.

El dato de la caída de cenas de empresa es peor en el caso de los grandes restaurantes, en los que alcanza el 60%, cifra que logran matizar con el incremento de las reuniones más pequeñas de amigos y familiares, señala César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes (ARA). También se han parado las reservas de todo tipo de reunión para Nochevieja, explica el presidente de la Coordinadora del Ocio y la Hostelería de la Comunidad (CEOH), Lalo Díez. «La medida del pasaporte covid da seguridad pero echamos de menos que se pida en otros sitios porque siempre se carga contra los mismos», dijo. Además, puso el foco en flecos como que los empleados del sector en su puesto de trabajo no están obligados a vacunarse.

Mar Valera, presidenta, de la Federación Empresarial de Hostelería Provincia de Alicante, afirma por su parte que hay de todo, «gente que no tiene el pasaporte y se va a locales más pequeños; que aún teniéndolo es muy mal educada y te insulta; y están también los no vacunados que se presentan con su PCR».