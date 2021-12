Varias horas y más de 10 farmacias: la odisea de una alicantina para encontrar test de antígenos

Hacerse con un test de antígenos en Alicante para las fiestas de Navidad no es tarea fácil. Toda una mañana tardó A. A., maestra de educación infantil y primaria, en conseguir una de estas pruebas. En su búsqueda, recorrió las zonas de Albufereta, Playa de San Juan, PAU 5 y Vistahermosa. Visitó un total de 12 farmacias antes de, finalmente, poder adquirir un test. "Me estuve planteando incluso la opción de acudir a la sanidad privada, donde me pedían 45 euros" asegura.

La alicantina decidió hacerse la prueba puesto que había tenido unas décimas de fiebre durante el día anterior, además, cuando se dirigía a la farmacia, se enteró de que uno de sus alumnos había dado positivo en covid, lo que incrementó sus sospechas. Afortunadamente, tanto la prueba de antígenos como una posterior PCR descartaron la presencia del virus. Los farmacéuticos recuerdan: solo con síntomas o tras contacto La proximidad de las fiestas navideñas y el aumento de los contagios en los últimos días han provocado un desabastecimiento generalizado de las existencias. Raquel González Cantero, farmacéutica, recuerda que este tipo de test "son más útiles y efectivos en el momento en que se presentan síntomas de covid" y considera que el problema ha surgido "porque muchas personas se los están haciendo sin necesidad, simplemente porque se van a juntar y para salir de dudas". González advierte de que el suministro está siendo limitado: "hemos llegado a pedir 50 unidades al almacén y recibir únicamente 7", y recuerda que, hace un mes, "se vendían aproximadamente 2 o 3 test a la semana". Por ello, apunta a los eventos sociales y a la situación sanitaria actual como principales causantes del desabastecimiento: "me han llegado a decir que querían una prueba porque si todo el mundo se lo está haciendo será por algo". González comenta, además, que en el caso de su farmacia - situada en el Aeropuerto Miguel Hernández de Alicante-Elche - le han llegado a realizar pedidos de hasta 20 unidades para una misma persona: "hubo un cliente que venía casi a diario", afirma.