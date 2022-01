Las rebajas arrancan con optimismo aunque no se esperan las ventas de la prepandemia

El comercio de la provincia de Alicante arrancó ayer la temporada de rebajas con un cierto optimismo, pero limitado por el impacto que puede tener la situación del coronavirus. La sensación generalizada, expresada a este periódico por representantes de diferentes asociaciones empresariales, es que este inicio de campaña ha sido mucho mejor que el del año pasado y que en la jornada de ayer se registró una afluencia importante a los establecimientos. Sin embargo, todos coincidieron en señalar que todavía se está lejos de las cifras de enero de 2020, y que el contexto actual de aumento de los contagios genera una gran incertidumbre para las próximas semanas.

Con las limitaciones lógicas que impone la pandemia, como la obligatoriedad de las mascarillas y la limitación de aforos, la imagen de ayer en calles y centros comerciales de Alicante, Elche y otras ciudades era bastante propia de un 7 de enero, con bastantes clientes. Algunos, incluso, esperando su turno en la calle, siguiendo las precauciones sanitarias. El hecho de que fuera viernes y que aún haya quien esté de vacaciones ayudó a este trasiego, junto con el tiempo soleado.

El presidente de la asociación de comerciantes Corazón de Alicante, Vicente Armengol, señaló que la jornada transcurría con «una cierta alegría», y que también contribuía el hecho de ser un día típico de hacer cambios de productos. Con todo, recalcó que «estamos aún alejados» de las campañas anteriores a la pandemia, y que la situación sanitaria ya repercutió sobre las ventas en semanas pasadas. Eso sí, hizo hincapié en que la ciudadanía «está teniendo en cuenta la seguridad que se exige en el pequeño comercio» en cuanto al cumplimiento de todas las normas.

También el presidente de la asociación Más Que Centro, Juan Utrera, indicó que «las expectativas son altas» y defendió «el trato mucho más personalizado» del pequeño comercio. No obstante, explicó también que «el ‘boom’ de antaño se ha perdido» y que «desde que no están reguladas las rebajas, nos pasamos todo el tiempo haciendo promociones para poder competir; vendemos más, pero ya venimos de precios rebajados». Asimismo, planteó «retrasar» los periodos de rebajas, porque el cambio climático, dijo, se deja sentir cada vez más y, dado que hasta la llegada del mismo invierno no suele hacer frío, cuesta vender prendas y calzado de abrigo antes del calendario actual en que se aplican estos descuentos.

El comercio de Elche, por su parte, también afronta la campaña con moderado optimismo tras haber experimentado un ligero repunte en las ventas durante las Navidades, informa Borja Campoy. La campaña llega acompañada por los bonos lanzados por el Ayuntamiento y Facpyme para consumir en establecimientos y restauración durante este mes de enero. La administración local ha hecho una inversión de 120.000 euros, con los que se financiará la mitad de estos bonos.

«Es una acción muy positiva porque los clientes se gastarán solo la mitad de su dinero», asegura la secretaria de la Asociación de Comerciantes del Barrio de Altabix, Inma Lara. «Estamos expectantes ante el nuevo año. Esperamos que la pandemia nos dé un respiro», añade. Explica que desde su asociación han lanzado una serie de acciones comerciales para captar la atención de los consumidores: «Es importante que todos los asociados trabajemos en grupo para que nuestras actuaciones sean más potentes y el Ayuntamiento nos escuche con más atención».

Desde el otro extremo del casco urbano de Elche, el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Avenida de Novelda, Antonio Bernabeu, comenta que la campaña se presenta «con muchas incógnitas» pero que los establecimientos la afrontan con «ilusión y fuerza». «Las Navidades han sido satisfactorias, se ha visto un repunte respecto al año pasado. Estamos en un proceso de recuperación de las ventas. El consumidor es consciente de la situación del comercio tradicional y notamos su apoyo. Esperamos que en las rebajas tengamos la misma respuesta que en las Navidades. Esta época es una incógnita todos los años y, esta vez, con el aumento de los contagios, más aún», concluye.

En Alcoy también hay esperanzas de que esta campaña sea «un poco mejor que el año pasado, que fue un horror», según el presidente de la Asociación Comarcal de Empresarios de Comercio, Rafael Pérez. «Las rebajas han dejado de ser lo que eran, ahora hay una cierta anarquía» en la aplicación de descuentos antes de Reyes, pero en cualquier caso «siempre son un punto muy favorable». Por el momento, la primera jornada transcurrió con buena afluencia, que permite ser optimistas.

Las previsiones son buenas en Benidorm. El presidente de Aico, Raúl Parra, indicó que «pensamos que será una buena campaña unida a la de Navidad». Todo a pesar de la falta de turistas: «Creemos que será algo mejor que la de 2021».

Los comerciantes de Elda se muestran en líneas generales esperanzados con incrementar las ventas en el arranque de las rebajas, informa Pérez Gil. Ayer se detectó bastante movimiento de clientes, una buena señal para el sector. Sin embargo, los vendedores reclaman más incentivos para hacer las campañas más atractivas. Pese a todo, destacan el hecho de que en la tarde de Reyes había mucho comercio local cerrado -fundamentalmente tiendas de deporte y de moda-, algo en lo que estiman que ha influido la explosión de contagios que se ha producido estos días.