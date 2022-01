El «Importante» de INFORMACIÓN supone para Miniland, firma juguetera de Onil, el broche de oro a los numerosos reconocimientos que cosecha por todo el mundo su colección de juguetes integradores, que empezó con los muñecos con síndrome de Down de diferentes razas galardonados en 2020 con el premio al mejor juguete del año concedido por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, lo que le supuso un artículo en el diario británico «The Guardian» poniendo en valor la pionera iniciativa. Más reciente es el prestigioso galardón que otorga Toy Industries of Europe, la Medalla de Oro al juguete inclusivo en la categoría de «Empoderamiento», por delante de multinacionales como la estadounidense Mattel o la danesa Lego, «un premio de mucha relevancia que no esperábamos», afirma el director general de la compañía, Rafael Rivas.

«Seguimos siempre una línea de muñecas educativas, inclusivas, de diferentes razas, ampliando la colección que teníamos de síndrome de Down con otras que llevan gafas o implante coclear por problemas visuales y auditivos. Estamos muy implicados en el tema de la inclusión, y gran parte de nuestras novedades van en esa dirección. Seguimos apostando por la diversificación con nuestra línea de artículos de puericultura, que nos ayuda a desestacionalizar las ventas», señala el responsable de la compañía. «Para nosotros no es una moda, lo hacemos de toda la vida y el ‘Importante’ nos motiva a seguir» Miniland, con una trayectoria de más de medio siglo, es líder en el sector del juguete educativo. «No es una moda para nosotros , lo hacemos de toda la vida. Premios como el de INFORMACIÓN nos motivan a seguir en esta línea. Estamos encantados de participar y que estemos ahí como empresa alicantina». Pero más allá de los reconocimientos, la principal satisfacción en Miniland es el aval de clientes de todo el mundo. «Tenemos comentarios espectaculares, es lo que nos interesa y estamos buscando. Estados Unidos es un punto de entrada muy importante, sus consumidores investigan por la web, y nos están dando las gracias incluso artistas famosos con hijos que tienen síndrome de Down y que juegan con nuestras muñecas».