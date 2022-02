«Daba igual que a Ortiz no le quisieran vender suelo para el macrovertedero, para eso estaba la expropiación»

Hasta en tres ocasiones lo afirmó la secretaria general de la Diputación, Amparo Konincx, ante el tribunal que está juzgando supuestas componendas en la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja. Daba igual que quienes optaban al concurso dispusieran o no de suelo para instalar el macrovertedero, de hecho ni tan siquiera se exigía como requisito para presentarse, «porque para eso está la capacidad expropiatoria de la Administración», aseveró. E incluso creyó recordar que se había llegado a plantear por parte de la adjudicataria.

La declaración de la funcionaria en la sesión de este jueves, citada como testigo y quien en los años a que remontan los hechos que se están enjuiciando era secretaria del consorcio del plan Zonal, echó por tierra la explicación de que la UTE formada por Enrique Ortiz y Cespa, que se hizo con la contrata, tuviera que recurrir al suelo que el empresario Ángel Fenoll tenía en Torremendo (cuando la opción más valorada había sido la de Albatera) ante la negativa del propietario de la finca Lo Cartagena, situada también en la pedanía oriolana aunque en otro punto de la misma, a vender el terreno que tenían apalabrado.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que, una vez que Cespa-Ortiz consiguió el concurso, el entonces presidente de la Diputación, José Jaoquín Ripoll, presionó para que le compraran el suelo a Fenoll, muy afín al PP, compensándole así por haberse quedado fuera del negocio de las basuras ya que su propuesta había sido rechazada.

La funcionaria ratificó que las ofertas más valoradas fueron las tres de Cespa-Ortiz, que el cambio de Albatera a Torremendo «se justificó porque estaba en el epicentro de todos los pueblos a los que había que dar servicio y era más barato» y añadió que «se aprobó la solución definitiva pero se dejó la transitoria para más tarde porque nadie la quería. Eso es una cuestión política, yo ya no sé lo que pasó», puntualizó.

Las acusación pública interpreta la demora en dar luz verde a la planta provisional como un modo de presión a la UTE, dado que con ella podía generar ingresos hasta que estuviera lista la definitiva.

A preguntas de la defensa de Ripoll, el letrado Bernardo del Rosal, Konincx declaró que ni había detectado ninguna ilegalidad ni nunca el presidente de la Diputación, que a la vez presidía el consorcio del plan Zonal, le pidió que hiciera nada irregular. Descartó que hubiera demoras injustificadas («los plazos eran los normales, sin retrasos, lo que ocurre es que había muchos trámites», dijo) y volvió de nuevo a referirse al cambio de ubicación de Albatera a Torremendo «por el interés público y porque Murcia no quería tener tan cerca un vertedero que era de Alicante».

Sobre el incremento del canon en un 10% que conllevaba ese cambio, la funcionaria precisó al ser preguntada por Francisco Ruiz Marco, abogado de Ortiz, que esa subida nunca se llegó a concretar. Insistió también en que se seguían los dictámenes de la comisión técnica y en que nunca nadie la presionó para hacer algo que no debiera.

Ortiz a su socio en Cespa: «Me llamó el presidente, que hablara con Fenoll para la compra de la parcela»

El 22 de diciembre de 2008 hay reunión del consorcio donde se van a resolver aspectos tan importantes como la ubicación definitiva de la planta de residuos después de que se descartara Albatera, pese a ser la más valorada. De la siguiente conversación entre Enrique Ortiz y su socio de Cespa, Javier Llansó, (los adjudicatarios) la Policía extrae que el presidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, habría condicionado la aprobación definitiva a que Ángel Fenoll, afín al PP, recibiera al menos el primer millón de euros y se le comprara su finca de Torremendo en compensación por no haber logrado la contrata.

Enrique Ortiz: Te cuento, me llamó el presidente diciéndome que hoy iba a la aprobación lo del cambio de ubicación definitivo y lo de la transitoria, que por favor que hablara con este hombre, con Fenoll, para ultimar el ponernos de acuerdo en la compra de la parcela, que tal y que cual, porque se le tenía que haber pagado una cantidad hace 5 meses y no le pagamos el millón de euros porque no estaba aprobado definitivamente.

Javier Llansó: Vale, ¿cuándo es la reunión del consorcio? ¿hoy?

E.O.: La reunión del consorcio es hoy, pero yo he tenido una reunión esta mañana, por eso te estaba llamando, porque me tenía que comprometer o no, en el que este hombre dice que quiere que se le dé el millón, el millón...

J. LL.: Depende de las garantías que yo tenga de que eso esté aprobado o no esté.

E.O.: Vale, esta tarde lo van a aprobar. Yo le he planteado darle un pagaré de un millón a finales del mes de enero para que, si esta tarde lo aprueban, se cobre. Si no lo aprueban, la persona que se queda con el depósito no se lo entregaría.

J. LL.: Vamos a esperar a ver qué pasa hoy y...

E.O.: No, es que si no, no lo aprueban, es que me han condicionado así

J. LL.: Sal como puedas...

E.O.: Ya, pero ¿cómo es como pueda? ¿Le damos un pagaré?

J. LL.: Pues que no lo aprueben, yo qué quieres que te diga. No me gasto ni un duro en unos terrenos que no sé si está aprobado, si va a ir allí o no va a ir allí.

E.O.: No pero, vamos a ver, lo del pago es condicionado a que lo aprueben, si no lo aprueban no se le entrega el cheque.

J. LL.: Bueno, pues que se esperen.

E.O.: Yo puedo decir lo que sea pero, ¿cuál es nuestra estrategia? Porque yo tengo que saber dónde estamos

J. LL.: Enrique, que tengamos todas las (ilegibles), todas las licencias y todos los permisos para poder invertir allá.

E.O.: Ya, pero escucha, no nos van a dar todos los permisos hasta dentro de un huevo y este hombre no va a poder estar esperando.

J. LL.: El proyecto aprobado con el cambio de ubicación. Me echas la culpa a mi y ya está.

E.O.: Vamos a ver. El cambio de autorización lo que va hoy es definitivo ¿no? Contestan las alegaciones, vale, que no han estimado ninguna.

J. LL.: No sé muy bien lo que van a aprobar hoy, nadie me lo ha dicho.

E.O.: Van a aprobar lo de la transitoria que estuvimos hablando tu y yo y el de ubicación definitivo.

J. LL.: Vale pues hablamos mañana o esta tarde, cuando lo hayan hecho.

E.O.: Bien, pero este tío. A mí me dice que si no, que le van a poner problemas, te digo lo que me dijo el presidente, entonces habrá que dar algún paso aquí. Lo te estoy diciendo es se le puede dar un deposito a una persona...

J. LL.: La respuesta es no.

E.O.: No hasta que esté aprobado.

J. LL.: Exacto, échame la culpa a mí. No hay ningún problema.