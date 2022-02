Farándula Fest llega a Alicante para convertirse en el festival de referencia de la ciudad. Una propuesta innovadora que combina en su adn los sonidos más actuales junto a una experiencia de ocio sin precedentes.

El festival agrupa diferentes géneros musicales, ofreciendo un espacio de encuentro entre la diversidad del público asistente. El cartel reúne a más de veinte grandes referentes de la escena nacional. Dos días consecutivos de conciertos en los que vibrar con los directos de artistas de la talla de Ajax y Prok, Sfdk, Omar Montes, Fernandocosta, Kidd Keo, Recycled J, Kaze, Juancho Marqués, Juanito Makandé, Zzoilo, Dani Fernández, Lérica, Ciudad Jara, Green Valley, Despistaos o Lérica, entre muchos otros. El primer gran festival de la primavera se presenta repleto de sorpresas y novedades, con numerosos artistas presentando nuevo trabajo en la esperada cita alicantina.

SORTEO DE ABONOS

El recinto contará con una zona de acampada anexa que permitirá alojar a los miles de asistentes al evento. Dispondrá de servicio de barra, área vip, food trucks exclusivos con una amplia oferta gastronómica, aseos con los máximos estándares de calidad e instalaciones tematizadas y decoradas para sentir un mundo de sensaciones lleno de fantasía.

Farándula Fest es el lugar donde convivir y disfrutar al máximo de una gran fiesta al aire libre, con un excelente clima y todas las comodidades que ofrece el Multiespacio Rabasa y, por ende, la ciudad de Alicante.

Farándula Fest es más que un festival, es una experiencia inolvidable. Welcome to the sun!

Más info y entradas en www.farandulafestival.com

CARTEL COMPLETO