«La vacunación contra el covid ha supuesto un antes y un después porque los casos complicados han caído en picado respecto a las primeras olas del virus», afirma Alberto Asencio, director médico de Atención Primaria del Departamento de Salud Alicante-Sant Joan d’Alacant. Asencio recogió junto a Lorena Bahamonde, directora de enfermería de Atención Primaria del Hospital de la Marina Baixa, el «Importante» en representación de los equipos de profesionales que han liderado la vacunación contra el covid-19 en los diez departamentos de salud de la provincia con un operativo nunca antes visto. Fue uno de los premios más aplaudidos cuando lo recibieron de manos del Síndic de Greuges, Ángel Luna.

«Se han puesto muchos medios materiales y humanos, ha sido complejo y ejemplar por parte de los sanitarios, los enfermeros fundamentalmente, y los médicos, y por la respuesta de la población. Es para estar orgullosos del porcentaje de vacunación que se ha conseguido», señala Asencio. El sanitario destaca cómo, gracias a la vacuna, en la sexta ola no se han visto desbordados. «A los antivacunas les diría que miren a su alrededor. Si alguien piensa que ha sido por algo distinto a la vacuna solo tiene que ver la diferencia entre lo que pasó en marzo de 2020 y ahora, con complicaciones casi inexistentes en la población vacunada; y que se animen a vacunarse, por ellos y por los demás. La vacuna es segura, con pocas complicaciones. El conocimiento se ha ido generando como nunca antes había ocurrido en medicina, y se han sustituido tratamientos por otros eficaces y seguros en dos años. Es algo rápido, eficaz y seguro para controlar la pandemia». Los equipos de vacunación recibieron el galardón con gran satisfacción «porque el esfuerzo ha sido importante, dos años de muchísimos casos y de vacunación, un trabajo tremendo en Atención Primaria y especializada que muchas veces nos ha llevado al límite. Destacar la responsabilidad y profesionalidad de los sanitarios, se han comportado de manera admirable. A cualquiera le gusta que se le reconozca pero el mérito es sobre todo de los enfermeros. Ha sido impresionante las horas que se han tirado de pie vacunando. Hay gente que lleva dos años peleando con esto, dedicándole 24 horas cada día de la semana».

Lorena Bahamonde, directora de Enfermería del departamento de Atención Primaria del Hospital de la Marina Baixa, recuerda cómo empezaron con las residencias de ancianos hasta llegar ala tercera dosis que ya empiezan a acabar. «Ha sido un reto personal y profesional para todos con mucha ilusión desde el comienzo porque se veía que era la única manera de empezar a atajar la forma más seria la pandemia. Era algo totalmente novedoso por la logística que implicaba la vacuna en una situación de pandemia que nunca habíamos tenido. Un reto con incertidumbre, por no saber si estábamos haciéndolo bien o no; con muchas casuísticas desconocidas a la hora de administrar las vacunas. Hicimos piña y ha podido salir todo adelante, en una labor conjunta de los profesionales de Primaria, enfermeros, médicos y directivos que se volcaron, y los responsables de Salud Pública, un apoyo muy importante a la hora de gestionarlo. Fueron semanas vertiginosas pero estamos viendo la recompensa; estamos doblegando la pandemia y podremos recuperar la normalidad sin perder de vista el futuro, intentando que esas situaciones no se vuelvan a repetir, aprendiendo de los errores a la hora de gestionar, porque, como era que ha venido de nuevo, los hemos cometido todos».