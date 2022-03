"Un misil ruso no inteligente puede acabar en Polonia y la OTAN estaría obligada a intervenir"

Casi tres semanas después del inicio de la invasión rusa en Ucrania, la situación es dramática: cientos de muertos civiles, cientos de miles de refugiados, bombardeos indiscriminados, la amenaza nuclear y la economía mundial al borde del colapso. El experto en relaciones internacionales de la Universidad de Alicante Millán Requena da las claves del conflicto.

Vladimir Putin venía avisando desde hacía semanas de que pretendía invadir Ucrania, ¿ningún país lo vio? ¿o es que no le creyeron?

Desde hace un año se detectaron movimientos de las tropas rusas en la frontera con Ucrania y Bielorrusia, los servicios de inteligencia de EE UU y Reino Unido vieron que era inusual y en octubre ya era importante como para llevar a cabo un ataque. A finales de año ya estaban preparadas las tropas, se iba a producir en invierno para aprovechar la dependencia que tiene Europa del gas ruso; no se produjo a principios de febrero y se retrasó porque China pidió que se esperará a que acabasen los Juegos Olímpicos.

Rusia ha tomado el control de la mayor central nuclear de Europa, está lanzando bombas sobre civiles, ¿qué tiene que hacer el mundo occidental: la OTAN, EE UU y Europa?

En caso de ataque a las ciudades, las vidas se deben proteger, es una máxima del derecho internacional, pero lo que está haciendo Putin no es nuevo, esas técnicas ya las utilizó en Alepo (Siria) para aterrorizar a la población civil con bombardeos indiscriminados en colaboración con el ejército sirio. De hecho, ahora 15.000 sirios van a combatir con Rusia, más los mercenarios. El objetivo es causar el el terror y ya se ha visto con la central de Zaporiyia, que cuando las tropas rusas la ocuparon amenazaron con hacerla estallar.

Putin no deja de recordar su poderío en armamento nuclear, ¿hay que darle crédito?

La disuasión nuclear no es nueva para Rusia, en los años 80 hubo una distensión importante, que significó que no se usarían primero las armas nucleares sino como respuesta. Pero es un elemento de propaganda y de preocupación porque Rusia se quedó buena parte de las ojivas nucleares de la Unión Soviética que estaban en Ucrania. La estrategia de Putin es impredecible, Estados Unidos lo sabe y por eso no adopta medidas militares. La gran preocupación es que un misil ruso no tan inteligente acabe bombardeando Polonia y entonces la OTAN ya sí estaría obligada a intervenir porque de no hacerlo quedaría en papel mojado.

¿Qué papel juega China?

El papel de China es determinante, de ese país depende el futuro. Ahora sabemos que lo conocía todo, desde octubre estaba acumulando grano para no tener problemas de desabastecimiento de materias primas. Rusia está aguantando las sanciones por qué China le sirve de colchón económico, y así seguirá hasta que China vea que se puede resentir su economía porque Rusia es ahora el único suministrador a China, su dependencia del régimen comunista es total.

¿Qué opciones le quedan a Ucrania? ¿Mejor una rendición o seguir resistiendo?

El objetivo de Rusia es que Ucrania se rinda, que se compromete a no entrar en la OTAN y que reconozca la soberanía rusa en la península de Crimea, pero son unas condiciones draconianas y que el presidente Zelenski no debería reconocer en ningún caso, pero la situación humanitaria es muy grave. Ucrania necesita ayuda un militar porque la superioridad naval y aérea rusa es abrumadora, necesita que Europa le entregue F16 para mantener el equilibrio. Rusia está dispuesta a todo por traspasar las las leyes de la guerra y el derecho internacional está del lado de Ucrania.

El mundo ha entrado en una nueva guerra fría.

China respeta la integridad territorial de Ucrania pero no condena el ataque de Rusia, ni siquiera utiliza las palabras guerra o invasión, habla de actuación. El tablero mundial ha cambiado y por una parte están las autocracias de China y Rusia y, por otra, el bloque occidental.

¿Cómo definiría a Putin?

Es un misterio la personalidad de Putin; es un nacionalista ruso, no es un comunista, tiene al Partido Comunista en la oposición, que apoya la intervención, pero su partido es Rusia Unida, una formación nacionalista que trata de reactualizar los objetivos de la Rusia zarista, de dominar el Báltico y el Mar Negro.