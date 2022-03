Profesores y alumnos del IES Radio Exterior recibieron en el día de ayer una visita muy especial. Una familia de patos se coló en las instalaciones del centro y alegró la mañana a las personas que se encontraban en el pasillo donde tuvo lugar una escena de lo más adorable.

Una de los testigos de esta feliz imagen no dudó en grabar el momento con su móvil para después compartirlo en el grupo de Facebook TÚ NO ERES ALICANTIN@ SI NO.... (que cuenta con más de 62.000 miembros), donde como es natural, ha tenido una gran acogida. El vídeo acumula varios centenares de interacciones y decenas de comentarios que no disimulan la gracia que les produce la imagen.

Los pequeños patos no rompen en ningún momento la fila ni pierden la estela de su madre, que encabeza el grupo en su paseo por los pasillos del instituto buscando una forma de salir. Las personas presentes en el lugar intentan ayudar a los animales y guiarlos hacia el exterior y al final todo concluye de manera feliz. Los últimos segundos de la grabación muestra ya a las aves cruzando la ansiada puerta de salida y recorriendo una zona de vegetación dentro de las instalaciones del propio centro.