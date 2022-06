Sobre todo su significado es ilusión, porque desde pequeña siempre he admirado a todas las Bellesas y Damas del Foc, y ahora serlo yo es algo increíble.

Cuéntanos sobre ti: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿A qué te gustaría dedicarte de mayor?

Hago natación y también me gusta dibujar, bailar y hacer caligrafía lettering. De mayor me gustaría ser profesora de Primaria o decoradora de interiores.

¿Cómo compaginas las clases con los actos que tienes como Bellea del Foc?

Este año tengo que esforzarme un poquito más para seguir sacando buenas notas. La verdad que en mi colegio Médico Pedro Herrero me lo ponen todo muy fácil.

¿Qué opinan tus compañeros de clase de que ostentes este cargo?

Pues están muy contentos y siempre que tengo algún acto intentan verme por la televisión y quieren que les cuente lo que he hecho.

¿Qué actos son los que te hacen más ilusión de las fiestas?

El pregón es uno de mis favoritos porque es el pistoletazo de salida a nuestras queridas fiestas. Y la ofrenda de flores, aunque la verdad es muy difícil quedarse con uno solo.

Al haber sido la elección el pasado junio, ¿cómo has vivido este último año, casi completo, como Bellea del Foc Infantil?

Disfrutando de cada momento y cada acto y abriendo bien los ojos para no perderme nada.

Junto a tus Damas de Honor, formáis un gran equipo, ¿qué cualidades destacarías de ellas?

Sobre todo amistad, pero de cada una destacaría elegancia en Macarena; en Mar la protección, en Cloe la diversión; la sabiduría en Valeria; la dulzura en Andrea; y en Sonia la simpatía. Son los ingredientes perfectos para un gran equipo.

¿Qué actos o momentos vividos juntas recuerdas con más cariño desde que fuisteis elegidas?

Pues uno de los más bonitos fue la proclamación, ya que a todas se nos veía súper felices y emocionadas, pero la verdad es que cada vez que estamos las siete juntas disfrutamos tanto que eso siempre quedará guardado en nuestros corazones.

¿Qué te inspira la Bellea del Foc, Marina Niceto?

Me inspira tranquilidad. Es como tener una hermana mayor, siempre que estamos juntas está muy pendiente de mí. Me cuida mucho y lo pasamos súper bien. No podría tener mejor compañera para este sueño.

¿Crees que los niños y niñas de la Fiesta tienen el mismo protagonismo que los adultos?

Creo que sí, ya que los niños somos el presente y el futuro de la Fiesta y estamos tan involucrados como ellos. Además, cada vez se hacen más actos para nosotros.

Tras dos años sin Hogueras, ¿cómo crees que el pueblo alicantino las va a vivir?

Con mucha ilusión e intensidad, porque todos estamos deseando que lleguen.

En un futuro, ¿te gustaría llegar a ser Bellea del Foc d’Alacant?

Claro que sí, aunque ahora mismo estoy centrada y disfrutando de mi cargo. Seguro que la misma ilusión que sentía por ser Bellesa del Foc Infantil la tendré cuando sea adulta.