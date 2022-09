Los accidentes de tráfico pueden cambiarnos trágicamente la vida. A pesar de que los sistemas de seguridad de los vehículos han mejorado considerablemente en los últimos años y del esfuerzo compartido de la sociedad, no estamos exentos de sufrir graves lesiones que nos repercutan para el resto de nuestras vidas.

Se ha llevado a cabo un importante esfuerzo en la promoción y divulgación de programas de prevención, pero los accidentes en las carreteras siguen sucediendo día a día, por ello es de vital importancia saber cómo actuar y crear un entorno seguro para víctimas e intervinientes en caso de accidente.

La mayor parte los accidentes mortales se producen en períodos vacacionales, siendo los fines de semana los días más peligrosos y en los que más accidentes se producen.

Desde la Unidad de Tráficos de HLA Vistahermosa nos responden a algunas de las preguntas más frecuentes e importantes:

¿Cuáles son las consecuencias más importantes de los accidentes de tráfico?

En primer lugar están las lesiones, que incluyen daños tanto físicos como psicológicos. Incluso un pequeño choque puede dejar secuelas. En segundo lugar están los daños patrimoniales, que se materializan en la reparación del vehículo o vehículos y objetos.

¿Dónde se produce la mayor parte de accidentes de tránsito?

Si bien la mayor cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito se registra en carreteras y autopistas fuera de áreas urbanas, la mayor cantidad de accidentes – aproximadamente un 86% - se produce en vías o áreas urbanas; de éstos, la mayoría se registra en los cruces de calles o intersecciones.

¿Qué consecuencias puede provocar un accidente?

Se manifiestan a través de fracturas, heridas, hemorragias, contusiones, laceraciones, roturas, amputaciones, implosiones, explosiones orgánicas. La lesión estructural va siempre acompañada de trastornos funcionales y dolorosos.

¿Cuáles son las lesiones más comunes en los accidentes de tráfico?

Trauma torácico:

Los traumatismos en esta zona son particularmente delicados, pues pueden afectar nuestra capacidad respiratoria e incluso dañar de forma significativa órganos internos sin que las lesiones puedan verse externamente. Por ello, es necesario colocarse el cinturón de seguridad correctamente y así evitar fracturas en las costillas o daños en el bazo o el hígado.

Lesiones a la altura de la columna:

El esguince cervical o latigazo cervical es una lesión muy común que se produce a la altura del cuello y que suelen ser más frecuentes en accidentes por alcance con otro vehículo. La recuperación en estos casos suele llevar más tiempo y suele requerir inmovilización y uso de un collarín. Además muchos de los síntomas pasan por sufrir mareos, dolores de cabeza y dolores cervicales.

Lesión medular:

Las lesiones en la columna pueden ser especialmente graves, llegando a producir paraplejia o tetraplejia, pues no se trata en este caso de lesiones en las vértebras, sino del tejido nervioso. La rehabilitación con fisioterapia resulta esencial y obligatorio, no solo para intentar revertir una posible parálisis (que en muchos casos es irreversible) si no para evitar deformidades o problemas respiratorios.

Lesiones en las extremidades:

Este tipo de lesiones pueden ir de las menos graves, como son fisuras o esguinces, a las más graves como son las fracturas abiertas o incluso amputaciones. El colectivo más expuesto a este tipo de lesiones son los motoristas y la recuperación en este tipo de accidentes, suele conllevar una recuperación larga.

Hay que tener en cuenta que muchas veces el dolor no aparece inmediatamente, sino dentro de las setenta y dos horas siguientes al accidente. Por eso, es importante, a la más mínima molestia, acudir al hospital para descartar o diagnosticar la lesión y tratarla lo antes posible. No se debe esperar a que el dolor se pase espontáneamente, porque lo más probable es que, sin tratamiento, la lesión empeore y, además, el retraso en acudir al médico puede suponer el rechazo de la aseguradora, por considerar que la lesión no deriva del accidente.

Con el fin de recuperarse completamente de este tipo de lesiones, es importante seguir un tratamiento de rehabilitación, cuyo objetivo será recuperar la movilidad de las partes de nuestro cuerpo que han sido perjudicadas y poder volver cuanto antes a hacer una vida normal.

Unidades especializadas

En Clínica HLA Vistahermosa ofrecen la posibilidad de atender el proceso de accidente de tráfico desde el principio a través de su Unidad de Tráficos. En primer lugar, con la asistencia a urgencias el paciente será valorado por médico especialista y se realizarán las pruebas oportunas para poder llegar a un diagnóstico sobre la lesión. De ahí, el paciente será remitido a la Unidad de Traumatología, donde será valorado por traumatólogo especializado para poder llevar un seguimiento de las posibles lesiones que hayan podido surgir. A continuación, será la Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación la encargada de recuperar al paciente hacia su vida normal, siempre de la mano de fisioterapeutas especializados. Durante el proceso de rehabilitación se realizaran visitas periódicas al traumatólogo para poder llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de la lesión.

Desde la Unidad de Tráficos de HLA Vistahermosa nos recuerdan la importancia de extremar las precauciones al volante y hacer siempre uso de los sistemas de seguridad con los que cuenta el vehículo. Los accidentes de tráfico pueden suponer un antes y un después en nuestras vidas.

