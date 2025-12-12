Apárkate, el parking más práctico para viajar en Navidad

Estas semanas previas a las fiestas muchas personas comienzan a preparar su viaje para reencontrarse con la familia, volver a su ciudad de origen o disfrutar de unos días fuera. Y con esa planificación llega una de las decisiones más habituales: cómo llegar al Aeropuerto de Alicante-Elche sin gastar de más y sin complicaciones a la vuelta. En los últimos años ha surgido una alternativa que ha cambiado por completo esta experiencia. Se llama Apárkate y se ha convertido en uno de los servicios mejor valorados por quienes viajan desde la terminal alicantina.

Lo que comenzó en 2022 como la apuesta valiente de cuatro jóvenes decididos a profesionalizar el aparcamiento alrededor del aeropuerto es hoy uno de los proyectos de crecimiento más sólidos del sector. Nacieron en un momento complicado, justo tras la pandemia, cuando muchas empresas habían cerrado y el panorama invitaba a ser prudente. Ellos hicieron justo lo contrario. Arrancaron con 3.000 metros cuadrados, pocos medios y mucha dedicación, confiados en que había espacio para un modelo de servicio más eficiente y más humano. Esa intuición no solo funcionó, sino que les abrió un camino que no ha dejado de ampliarse: actualmente cuentan con 20.000 metros cuadrados, 800 plazas, un equipo de 13 personas que pronto será de 16 y más de 100.000 clientes atendidos.

El salto definitivo ha llegado este año con la integración de Monster Parking, una de las marcas más valoradas de la terminal. Con más de 2.000 reseñas en Google y una puntuación de 4,9 sobre 5, su incorporación ha reforzado la reputación del grupo y ha impulsado las reservas hasta cerca de 3.000 al mes. Antes se sumaron Parcar y Aparking, operaciones que han permitido construir una estructura robusta y preparada para operar a solo tres minutos de la terminal con un nivel de servicio estable incluso en temporada alta.

Este crecimiento llega en un momento en el que el mercado empieza a concentrarse. La compañía cree que aún quedan operadores que podrían integrarse en su modelo y no descarta la entrada de un socio financiero si comparte la idea de crecer manteniendo la cercanía y el control responsable de la operación. Su mirada está puesta en 2026, con el objetivo de situarse entre los cinco parkings con mayor facturación del aeropuerto y estudiar opciones para replicar su modelo en otros destinos estratégicos.

Más allá del desarrollo empresarial, lo que realmente ha convertido a Apárkate en una referencia es la experiencia que ofrece al viajero. Y en Navidad esto se nota aún más. Cuando viajas para ver a la familia o regresar a casa por unos días, lo último que quieres es perder tiempo, pagar de más o depender del transporte. Un taxi desde el centro de Alicante cuesta cerca de 25 euros por trayecto, alrededor de 50 euros ida y vuelta. Si vienes desde zonas más alejadas, la cifra sube con facilidad. Aparcar en Apárkate, en cambio, cuesta de media 38 euros por una semana completa, y desde solo 20 euros para un fin de semana. La diferencia es notable.

Además del precio, hay un aspecto que marca la diferencia: la comodidad. Apárkate ofrece dos formas de viajar. Quienes prefieren dejar el coche personalmente pueden aparcar en sus instalaciones y subir a un minibús de nueve plazas que los deja en la terminal en apenas tres minutos. Si buscas algo más cómodo todavía, el servicio VALET permite entregar el coche directamente en la terminal. Un conductor lo recoge y lo devuelve el día de tu llegada sin esperas ni desplazamientos adicionales. Es una opción muy valorada por familias, personas mayores y viajeros con equipaje voluminoso.

La seguridad también cuenta. El parking está vigilado las 24 horas y el equipo mantiene una atención personalizada para resolver cualquier necesidad durante la estancia. Para quienes viajan con frecuencia, existen abonos desde 23 euros al mes que permiten ahorrar en cada desplazamiento y olvidarse de buscar alternativas cada vez que surge un vuelo.

A pocos días de que empiecen los desplazamientos navideños, Apárkate se ha consolidado como una de las opciones más completas, económicas y ágiles para llegar al Aeropuerto de Alicante-Elche sin depender de terceros y con la tranquilidad de saber que tu coche estará exactamente donde lo dejaste.