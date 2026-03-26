‘Alicante Cambia la Moda’: Proyecto Lázaro lleva la revolución de la moda circular al alumnado del IES Figueras Pacheco

El pasado lunes 23 de marzo, se llevó a cabo en el IES Figueras Pacheco una jornada de sensibilización y acción directa sobre el servicio municipal de recogida textil del Ayuntamiento de Alicante. El alumnado del ciclo de Integración Social participó en una formación impartida por el equipo de Proyecto Lázaro, la empresa de inserción socio-laboral encargada de gestionar el residuo textil en la ciudad.

Más que reciclaje

La sesión comenzó con una charla debate donde se analizó el recorrido de la ropa usada y su triple impacto positivo: ambiental, económico y, especialmente, social. Debatimos sobre la importancia de un consumo de moda responsable, de reutilizar y alargar la vida útil de la ropa y de cómo deshacerse correctamente de ella cuando llegue el momento. Al tratarse de futuros profesionales del sector social, también se habló de la labor humana que hay detrás de los contenedores textiles, que se traduce en empleo digno e itinerarios de formación que ayudan a recuperar la autonomía personal y profesional de personas en situación de vulnerabilidad.

Creatividad con residuo cero

La jornada incluyó un taller práctico y creativo de economía circular, donde el alumnado creaba llaveros personalizados a partir de retales de ropa descartada. Esta dinámica permitió visibilizar la importancia de alargar la vida útil de los materiales y fomentar un consumo más responsable entre los jóvenes.

Campaña de recogida activa en el centro

Para facilitar la participación de toda la comunidad educativa, se han instalado dos contenedores textiles en las instalaciones del IES Figueras Pacheco. Durante toda esta semana, tanto el alumnado como el profesorado y el personal del centro podrán depositar su ropa, calzado y textil de hogar en desuso (siempre en bolsa cerrada), facilitando así su correcta gestión y reutilización.

Sobre Proyecto Lázaro y el servicio municipal

Proyecto Lázaro lleva 30 años realizando su labor en la provincia de Alicante y cuenta con un Centro Gestor Autorizado como Planta de Preparación para la Reutilización y el Reciclaje. Como Empresa de Inserción (regulada por la Ley 44/2007), su gestión mantiene actualmente más de 30 puestos de trabajo y es reconocida como una pieza clave de la Economía Social y Solidaria (Ley 5/2011).

Actualmente, el Ayuntamiento de Alicante pone a disposición de la ciudadanía más de 350 contenedores grises y rojos, además de los naranjas, para asegurar que el textil reciba el tratamiento adecuado, evitando que termine en el vertedero y transformándolo en una oportunidad de futuro para quienes más lo necesitan.