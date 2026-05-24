Cómo recuperar tu vida normal de rodilla o cadera en Alicante: Así es el robot CORI del mejor hospital privado de la provincia

Volver a dar un paseo sin dolor, subir una escalera con agilidad o levantarse del sofá sin pensar en cómo va a responder la rodilla o la cadera. Para algunos parecerá algo sin más, pero para otros supondría un enorme alivio. El camino a esta vuelta a la normalidad tiene un aliado claro en Alicante: Traumavist, la unidad de traumatología de HLA Clínica Vistahermosa ubicada en HLA Centro Médico Vistahermosa 77. Lo ha sido desde hace muchos años, pero ahora lo es todavía más con el sistema CORI, ofrecido por el laboratorio Novoimplant.

El robot CORI supone un avance clave para la recuperación de la normalidad de los pacientes

Traumavist ha dado un paso decisivo con la incorporación de la cirugía robótica mediante el sistema CORI. Un avance que transforma la forma de abordar las prótesis de rodilla y cadera, dos de las intervenciones más habituales y determinantes para la calidad de vida de los pacientes.

Cómo funciona CORI, el robot quirúrgico que llega a Alicante

Además de la tecnología innovadora, la diferencia está también en cómo se aplica. El equipo liderado por los doctores Jesús Mas y Manuel Morales acumula una amplia experiencia con miles de prótesis implantadas. Un conocimiento previo que ahora es la base sobre la que se construye una nueva etapa todavía más precisa gracias a la innovación aplicada a la cirugía.

Intervención de los especialistas de Traumavist con el robot CORI. / HLA Clínica Vistahermosa

“Somos un centro de alto volumen y hemos realizado miles de prótesis de cadera y rodilla. La incorporación de este último miembro, el robot CORI, nos va a permitir hacer nuestro trabajo de una manera mucho más precisa”, explica el doctor Jesús Mas desde HLA Clínica Vistahermosa. La clave está en los detalles: menor sangrado, mejor ajuste de la prótesis y, sobre todo, una recuperación más rápida para el paciente.

El equipo de Traumavist tras las operaciones de cadera y rodilla

El sistema CORI, ofrecido por Novoimplant, actúa como una extensión de la mano del especialista, proporcionando información en tiempo real durante la intervención. Antes de la operación, Traumavist, la unidad de traumatología de HLA Clínica Vistahermosa, puede planificar cada paso con gran exactitud, y durante la cirugía, gracias a este robot, esa planificación se convierte en una ejecución milimétrica.

CORI actúa como una extensión de la mano del especialista, proporcionando información en tiempo real. / HLA Clínica Vistahermosa

“El cambio importante es que no solo vamos a poder planificar la cirugía con mayor precisión, sino que, gracias al robot, vamos a poder ejecutarla de una forma más precisa”, destaca el doctor Manuel Morales. Esta capacidad de ajustar cada movimiento en el momento exacto permite adaptar la intervención al paciente, no a un modelo estándar.

La recuperación de los pacientes de Traumavist tras la cirugía

Para quien sufre dolor crónico de rodilla o cadera, esta evolución supone mucho más que un avance técnico. Significa saber que la intervención está diseñada específicamente para su caso y que cada decisión durante la cirugía se basa en datos objetivos mejora la confianza y la tranquilidad.

Esta tecnología supone un avance en la lucha contra el dolor crónico de rodilla o cadera. / HLA Clínica Vistahermosa

El impacto de este avance se percibe también tras la operación. La recuperación es uno de los aspectos que más preocupa a los pacientes. Con la cirugía robótica, los tejidos blandos sufren menos daño, lo que facilita una mejor rehabilitación. El objetivo es claro: volver a la vida cotidiana en el menor tiempo posible y con mejores resultados funcionales.

HLA Vistahermosa, el mejor hospital privado de Alicante

El entorno influye. HLA Vistahermosa, el mejor hospital privado de Alicante, según Merco, destaca, además de por su tecnología, por su enfoque integral. Más de 40 especialidades trabajan de forma coordinada, lo que permite ofrecer una atención personalizada desde el diagnóstico hasta la recuperación completa.

Esa combinación de experiencia médica, innovación tecnológica y atención al paciente marca la diferencia. Más allá de la operación, existe un acompañamiento integral desde la primera consulta hasta el momento en que el paciente vuelve a caminar con normalidad. Cada paso está diseñado para garantizar la mejor experiencia.

Novoimplant, una empresa con origen en Alicante

La incorporación de la tecnología CORI en la Unidad de Traumatología de HLA Clínica Vistahermosa está ofrecida por Novoimplant, empresa alicantina especializada en soluciones quirúrgicas avanzadas para traumatología y ortopedia.

Esta compañía cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector y trabaja junto a hospitales y especialistas ofreciendo tecnología asistida por robótica, instrumental de última generación y sistemas de reconstrucción de rodilla y cadera adaptados a las necesidades de cada paciente y profesional sanitario. Su principal apuesta tiene una orientación clara: la innovación, la precisión quirúrgica y la mejora de los resultados clínicos.

Preguntas frecuentes sobre cirugía robótica de rodilla y cadera en Alicante