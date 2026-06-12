Recogida textil en Alicante: cómo dar una segunda vida a la ropa usada

En Alicante, cambiar la moda puede empezar con un gesto tan sencillo como abrir un armario. Esa camiseta que ya no te pones, unas sábanas antiguas o ese bolso que lleva meses guardado siguen teniendo un destino útil. Incluso cuando no están en buen estado, los textiles deben separarse del resto de residuos y depositarse en los contenedores de «Alicante Cambia la Moda», donde se clasifican para su reutilización, reciclaje o aprovechamiento.

Ese es el propósito de «Alicante Cambia la Moda», el servicio municipal de recogida separada del residuo textil impulsado por el Ayuntamiento de Alicante junto a Proyecto Lázaro, empresa de inserción sociolaboral que gestiona el servicio desde 2023. La iniciativa nace con una idea clara: evitar que la ropa usada acabe en el vertedero y convertirla en una oportunidad ambiental, económica y social para la ciudad.

Porque detrás de cada bolsa de ropa hay mucho más que prendas. Hay ahorro de materias primas, reducción de residuos, empleo local y nuevas oportunidades para personas en situación de vulnerabilidad. «Alicante Cambia la Moda» trabaja precisamente sobre ese triple impacto: cuidar el entorno, aprovechar mejor los recursos y generar empleo digno a través de la economía social.

Jose Navarro

Más de 350 contenedores

El servicio cuenta ya con más de 350 contenedores distribuidos por los barrios de Alicante. Son los modelos gris con distintivo rojo, instalados en la vía pública para que cualquier vecino pueda separar su residuo textil de forma cómoda y cercana. En ellos se puede depositar ropa, calzado, textil del hogar y complementos: camisas, pantalones, abrigos, zapatos, bolsos, cinturones, toallas, sábanas, mantas o cortinas, entre otros artículos.

El proceso continúa en las instalaciones de Proyecto Lázaro, donde el residuo textil se clasifica y trata en una planta autorizada. / Jose Navarro

Para facilitar todavía más el gesto, la web incorpora un buscador de contenedores que permite localizar el punto de recogida más cercano. Basta con consultar el mapa y escoger el contenedor que mejor encaje con el recorrido diario: cerca de casa, del trabajo, del colegio o del mercado.

La red funciona con un sistema pensado para ser eficiente. Los contenedores incorporan sensores de llenado que avisan cuando están preparados para entrar en ruta. Así, el equipo de recogida puede organizar los desplazamientos de forma más inteligente, vaciando solo aquellos puntos que lo necesitan y reduciendo recorridos innecesarios. De lunes a sábado, las rutas se realizan principalmente por la noche para no entorpecer el tráfico, aunque en temporada alta, con el cambio de armario, también se refuerza la recogida durante el día.

Una segunda vida

El proceso continúa después en las instalaciones de Proyecto Lázaro, donde el residuo textil se clasifica y trata en una planta autorizada. Las prendas que pueden seguir utilizándose se preparan para una segunda vida, muchas de ellas a través de tiendas de segunda mano con precios asequibles. Cuando la reutilización no es posible, se buscan otras vías de reciclaje o aprovechamiento, siempre con el objetivo de reducir al máximo el impacto sobre los vertederos.

La ciudadanía también puede entregar sus textiles directamente en la planta de clasificación de Proyecto Lázaro, situada en la Prolongación de la calle Rosa de los Vientos E-5, o en cualquiera de sus tiendas de ropa de segunda mano. Y para quienes acumulan grandes cantidades, existe un servicio gratuito de recogida puerta a puerta a partir de un mínimo de 100 kilos. Para solicitarlo, solo hay que llamar o escribir por WhatsApp al 685 820 764 y concretar la recogida, que se realiza a pie de calle.

La web tiene un buscador de contenedores que permite localizar el punto de recogida más cercano. / Jose Navarro

Pero «Alicante Cambia la Moda» no es únicamente un servicio de recogida. Es también una herramienta de inserción sociolaboral. La ropa depositada por los vecinos ayuda a sostener itinerarios individualizados de formación y puestos de trabajo reales para personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. A través de Proyecto Lázaro, estas personas encuentran un espacio para recuperar autonomía, adquirir experiencia y avanzar hacia su incorporación al mercado laboral.

A ese trabajo se suma una labor constante de educación y sensibilización. El proyecto desarrolla campañas a pie de calle, charlas en centros educativos y talleres creativos para acercar a la ciudadanía conceptos como consumo responsable, reutilización, separación en origen y economía circular. Porque reciclar bien empieza antes de llegar al contenedor: empieza cuando decidimos qué compramos, cuánto usamos y qué hacemos con aquello que ya no necesitamos.

El mensaje es sencillo: una bolsa de ropa bien separada puede cambiar muchas cosas. Puede evitar residuos, alargar la vida de una prenda, apoyar el empleo inclusivo y hacer que Alicante avance hacia un modelo más sostenible. Cambiar la moda no exige grandes esfuerzos. Solo revisar, separar, embolsar y depositar. Un pequeño hábito que, repetido en cada barrio, transforma la ciudad.