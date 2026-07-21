PARK-KING: Cómo se ha convertido en tiempo récord en el parking mejor valorado del Aeropuerto de Alicante

El coche cargado, las maletas preparadas y la documentación revisada. El viaje está a punto de comenzar, pero todavía queda una cuestión capaz de añadir estrés antes incluso de llegar al aeropuerto: dónde dejar el vehículo.

Buscar aparcamiento, descargar el equipaje, esperar una lanzadera y controlar el reloj puede resultar especialmente incómodo cuando se viaja con niños, personas mayores, muchas maletas o poco margen de tiempo.

PARK-KING propone eliminar todos esos pasos. Con su servicio de valet, el viajero conduce directamente hasta la terminal del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, entrega allí el coche a un chófer profesional y puede dirigirse a facturación sin desplazamientos adicionales ni esperas. A la vuelta, el vehículo se entrega nuevamente en la terminal. Una manera sencilla de comenzar y terminar el viaje con menos preocupaciones y por mucho menos de lo que piensas.

Esta forma de entender el aparcamiento ha permitido a PARK-KING conseguir en apenas unos meses lo que muchas empresas tardan años en alcanzar: convertirse en el parking mejor valorado del Aeropuerto de Alicante.

Su rápido crecimiento está directamente relacionado con la comodidad y la innovación de su servicio valet, que permite entregar y recibir el coche en la propia terminal.

Aunque el valet suele asociarse con hoteles de lujo o servicios exclusivos, PARK-KING quiere acercarlo a cualquier usuario. / INFORMACIÓN

¿Cómo funciona el servicio valet de PARK-KING?

El proceso está diseñado para que el cliente sepa qué hacer en todo momento.

Tras realizar la reserva directamente desde su página web, recibirás por WhatsApp y correo electrónico las instrucciones, los recordatorios y la ubicación exacta del punto de encuentro. El día de la salida, se recomienda avisar al equipo unos 20 minutos antes de llegar a la terminal.

Allí te espera un chófer de PARK-KING, que recoge el automóvil y lo traslada hasta las instalaciones privadas de la empresa, donde permanece estacionado durante el viaje.

No es necesario acudir primero al parking, descargar las maletas, esperar una lanzadera y recorrer después el trayecto hasta el aeropuerto. Tampoco hay que localizar el shuttle al volver ni cargar el equipaje varias veces. La entrega y la devolución se realizan en la propia terminal.

Al regresar, el cliente solo tiene que recoger sus maletas y enviar un WhatsApp con la palabra «LISTO», seguida de su nombre. Los viajeros internacionales pueden escribir «READY».

PARK-KING monitoriza también los vuelos a través de la información de AENA, lo que permite adaptar la devolución del vehículo ante posibles retrasos o adelantos. El equipo coordina el servicio en función del horario real de llegada para que el cliente no tenga que reorganizarlo.

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Una experiencia premium al alcance de todos

Aunque el valet suele asociarse con hoteles de lujo o servicios exclusivos, PARK-KING quiere acercarlo a cualquier persona que valore su tiempo y prefiera viajar con mayor comodidad.

La empresa ofrece esta modalidad como la única disponible en su parking y con tarifas competitivas, por lo que resulta especialmente práctica para familias con niños, personas mayores, profesionales, pasajeros con mucho equipaje o viajeros con el horario ajustado. Pero no es necesario pertenecer a ninguno de estos perfiles: cualquier usuario puede contratarla para evitar esperas y desplazamientos innecesarios.

Por tanto, el valor del servicio no reside únicamente en disponer de una plaza de aparcamiento. También está en llegar directamente al aeropuerto y olvidarse del coche hasta el regreso.

Los chóferes de PARK-KING acuden uniformados, identificados y con una imagen profesional. / INFORMACIÓN

Chóferes profesionales y un cuidado total del coche

El equipo humano es una de las claves de la experiencia. Los chóferes de PARK-KING acuden uniformados, identificados y con una imagen profesional. La puntualidad, la educación, la agilidad y el trato cercano forman parte del servicio.

Además, hablan múltiples idiomas, una ventaja especialmente importante en un aeropuerto con un elevado volumen de viajeros internacionales. Esto facilita las indicaciones, evita malentendidos y permite atender con claridad a clientes de diferentes nacionalidades.

Entregar el vehículo a otra persona también requiere confianza. Por eso, antes de trasladarlo desde la terminal, el equipo realiza fotografías del exterior y del interior, registra el kilometraje y deja constancia de su estado.

La entrega se valida mediante una firma digital y el cliente recibe posteriormente la confirmación por correo electrónico. Antes de conducir, el chófer coloca además un protector de papel sobre la alfombrilla para evitar ensuciar el interior.

El coche se lleva después hasta unas instalaciones privadas con vigilancia las 24 horas, control de acceso y seguro, donde permanece hasta el regreso de su propietario.

PARK-KING acumula más de 1.200 reseñas en Google y una valoración media de 4,9 estrellas. / INFORMACIÓN

Tres modalidades, tres tarifas

PARK-KING permite elegir entre diferentes opciones de aparcamiento en su página web. Tres modalidades con tres tarifas adaptadas a las necesidades de cada cliente:

El Valet Descubierto incluye la recogida y devolución en la terminal, mientras el coche permanece en las instalaciones exteriores privadas de la empresa.

Con el Valet Cubierto, el automóvil se estaciona en una zona protegida de la intemperie, manteniendo la comodidad de entregar y recoger el vehículo directamente en el aeropuerto.

Por último, el Premium Valet Cubierto ofrece el máximo nivel de protección, ya que el coche permanece en un garaje privado completamente interior. Está especialmente recomendado para vehículos nuevos, deportivos o de alta gama, aunque puede contratarlo cualquier cliente que quiera mantener su automóvil totalmente resguardado.

Esta opción premium incluye además un lavado exterior de cortesía, para que el vehículo se entregue limpio a la vuelta.

Tu vehículo, preparado para el regreso

Durante el viaje, el cliente puede solicitar otros servicios adicionales para aprovechar el tiempo durante el que no utiliza el automóvil.

Entre las opciones disponibles se encuentran la limpieza interior completa, el lavado premium y el repostaje de combustible. Así, puede encontrar el coche limpio, acondicionado y preparado para continuar el trayecto.

A estas prestaciones se suman detalles de cortesía como la entrega de una botella de agua fría al devolver el vehículo, un gesto especialmente agradecido después de varias horas de vuelo o durante los meses de más calor en Alicante.

PARK-KING permite elegir entre diferentes opciones de aparcamiento en su página web. / INFORMACIÓN

Más de 1.200 reseñas que generan confianza

PARK-KING acumula más de 1.200 reseñas en Google y una valoración media de 4,9 estrellas, cifras que lo sitúan como el parking mejor valorado en el entorno del Aeropuerto de Alicante.

Las opiniones de los usuarios ponen el foco en aspectos como la puntualidad, la comunicación, la facilidad para localizar al chófer, la rapidez y el trato recibido.

Estas valoraciones resultan especialmente importantes para quien va a entregar su coche por primera vez en la terminal. Permiten conocer la experiencia de otros viajeros y aportan confianza antes de reservar.

El reconocimiento alcanzado por PARK-KING se explica por la suma de todos los elementos que acompañan al cliente: comodidad, organización, seguridad, comunicación constante, profesionales multilingües y atención a los pequeños detalles.

En definitiva, una experiencia premium pero accesible y pensada para cualquier viajero que quiera comenzar y terminar su viaje con menos estrés, menos esperas y mayor tranquilidad.

Por eso, PARK-KING ha conseguido en apenas unos meses lo que muchas empresas tardan años en alcanzar, convirtiéndose en el parking mejor valorado del Aeropuerto de Alicante gracias a la comodidad y la innovación de su servicio valet.

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Sobre PARK-KING

Mapa de ubicación de PARK-KING - Parking Aeropuerto Alicante.

Web y reservas: aeropuertoalicanteparking.com

WhatsApp: +34 621 423 555