Park & Fly Alicante: aparcar cerca del aeropuerto también puede ser low cost

Encontrar vuelos a buen precio, comparar alojamientos y aprovechar las mejores ofertas forma parte de la preparación de cualquier viaje. Sin embargo, hay un gasto que muchas veces se deja para el último momento: el aparcamiento cerca del aeropuerto.

Aparcar junto a una terminal puede encarecer considerablemente el presupuesto, especialmente cuando el vehículo permanece varios días o semanas. Frente a estas opciones, Park & Fly Alicante ofrece una solución low cost para quienes quieren dejar el coche cerca del aeropuerto de Alicante-Elche sin pagar de más.

Tu vehículo permanece vigilado las 24 horas del día, los 365 días del año, mientras disfrutas de tu viaje. / AXEL ALVAREZ

Su propuesta combina precios económicos, traslado hasta la terminal y un recinto preparado para custodiar el vehículo durante la ausencia del propietario. Una fórmula pensada para ahorrar desde el primer momento del viaje.

Un parking low cost cerca del aeropuerto de Alicante

Las instalaciones de Park & Fly Alicante se encuentran en L’Altet, a poca distancia del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

Esta ubicación permite ofrecer una alternativa más económica que los aparcamientos situados dentro del propio recinto aeroportuario, sin renunciar a una conexión rápida con la terminal. El cliente puede llegar directamente con su vehículo, completar el registro y utilizar el servicio de traslado gratuito al aeropuerto. Al regresar, el transporte permite volver al aparcamiento y recoger el coche.

De esta forma, el viajero evita pagar por una plaza dentro del aeropuerto y puede destinar ese ahorro a otros gastos del viaje.

La tranquilidad de saber que el vehículo está cuidado

Viajar sin estrés también significa marcharse sabiendo que el coche queda en un recinto preparado para estancias de diferente duración.

Park & Fly Alicante dispone de una zona de aparcamiento vallada y vigilada mediante cámaras las 24 horas. El servicio está planteado tanto para escapadas breves como para vacaciones prolongadas, viajes de trabajo o estancias de varios meses.

Además, los clientes pueden consultar servicios adicionales para el cuidado y mantenimiento del vehículo durante su ausencia. Así, el tiempo fuera puede aprovecharse también para realizar determinadas tareas sin tener que buscar otro momento al regreso.

Una opción adaptada a cada tipo de viajero

No todos los viajes son iguales. Algunas personas vuelan durante un fin de semana, otras pasan varias semanas fuera y muchas utilizan el aeropuerto de Alicante con frecuencia a lo largo del año.

Park&Fly Alicante dispone de plazas y contratos anuales para el estacionamiento de autocaravanas / AXEL ALVAREZ

Por ello, Park & Fly Alicante ofrece alternativas para estancias cortas y largas, además de planes de varios meses dirigidos a viajeros frecuentes, residentes extranjeros, propietarios de una segunda vivienda y profesionales que se desplazan habitualmente.

Esta flexibilidad permite elegir una opción ajustada a las necesidades reales de cada cliente, evitando pagar por servicios que no necesita y simplificando la organización del viaje.

Reservar antes para disfrutar desde el primer momento

En periodos de gran movilidad, como el verano, los puentes o las principales fechas festivas, reservar el aparcamiento con antelación aporta un extra de tranquilidad.

Tener la plaza confirmada permite organizar mejor la hora de salida, calcular el desplazamiento hasta el aeropuerto y concentrarse en lo verdaderamente importante: disfrutar del destino.

Park&Fly Alicante es un parking privado situado junto al Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández / AXEL ALVAREZ

Con un proceso de llegada ágil, traslado gratuito hasta la terminal, atención personalizada y vigilancia permanente, Park & Fly Alicante se presenta como una alternativa práctica para quienes buscan comodidad y tranquilidad al volar desde Alicante.

Porque un viaje relajado no comienza cuando despega el avión. Comienza en el momento en que se cierra la puerta de casa sabiendo que todo está bajo control.

Park & Fly Alicante

Dirección: Polígono 136, parcela 8, 03195 L’Altet, Alicante

Mapa de la ubicación de Park&Fly Alicante.

Teléfonos: 865 645 147 / 635 386 228

Servicios destacados: traslado gratuito al aeropuerto, atención las 24 horas, aparcamiento videovigilado y opciones para estancias cortas y prolongadas.

Reserva en: https://parkandflyalicante.com/