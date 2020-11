SuicaFilms, del crowdfunding a producir a otros

Pepe Andreu (Elche, 1973) y Rafa Molés (Les Alqueries, Castellón, 1974) tienen el periodismo de fondo y se conocen desde que trabajaron juntos en el programa Dossiers de Canal 9, pero antes de que desapareciera la antigua televisión autonómica ya barruntaban la idea de «contar otro tipo de historias que no tenían cabida en la tele y probar otra forma de narrar», según explican ellos mismos. No tardaron mucho. En 2013, apropiándose del nombre de la tarjeta de metro japonesa (suica, que significa también sandía), y con 3.000 euros mínimos de capital, decidieron crear su propia productora, SuicaFilms, con la que empezaron a preparar su primer documental, Mujeres de Tokio, que curiosamente aún no han acabado.