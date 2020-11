Belleza más allá del diálogo

No dejemos de hablar de Ada Soriano es un libro que me ha impresionado. He de reconocer y lo hago públicamente, que me gustan las trastiendas. Como buen hijo de carnicero que soy, carnicero, en toda la acepción de la palabra, desde matarife a cortador de jamón, me llaman la atención los obradores. En muchos viajes, cuando entro en un restaurante y la cocina se puede ver, me embobo viendo cómo se elaboran los productos. Esto me ha pasado con el libro de Ada. No dejemos de hablar no deja de ser una trastienda, un obrador, el lugar donde el poeta muestra sus artificios, sean reales o no, pero ella sabe sacarle brillo al metal. Para mí, la entrevista es un arte y Ada ha conseguido cierta maestría en ello.

Mientras leía este libro me vino a la mente un programa de televisión que estuvo en antena entre 1976 y 1982, cuando la televisión tenía calidad y no importaba el share, aquel milagro se titulaba Encuentros con las letras y lo dirigía Carlos Vélez. Por ese programa pasaron grandes de las letras como: Guillermo cabrera Infante, Montserat Roig, José Agustín Goytisolo, Buero Vallejo, Carlos Barral, Celaya, Vargas Llosa, José Hierro, Julio Cortázar, Álvaro Cunqueiro , Juan Carlos Onetti, Susan Sonta, Jorge Semprún , Francisco Umbral y un largo etcétera de personalidades literarias de la época. Por edad no lo llegué a ver, pero sí vi su trastienda en el magnífico libro La Olivetti, la espía y el loro de Lea Vélez publicado por la editorial Sílex. En este libro Lea nos cuenta la trastienda no sólo del programa de su padre, es además, la crónica de una época.

A lo largo de 19 entrevistas Ada desgrana distintas personalidades y estilos poéticos. Pero es que además, ahonda en lo más profundo del ser humano. Sospecho que a Ada le interesa lo que ahora se denomina making off (cómo se hizo), cómo él o la poeta logran la palabra justa en el momento preciso. Los 19 poetas entrevistados en este nuevo trabajo de Soriano son los siguientes: Cleofé Campuzano, Carlos Javier Cebrián, Alberto Chessa, Antonio Enrique, José Luis Ferris, Ilia Galán, Manuel García Pérez, Rafael González Serrano, María Ángeles Manzano Romera, Marina Oroza, María Antonia Ortega, Esther Peña, José María Piñeiro, José Manuel Ramón, Marisol Sánchez Gómez, María Engracia Sigüenza Pacheco, Rosario Troncoso, Almudena Urbina y José Luis Zerón Huguet. Un plantel heterogéneo no solo en poética sino en personalidades, pero con una fuerza poética increíble. Ada ha sabido elegir muy bien a sus contertulios. Les disecciona en cada pregunta y les da el aire suficiente para que se sinceren, se muestren tal y como queremos verles.

No dejemos de hablar (entrevistas a 19 poetas) de Ada Soriano, publicado por la editorial Polibea en su colección La espada del ágata, es la excusa perfecta para ver la trastienda de la poesía. Como he dicho antes me ha impresionado la forma de diseccionar de Ada. Este libro recoge, con creces, el espíritu del programa de Carlos Vélez. Esperemos que no sea el único libro de entrevistas que veamos de ésta poeta de Orihuela.