Los Pelletier son los protagonistas de El ancho mundo (Salamandra, 2023), monumental novela que bajo la forma de una saga familiar y sus azarosas aventuras y desventuras en los treinta años posteriores a la Segunda Guerra Mundial es en realidad un apasionante folletín de gran ambición y notable resultado. Los Pelletier pasean sus vidas entre amores, desamores, casos de corrupción, escándalos, drogas y desde Beirut a Saigón, pasando siempre por París. Con los Pelletier, Lemaitre ha creado sus Colby, y como suele suceder con las soap operas el éxito le ha sonreído, primero en Francia y ahora también en España -lleva entre los diez libros más vendidos desde que apareció en nuestras librerías-.

Lemaitre es un autor sincero y generoso, y de nuevo revela muchas de las influencias que se pueden rastrear en El ancho mundo: «Seguramente hay muchas otras formas de escribir, pero resulta que la de Wells es también la mía, y a veces, mientras escribo, me percato del origen de algunos de esos rasgos. En esta novela, proceden de Louis Althusser, Louis Aragon, Margaret Atwood, Gérald Aubert, Saul Bellow, Michel Blanc, Pierre Bost, Georges Brassens, Jérôme Cahuzac, Alexandre Dumas, Maurice Druon, Gustave Flaubert, René Goscinny, Elizabeth Jane Howard, Eugène Ionesco, Michel Jobert, LSD La Série Documentaire, John le Carré, Jean-Pierre Melville [..], Bertrand Tavernier, Heimito von Doderer y Deric Washburn». También confiesa un guiño directo a Simenon, pero no menciona a Balzac, pese a que con esta novela parezca haber jugado a crear su Comedia humana.

El ancho mundo es una buena muestra de la desbordante ambición de Lemaitre y de su incansable necesidad de narrar y crear personajes. Lejos de repetirse o de abusar de sus éxitos pasados, baste recordar cómo descartó convertirse en solo el autor de Camille, Lemaitre sigue a la caza de desafíos. Aquí, convertido en un retorcido Cecil B. DeMille, Lemaitre dirige esta superproducción con numerosos personajes, situaciones y escenarios, sin que la novela se le pierda o descarrile. Lemaitre escribe con pulso y tensión, y demuestra una capacidad asombrosa para cambiar el tono de la narración, desde la tragedia a la parodia -aunque quizá no haya tanta distancia entre ambas-, además de todos los registros imaginables. Todo lo vale y todo lo usa.

Al autor de Nos vemos allá arriba (Salamadra, 2013) no le ata el haber recibido el Premio Goncourt, y sigue con su propio plan: escribir novelas populares, pero escribirlas muy bien. Y parte de su esfuerzo reside en iluminar los episodios históricos y los rasgos sociales que la mayoría de los franceses preferirían que permanecieran ocultos. Lemaitre no es amable con su país, pero eso no impide que sea uno de los autores más leídos del presente. En esta ocasión, su empeño está en mostrar los claroscuros de una época que se suele mirar con nostalgia y se tiñe de optimismo en el recuerdo: los llamados «treinta años gloriosos», justo el tiempo posterior a la Segunda Guerra Mundial, aquellos días del gaullismo triunfante y la recuperación económica y moral, pero que también fueron los tiempos crueles de Argelia e Indochina, y del rencor sucio y oculto de una sociedad que no quiso lidiar de cara con los años de ocupación alemana, que prefirió fantasear con la gloria de la Resistencia y esconder la vergüenza de la Colaboración. Pues todo eso está en El ancho mundo, y con un rigor y detalle impropios de un bestseller. Por ello, Pierre Lemaitre es uno de los escritores más interesantes de la narrativa europea contemporánea.

Cada nuevo capítulo en la obra de Pierre Lemaitre le confirma como la conciencia molesta de Francia, y demuestra que la ficción es uno de los mejores caminos para entendernos y explicarnos. Con la saga de los Pelletier, El ancho mundo desnuda las pretensiones de superioridad de una Francia que aún hoy no afronta sus demonios pero que tiene la suerte de contar con un narrador que es capaz de ponerle un espejo tan atractivo como esta novela. ¿Acaso no es posible aunar entretenimiento con contenido? Este folletín, que es mucho más que eso, nos demuestra que sí es posible, incluso deseable. Lo mejor de El ancho mundo es que podemos celebrar que Pierre Lemaitre sigue siendo uno de los narradores más en forma de la actualidad, motivo suficiente para esperar desde ya su siguiente libro.