Compromís per Santa Pola criticó ayer que el equipo de gobierno del Partido Popular haya dejado fuera de las ayudas a la hostelería. Afirman que uno de los requisitos para optar a ellas era el no haber pedido la exención de la tasa de ocupación de vía pública. Una exención a la que, según la formación, se acogieron la gran mayoría de los negocios hosteleros que ahora ven como no pueden acceder a otras ayudas municipales. El pasado 20 de octubre, el Ayuntamiento de Santa Pola abrió el plazo para pedir ayudas destinadas a minimizar el impacto económico producido por la pandemia del COVID-19. El importe destinado a este concepto asciende a los 113.039 euros, son financiados por la Diputación de Alicante y se repartirán entre las personas que cumplan los requisitos con un importe máximo de 2.000 euros por negocio.