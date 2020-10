El pasado martes por la noche uno de los miembros de la Corporación Municipal informa que se ha hecho una prueba PCR, al haber tenido síntomas compatibles con la COVID, anunciándole que el resultado había sido NEGATIVO. Al día siguiente sobre la misma prueba le informan desde el laboratorio que el resultado era dudoso y se pasaba a considerar POSITIVO. Asimismo, el Ayuntamiento de Crevillente facilita a este medio una nota para aclarar lo acontecido. Así, señalan lo siguiente "Ante la confusión el Gobierno Municipal decide las siguientes actuaciones:

1.- Enviar a los miembros de la Corporación y funcionarios que han estado en contacto con este Concejal/a a realizarse la prueba PCR al Hospital IMED del que este Ayuntamiento posee un contrato para la realización de estas pruebas. Dicho contrato está vigente ante el temor de quedar la administración municipal bloqueada si se declarase un brote en algún departamento municipal y con el consecuente riesgo para la ciudadanía que hace allí sus trámites.

2.- Pedir a los concejales y concejalas y a los funcionarios/as que han podido estar en contacto con ese posible positivo que no fuesen a trabajar físicamente al Ayuntamiento y que hiciesen teletrabajo durante 10 días, tal como marcan los protocolos de manera preventiva, hasta saber el resultado definitivo del posible caso.

3.- No publicar los resultados de las pruebas hasta que se tengan todos y de forma concluyente, para salvaguardar en todo momento el derecho a la intimidad de cualquiera de los corporativos, puesto que los datos médicos y las enfermedades forman parte de la privacidad de cualquier ciudadano/a incluidos los responsables públicos."

En el mismo comunicado afirman lo siguiente: "Durante miércoles y jueves la mayoría de los concejales disponen del resultado de la prueba excepto la confirmación del resultado del concejal/a afectado y el propio Alcalde que esperan resultados del Centro de Salud de Crevillent. Toda la Corporación Municipal se ha realizado la prueba PCR a excepción de dos concejales/as que no han estado en contacto directo con el posible positivo, bien porque no han estado en el Ayuntamiento o porque no había estado en ningún caso en contacto con el posible positivo".

Con respecto al resultado de las pruebas señalan que "El resultado de estas pruebas ha arrojado el de la existencia de un positivo en el Ayuntamiento que tendría carácter aislado, sin existencia de un brote en el consistorio, y el resultado NEGATIVO del concejal/a sobre el que existían dudas en su prueba así como el NEGATIVO del resto de los examinados. Por lo que se sigue con el protocolo de cuarentena. Por otro lado, el Alcalde de Crevillent ha dado NEGATIVO en la PCR y mantiene una cuarenta preventiva de diez días por haber estado en contacto con un positivo el pasado domingo, tal como marcan los protocolos de la Conselleria de Sanidad".

De esta forma, el consistorio desmiente lo que se está diciendo en redes sociales sobre el hecho de que todo el Ayuntamiento está infectado. "Es falso tal como se está diciendo en las redes sociales que el Ayuntamiento está infectado. Todo el personal municipal como cualquier ciudadano y ciudadana puede estar expuesto a contagiarse no sólo en el Ayuntamiento, sino en cualquier espacio público y privado y en cualquier actividad pública y privada. Resulta inaceptable que se estigmatice a una persona por ser positiva en el Covid-19. Muchos crevillentinos y crevillentinas están pasando la dura prueba de la enfermedad y no ayuda en nada que algunos generen confusión y señalen a sus propios vecinos y vecinas o a los responsables públicos como culpables de haber sido contagiados".

El comunicado concluye de la siguiente forma: "El Gobierno Municipal expresa su apoyo no sólo al compañero/a que ha dado positivo en COVID-19, sino a todo el personal y a toda la ciudadanía crevillentina que ha pasado y está pasando la enfermedad y que en este momento están realizando de forma responsable la cuarentena. Los miembros del equipo de Gobierno asumirán el coste de las pruebas realizadas, como han venido haciendo hasta ahora a pesar de comentarios falsos e intereses, en solidaridad con el mal momento que están viviendo nuestros vecinos a quien desde aquí animamos en esta lucha que libramos unidos".